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Nedostatek vitaminu B12 se schovává za únavu. Ohrozit umí i mužskou plodnost

Natálie Brabcová
  11:45

Vitamin B12 se přirozeně nachází převážně v živočišných potravinách a často se doplňuje formou suplementů. | foto: Shutterstock

Vitamin B12 patří mezi klíčové látky pro tvorbu krve, nervový systém i energii. Přirozeně se vyskytuje hlavně v živočišných potravinách a často se doplňuje formou doplňků stravy. Nedostatek vitaminu B12 se může projevit únavou, horší koncentrací i problémy s plodností, zejména u mužů. V metabolismu spolupracuje s kyselinou listovou a v posledních letech se zmiňuje také v souvislosti s kognitivními funkcemi a longevity, tedy zdravým stárnutím. Klíčová přitom není jen dávka, ale i to, kdy a jak pravidelně se užívá.

Obsah

Co je vitamin B12 a proč ho tělo potřebuje

Vitamin B12 (kobalamin) je ve vodě rozpustný vitamin, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek, fungování nervového systému a syntézu DNA. Tělo si ho neumí vytvořit samo, a proto musí být přijímán ze stravy nebo doplňků.

Hlavní funkce:

  • tvorba červených krvinek
  • správná funkce nervové soustavy
  • energetický metabolismus
  • podíl na dělení buněk

Vitamin B12 má jednu zvláštnost. Ke vstřebání potřebuje takzvaný vnitřní faktor, což je bílkovina vytvářená buňkami žaludku, která pomáhá vitaminu B12 vstřebat se v tenkém střevě. Pokud jeho tvorba nefunguje správně, například vlivem onemocnění žaludku, věku nebo po operacích, může mít člověk nedostatek B12 i při dostatečném množství ve stravě.

Nedostatek B12: Problém, který se dlouho maskuje únavou

Nedostatek vitaminu B12 se rozvíjí pomalu, protože si ho tělo ukládá do zásob, zejména v játrech. První příznaky bývají nenápadné a snadno se zamění za běžnou únavu nebo stres.

„Nedostatek vitaminu B12 v těhotenství je spojen se zvýšeným rizikem nízké porodní hmotnosti a nepříznivého vývoje plodu,“ uvádí americký Národní institut zdraví.

Typické projevy:

  • únava a slabost
  • horší koncentrace
  • brnění končetin
  • zhoršená paměť
  • bledost

Vitamin B12 se nepodílí jen na tvorbě krve, ale také na dělení buněk a fungování nervové soustavy. Zájem vzbuzuje i v oblasti mužské plodnosti. Studie naznačují souvislost mezi dostatečnými hladinami B12 a lepší pohyblivostí spermií, jejich vyšším počtem i nižší mírou poškození jejich DNA.

Při nedostatku vitaminu B12 dochází ke snížené tvorbě červených krvinek a jejich poruše tvaru, což může vyústit v chudokrevnost známou jako perniciozní anémie.

Anémie se projevuje únavou, bledostí i afty. Pomoci může změna jídelníčku

Rizikové skupiny:

  • vegani (bez suplementace)
  • vegetariáni
  • senioři
  • lidé s poruchami vstřebávání (např. celiakie, Crohnova choroba, atrofická gastritida)
  • pacienti po operacích žaludku

„Nedostatkem vitaminu B12 jsou nejvíce ohroženi senioři, pacienti s diabetem léčeným metforminem a lidé s poruchami vstřebávání. Riziko navíc roste s délkou užívání některých léků,“ uvádí doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (1. LF UK, 2023).

Vitamin B12 a jeho vliv na psychiku

Vitamin B12 se v posledních letech zmiňuje také v souvislosti s duševním zdravím. Studie naznačují, že dostatečné hladiny B12 mohou souviset s lepší odolností vůči stresu, stabilnější náladou a nižším rizikem depresivních stavů. Naopak nízké hladiny vitaminu B12 a dalších vitamínů skupiny B bývají spojovány s vyšším rizikem rozvoje deprese

Důvodem je mimo jiné jeho role jako kofaktoru v procesech spojených s metabolismem neurotransmiterů, jako je serotonin a dopamin, které ovlivňují náladu, motivaci a pocit odměny. Při jeho nedostatku může být tato rovnováha narušena, což se může projevit i v oblasti psychiky.

Kde se vitamin B12 přirozeně nachází

Vitamin B12 se přirozeně vyskytuje téměř výhradně v živočišných potravinách.

Obsah vitaminu B12 v potravinách
PotravinaObsah vitaminu B12
játravelmi vysoký
hovězí masovysoký
ryby a mořské plodyvysoký
vejcenižší
mléčné výrobkynižší

Rostlinné potraviny vitamin B12 přirozeně neobsahují, s výjimkou fortifikovaných (obohacených) produktů, jako jsou rostlinné nápoje, snídaňové cereálie nebo nutriční kvasnice.

B12 v tabletě, spreji nebo injekci: Jaké formy mají smysl

Na trhu se vitamin B12 v doplňcích stravy vyskytuje v několika formách:

  • kyanokobalamin – nejběžnější a velmi stabilní forma
  • methylkobalamin – biologicky aktivní forma B12
  • hydroxokobalamin – forma často používaná v injekční léčbě

Všechny formy vitaminu B12 se v těle přeměňují na aktivní koenzymové formy. Jejich vstřebávání i využití se ale může u jednotlivých lidí lišit.

Rozdíly:

  • kyanokobalamin je velmi stabilní a cenově dostupný
  • methylkobalamin a hydroxokobalamin jsou přirozeněji se vyskytující formy v organismu

Kolik B12 opravdu stačí? Rozdíl mezi doporučením a realitou

Podle Evropského úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je doporučený denní příjem vitaminu B12 u dospělých přibližně 4 µg (mikrogramy) denně.

Kolik vitaminu B12 musíte sníst pro denní dávku:

Přibližné množství potravin odpovídající 4 µg (mikrogramů) vitaminu B12:

Průvodce světem vitaminů. Co jíst, aby vašemu tělu nic nechybělo
  • Hovězí játra → cca 5–10 g
  • Tuňák → cca 40 g
  • Losos → cca 130 g
  • Hovězí steak → cca 140 g
  • Vejce → cca 6–8 ks
  • Polotučné mléko → cca 3 šálky

Doplňky stravy obvykle obsahují 250 až 1000 µg vitaminu B12 v jedné dávce. Vyšší množství je dáno tím, že vstřebávání B12 je omezené a probíhá jednak aktivním transportem v tenkém střevě, jednak pasivní difuzí. Tato vyšší dávka zajišťuje dostatečný příjem i přes nižší účinnost vstřebávání, takže celkově pokrývá několikanásobek doporučené denní potřeby

Předávkování vitaminem B12 v lidském těle obvykle nenastává, protože se tento vitamin ve větším množství neukládá do zásob. Jeho nadbytek je následně přirozeně vyloučen močí.

Kdy vitamin B12 funguje nejlépe?

Vitamin B12 se vstřebává v tenkém střevě pomocí specifického transportního systému, a jeho absorpce proto nezávisí výrazně na tom, zda je užíván nalačno nebo s jídlem.

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V praxi se často doporučuje užívání ráno nebo mezi jídly a zapití čistou vodou, zejména z důvodu lepší pravidelnosti užívání. Klíčová je totiž především dlouhodobá konzistence, nikoli přesné načasování.

Vitamin B12 lze užívat dlouhodobě, protože jeho přebytek se z těla přirozeně vylučuje a nevykazuje toxicitu při běžných dávkách.

B12, plodnost a longevity: Souvislosti, o kterých se nemluví

Vitamin B12 hraje důležitou roli v syntéze DNA, buněčném dělení a metabolismu, což jsou procesy spojené i s mužskou reprodukcí. Nízké hladiny B12 mohou být spojovány s horší kvalitou a pohyblivostí spermií a vyšším oxidačním stresem. Výsledky výzkumů zároveň naznačují, že jeho role se může uplatňovat zejména v kombinaci s kyselinou listovou a dalšími mikronutrienty, jako je zinek.

Vitamin B12 spolu s kyselinou listovou (B9) se podílí na zpracování homocysteinu, látky vznikající v metabolismu. Pokud jeho hladiny stoupají, může to mít negativní dopad na cévy, což může nepřímo ovlivňovat i erektilní funkci a plodnost.

V oblasti zdravého stárnutí se vitamin B12 zmiňuje především nepřímo, skrze regulaci homocysteinu, jehož vyšší hladiny jsou spojovány s kardiovaskulárním rizikem a kognitivním úpadkem. U starších osob je nízký stav B12 častěji spojován se zhoršením kognitivních funkcí a neurologických projevů.

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Jak na vitamin B12 v praxi

  • doporučený příjem pro dospělé: přibližně 4 µg denně
  • vitamin B12 lze užívat nalačno i s jídlem, důležitější než načasování je pravidelnost užívání
  • vitamin B12 se v metabolismu podílí na procesech souvisejících také s kyselinou listovou
  • vitamin B12 má velmi nízkou toxicitu a pro jeho příjem nebyla stanovena horní bezpečná hranice (UL)

Kdy vitamin B12 řešit:

  • pokud jste vegan nebo dlouhodobě nekonzumujete živočišné potraviny, je vhodné pravidelně doplňovat vitamin B12
  • pokud vás trápí únava, slabost nebo neurologické obtíže bez zjevné příčiny, může být vhodné zkontrolovat hladinu B12
  • pokud řešíte plodnost, vitamin B12 patří mezi mikronutrienty zkoumané v souvislosti s kvalitou spermií
  • ve vyšším věku je důležité dbát na dostatečný příjem B12, protože jeho nedostatek bývá spojován s neurologickými a kognitivními obtížemi
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