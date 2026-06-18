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Nehoda autem na dovolené? Návod, jak nepřijít o peníze a nervy

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  11:45
Dopravní nehoda v zahraničí dokáže během několika minut proměnit vysněnou dovolenou v noční můru. Pravidla se navíc stát od státu liší. Zásadní rozdíl panuje především mezi státy Evropské unie a zeměmi mimo ni. Jak správně postupovat při autonehodě v zahraničí, aby se vám dovolená zbytečně neprodražila?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Každým rokem dají při plánování dovolené v Chorvatsku, Itálii, Rakousku nebo na Slovinsku přednost cestování autem statisíce Čechů. Mnoho lidí však vyráží také za hranice Evropské unie, třeba do Albánie, Černé Hory nebo Turecka. Málokdo si však uvědomuje, o kolik peněz zde mohou přijít v případě dopravní nehody.

Problémem zdaleka není nehoda jako taková. Mnohem horší je neznalost místních pravidel, která turisty často vede k zbytečně drahým chybám. Ty pak mohou prodražit nejen opravu vozidla, ale i samotnou dovolenou.

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Jak postupovat ihned po nehodě?

Ze všeho nejdůležitější je bezpečnost. Ať už jste tedy kdekoliv, v jakékoliv situaci, bezprostředně po nehodě zajistěte svou vlastní bezpečnost, hned na to pak bezpečnost ostatních účastníků nehody.

  1. Zastavte vozidlo.
  2. Zapněte výstražná světla.
  3. Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem.
  4. Pokud vystupujete z auta, nezapomeňte si obléknout reflexní vestu.

Je někdo ze zúčastněných zraněný? Poskytněte mu první pomoc a okamžitě volejte záchrannou službu. V mnoha evropských zemích naštěstí funguje jednotná linka 112, takže si nemusíte pamatovat místní tísňová čísla. Přesto se vyplatí si je před cestou pro jistotu zjistit.

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Jaké údaje si zapsat?

Po nehodě si poznamenejte:

  • registrační značku vozidla
  • VIN vozidla
  • jméno a adresu řidiče
  • údaje o vlastníkovi vozidla
  • číslo pojistné smlouvy
  • údaje ze zelené karty
  • kontakty na svědky

Tyto informace mohou komunikaci s pojišťovnou výrazně usnadnit.

Kdy volat policii?

Řada řidičů se snaží vyřešit menší nehodu bez policie v přesvědčení, že vzájemná domluva bude dostačující. Ne vždy se to ale vyplatí, tím spíš, pokud je řeč o nehodě v zahraničí.

Policii byste měli volat vždy, pokud:

  • došlo ke zranění
  • došlo k větší škodě
  • se účastníci neshodnou na průběhu nehody
  • k nehodě došlo pod vlivem návykových látek
  • druhý řidič odmítá předložit doklady
  • si nejste jisti místními pravidly

Mimo to, v některých zemích je policejní protokol nezbytný pro jednání s pojišťovnou. Vždy byste si však měli dát pozor a i v případě, že policie sepíše protokol, jej podepsat pouze tehdy, pokud jeho obsahu skutečně rozumíte a souhlasíte s ním.

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Fotografie mohou rozhodnout o výsledku

Mnoho řidičů podceňuje dokumentaci nehody. Právě ta však bývá jedním z nejdůležitějších kroků, na které byste neměli zapomenout.

Vždy při nehodě vyfoťte (ideálně i natočte):

  • poškození všech vozidel
  • celkové místo nehody
  • postavení aut na vozovce
  • dopravní značení
  • brzdné stopy
  • registrační značky
  • doklady a zelenou kartu druhého řidiče

„Pokud není jasné, jak nehoda vznikla nebo kdo ji zavinil, může pojišťovna plnění krátit nebo odmítnout část škody uznat,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. Podle něj bývá právě nedostatek důkazů častým důvodem sporů s pojišťovnami.

Nepojízdné auto? Volejte asistenční službu

Pokud vozidlo není schopné pokračovat v jízdě, kontaktujte asistenční službu své pojišťovny. Ta může zajistit odtah vozidla, opravu na místě nehody, případně náhradní ubytování, tlumočení nebo právní pomoc.

Dávejte si však pozor na náhodné odtahové a asistenční služby, které se objeví na místě nehody. Vždy se raději obraťte na smluvního partnera vaší pojišťovny.

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V Evropské unii bývá řešení jednodušší

Pokud k nehodě dojde na území některého z členských států EU, bude pro vás řešení nehody jednodušší. Často mu totiž napomáhá jednotnější systém pojištění i spolupráce mezi pojišťovnami. Naproti tomu mimo EU bývá proces výrazně složitější, pomalejší a mnohdy i finančně náročnější.

Velkou výhodou je takzvaný Evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář má stejnou podobu napříč Evropou a znají ho policisté i pojišťovny. Pokud tedy usoudíte, že není nutné volat policii, pečlivě ho vyplňte a podepište.

Pozor na nehody mimo Evropskou unii

Zatímco v EU bývá postup napříč státy obdobný, v zemích mimo EU platí v mnoha případech zcela odlišná pravidla. Častým problémem jsou například jazykové bariéry, jiné formuláře či složitější dokazování viny.

Podle Thienela pak bývají obzvlášť rizikové ty země, kde není standardem kvalitní pojištění vozidel. „Pokud například nehodu způsobí nepojištěný řidič, může být vymáhání škody výrazně komplikovanější než v rámci EU.“

Opatrní by měli být především ti řidiči, kteří plánují cestovat autem do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Turecka či některých zemí východní Evropy. Ti by si měli před odjezdem vždy zkontrolovat, zda jim v dané zemi platí havarijní pojištění a asistenční služby. Některé pojišťovny totiž mohou mít mimo EU omezené limity plnění, případně nemusí platit vůbec.

TIP Na co se vyplatí myslet ještě před cestou?

Co si budeme, mnoha problémům lze předejít už před odjezdem. Co konkrétního se vyplatí vyřešit s předstihem?

  • zkontrolovat platnost pojištění
  • ověřit územní platnost havarijního pojištění a asistence
  • mít ve voze evropský záznam o nehodě
  • uložit si telefonní číslo asistenční služby
  • zkontrolovat technický stav vozidla

Až si budete plánovat dovolenou autem, pamatujte, že dobrá příprava může rozhodnout o tom, zda se z nepříjemné nehody stane jen drobná komplikace, nebo několikadenní boj s úřady a pojišťovnami.

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