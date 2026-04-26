Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za elektřinu

  15:20
Nechat hrnec vychladnout na lince, nebo ho dát raději rovnou do lednice? Většina domácností volí jednu z těchto variant a v drtivé většině případů tu špatnou. Na vlažné jídlo je třeba si dát mnohem větší pozor, jelikož nabízí ideální prostředí pro množení bakterií. Stačí pár hodin nepozornosti a můžete si zadělat na střevní potíže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Uvařili jste plný hrnec vývaru nebo guláše a řešíte, zda ho nechat na sporáku vychladnout, nebo ho dát ještě teplý do lednice? Věřte nebo ne, obě varianty jsou tak trochu cestou k maléru. Pokud totiž jídlo nezchladíte dostatečně rychle, vytvoříte v něm ideální podmínky pro množení bakterií, které pak nezničíte ani následným ohřátím.

Většina z nás vnímá vaření jako největší kus práce. To, co se však s jídlem děje v první hodině po vypnutí sporáku, je pro jeho trvanlivost a vaši bezpečnost mnohonásobně důležitější. Chaos a špatné návyky při chlazení jsou totiž hlavním důvodem, proč lidé ročně vyhodí desítky kilogramů jídla, které by se za jiných okolností mohlo sníst.

Kdy už hazardujete se zdravím?

V potravinářství existuje pojem teplotní pásmo nebezpečí. Jde o rozmezí mezi pěti a šedesáti stupni Celsia, které je pro mikroorganismy doslova rájem. Právě v tomto rozmezí se bakteriím daří nejlépe, a to dokonce do takové míry, že se jejich počet může zdvojnásobit každých dvacet minut.

Pokud necháte hrnec s horkou polévkou stát na sporáku celou noc, jídlo chladne pomalu několik hodin a bakterie mají dostatek času k růstu. Některé jídlo, například polévky, guláše nebo omáčky, může navíc produkovat toxiny, které nezničíte ani následným ohřátím.

Možná si říkáte, že vyhodit občas zbytek omáčky není žádná tragédie. Když si to však spočítáte, zjistíte, že „jen“ špatné chlazení vás vyjde opravdu draho.

Položka / Časové obdobíTýdenní ztrátaMěsíční ztrátaRoční ztráta
Vyhozené jídlo (1–2 porce)80 Kč320 Kč3 840 Kč
Zvýšená spotřeba lednice25 Kč100 Kč1 200 Kč
CELKEM105 Kč420 Kč5 040 Kč

Při dnešních cenách potravin vyhodíte v jedné zkažené porci masa s omáčkou klidně šedesát až osmdesát korun. Pokud budete jídlo vyhazovat jednou týdně, můžete přijít o více než tři sta korun měsíčně.

Připočtěte k tomu zbytečné náklady na elektřinu, když lednice bojuje s horkým hrncem, a mluvíme o částce přesahující pět tisíc korun ročně. To je cena za novou mikrovlnku nebo roční předplatné streamovacích služeb, které doslova splachujete do záchodu.

TOP 3 Nejčastější chyby, kterých se dopouštíte

  1. Necháváte jídlo dlouho na lince
    Čím déle hrnec nebo miska stojí na lince, tím větší je riziko, že se v jídle začnou tvořit nežádoucí mikroorganismy a toxiny.
  2. Schováváte horké jídlo do lednice
    Horké jídlo zvyšuje vnitřní teplotu lednice a může ohrozit ostatní potraviny. Jídlo se navíc uvnitř ochlazuje pomalu.
  3. Chladíte jídlo ve velkém objemu
    Velký hrnec nebo nádoba chladne nerovnoměrně. Zatímco okraje už jsou studené, střed zůstává dlouho teplý.

Největší chybu, kterou můžete udělat, je dát horký hrnec rovnou do lednice. Lednice není stavěná na to, aby ochladila litry vroucí tekutiny. Pokud tedy dáte teplý hrnec do lednice, okamžitě zvýšíte její vnitřní teplotu a akorát tím ohrozíte všechny ostatní potraviny. Lednice se navíc bude snažit jídlo zchladit co nejrychleji a kompresor tak pojede na maximum. K tomu všemu si tedy ještě připlatíte za elektřinu.

Dobrým nápadem však není ani nechat jídlo přes noc venku. V teple moderních bytů se totiž jídlo začne kazit už po pár hodinách. O poměrně nebezpečném hazardování se můžeme bavit zejména u jídel s obsahem smetany, vajec nebo masa, která se kazí o to rychleji.

Malá změna, velký rozdíl

Správné chlazení hotových jídel patří mezi nejpodceňovanější návyky v kuchyni. Přitom právě chlazení mnohdy rozhodne jak o chuti a kvalitě jídla, tak i o jeho bezpečnosti. Často navíc stačí dodržovat tři jednoduché triky: Zrychlit chlazení, zmenšit objem a nenechat jídlo zbytečně dlouho ve vlažné zóně. Jen na těchto krocích ušetříte stovky měsíčně.

NÁVOD Jak správně chladit hotová jídla

  1. Rozdělte jídlo na menší porce
    Místo jednoho velkého hrnce použijte menší nádoby, jídlo se díky tomu ochladí výrazně rychleji.
  2. Pomozte si studenou vodou
    Hrnec můžete vložit do dřezu se studenou vodou nebo ledem. Teplota tak klesne mnohem rychleji, než kdybyste ho nechali stát na lince.
  3. Nenechávejte jídlo zbytečně venku
    Jídlo byste měli dostat z horkého stavu do chladu co nejrychleji, vždy ideálně do dvou hodin.
  4. Do lednice až vlažné, ne horké
    Jakmile jídlo přestane být horké, můžete ho schovat lednice. Nikdy by však nemělo zůstávat dlouho v kritickém teplotním pásmu.

Kdy je lepší jídlo vyhodit?

I když se snažíte sebevíc, někdy se chlazení zkrátka nepovede. Pokud byste u jídla zpozorovali některý z níže zmíněných varovných znaků, vyplatí se ho raději vyhodit do koše.

  • Bublinky na povrchu – jídlo začíná kvasit.
  • Změna barvy – jídlo se začíná rozkládat.
  • Kyselý zápach – jídlo je zkažené.

Pokud si chcete být opravdu jistí, můžete si pořídit kuchyňský teploměr. Jídlo si vždy změřte a uložte ho do lednice, až bude mít okolo 20 až 25 stupňů Celsia. Zároveň nezapomeňte zbytky jídla přelévat do čistých nádob, ideálně skleněných nebo plastových. Hrnec, ve kterém jste vařili, může mít totiž na stěnách zaschlé zbytky, které jsou pro bakterie ideální.

Témata: jídlo, hrnec, Elektřina

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za elektřinu

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za...

Nechat hrnec vychladnout na lince, nebo ho dát raději rovnou do lednice? Většina domácností volí jednu z těchto variant a v drtivé většině případů tu špatnou. Na vlažné jídlo je třeba si dát mnohem...

26. dubna 2026  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

