K tomu, aby vám doma WiFi dobře fungovala, nepotřebujete mít jen správně zapojený router. Nezbytné je také jeho náležité umístění. Bezdrátová síť WiFi používá rádiové vlny určité frekvence, a tak její správné funkci může zamezit to, co brání jejich šíření nebo je ruší.
Správná poloha routeru
- Router by měl být ideálně umístěn ve středu místnosti nebo bytu. Schovávat ho do komor, za stavební překážky (zdi, sloupy, rohy) nebo velké kusy nábytku není dobrý nápad.
- Čím výš, tím lépe. Poloha na nejvyšší polici v místnosti omezí počet možných překážek pro šíření rádiových vln.
- Pokud má zajistit možnost bezdrátového připojení ve více patrech, lepšího výsledku dosáhnete, když bude ve spodním patře, ale vysoko – na poličce, na zdi.
Co ruší WiFi?
Kromě správného umístění musíte také odstranit z blízkosti routeru spotřebiče nebo povrchy, které signál ruší. Prim hraje mikrovlnka, ale pozor i třeba na zrcadla nebo velké plochy vodivého kovu. Pozor si dejte zejména na blízkost:
- mikrovlnky
- lednice
- zrcadel
- zařízení bluetooth
- klasického bezdrátového telefonu
- Rušení od sousedů
Problém v bytech: přetížená síť
V rodinných domech se s takovým problémem nesetkáte, ale v hustě obydlených částech měst je to typické: internet výrazně zpomalí, zejména ve večerních hodinách. Obyvatelé paneláků by mohli vyprávět… Na vině je pravděpodobně přetížená WiFi frekvence.
Router by měl sám vyhledat nejméně vytížený kanál, ne vždy to ale zvládne a je třeba mu k tomu pomoci. Například u nejčastější frekvence 2,4 GHz je výběr ze 13 kanálů. Tři z nich jsou takové, že se vzájemně nepřekrývají: 1, 6 a 11. Proto se při hledání toho nejvhodnějšího zaměřte nejprve na tyto. Internet na nich může jet výrazně rychleji. Pokud jsou ale rušené okolními sítěmi, bude třeba hledat jiný kanál.
Jak zvýšit dosah routeru?
Dosah routeru je závislý nejen na jeho typu a používané frekvenci, ale také na překážkách, které mu mohou stát v cestě, a případném rušení. S určitou tolerancí lze říci, že dosah jednoho routeru je
- kolem 50 metrů v bytě či domě,
- zhruba 90–100 metrů venku.
Poloha antény
Pomoci může správně natočená anténa. Měla by směřovat vždy svisle nahoru. Pokud máte zařízení s více anténami, je dobré natočit tu první nahoru a další pak buď vodorovně, nebo v úhlu 45 stupňů vůči první.
Chcete-li pokrýt i vyšší patro, pak je dobré nechat jednu z antén ve vodorovné poloze. Mějte na paměti, že anténa vysílá signál ve směru kolmo na svou polohu, což znamená, že svislá anténa vám vyšší patro nepokryje.
Zesilovač WiFi
Zesilovač WiFi (někdy též opakovač nebo WiFi extender) je zařízení, které zachytí a zesílí signál routeru. Hodí se do větších a členitějších bytů či domů.
Zesilovačů existuje celá řada, důležité je ale znát frekvenční pásmo, v jakém funguje váš router – 2,4 GHz nebo 5 GHz. Existují i zesilovače schopné pracovat s oběma frekvencemi.
Wi-fi mesh systémy
Účinnějším, ale také nákladnějším způsobem, jak posílit signál WiFi v okrajových nebo odstíněných částech domu, je systém označovaný jako WiFi mesh.
Neužívá jeden router, ale několik routerů (zpravidla tři), které spolu komunikují a pokrývají signálem WiFi rozsáhlou plochu až stovek metrů čtverečních. V takovém prostoru můžete volně přecházet (třeba s notebookem) a zařízení je stále připojené, protože celá síť se tváří jako jeden přístupový bod.
Tip na závěr: nezapomeňte na firmware
Mít aktuální firmware (software vašeho routeru) je nezbytné pro zvýšení stability sítě, ale také pro její bezpečnost. Jeho nejnovější verzi si čas od času zjistěte a stáhněte na webu výrobce vašeho zařízení.
Propojte počítač s routerem nejlépe kabelem a proveďte aktualizaci. Aktualizovat firmware můžete buď ručně, nebo (u novějších modelů) pomocí mobilní aplikace.