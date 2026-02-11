Obsah
Jaké riziko hrozí při používání veřejné WiFi sítě?
Největším nebezpečím automatického připojování k otevřeným sítím je trik podvodníků známý jako „evil twin“ sítě, které se shodným názvem vydávají za oficiální WiFi restaurací, hotspotů na letištích, fastfoodových řetězců či jiných velkých firem. Pokud se k takové síti váš telefon připojí, vlastník sítě může sledovat veškerý nešifrovaný provoz, který z vašeho zařízení odchází.
Co vše o vás může útočník z free WiFi zjistit?
- Přihlašovací údaje: Snaha o přihlášení do méně zabezpečených portálů může skončit krádeží hesla.
- Soukromá komunikace: Čtení emailů nebo zpráv v reálném čase.
- Sledování aktivity: Hacker vidí, jaké stránky navštěvujete a jaké aplikace používáte.
Proč vypínat WiFi v mobilu
Neustále zapnutá WiFi prozrazuje také vaše polohové údaje a trasu pohybu. Její vypnutím a přihlašováním k prověřeným sítím proto chráníte své soukromí. Kromě bezpečnosti trpí při nepřetržitě zapnuté WiFi i vaše baterie. Soustavné skenování okolních frekvencí spotřebovává energii. Vypnutím WiFi v terénu tak nejen chráníte svá data, ale také prodlužujete výdrž zařízení.
Proč vypínat WiFi na noc?
Vypnutím WiFi na noc zabráníte stahování aktualizací aplikací, čímž šetříte životnost baterie. Zároveň tím eliminujete riziko, že se zařízení během noci bez vašeho vědomí připojí k cizí napadené síti v dosahu. V neposlední řadě se zbavíte rušivých notifikací, které mohou narušovat spánek.
Co nikdy nedělat na veřejné WiFi?
Při používání veřejné WiFi se za žádných okolností nepřihlašujte do mobilního bankovnictví ani k citlivým účtům, protože vaše data mohou být snadno odposlechnuta. Nikdy také nestahujte aplikace z neoficiálních zdrojů či vyskakovacích oken, která se vám při surfování na internetu mohou nabízet. Nejbezpečnější cestou je instalovat software výhradně z oficiálních obchodů a pro důležité operace využívat raději vlastní mobilní data.
Desatero bezpečného používání WiFi v telefonu:
- V terénu WiFi vypínejte: Pokud nejste doma nebo v práci, WiFi modul deaktivujte. Zabráníte tím vybíjení baterie i nechtěnému sledování vaší polohy.
- Zakažte automatické připojování: V nastavení telefonu vypněte funkci „Automaticky se připojovat k otevřeným sítím“. Vyhnete se tak pastem, které na uživatele líčí útočníci.
- Pozor na „free“ sítě bez hesla: Veřejné WiFi v kavárnách či na letištích berte jako nouzovku. Nikdy se skrze ně nepřihlašujte do bankovnictví ani k citlivým účtům.
- Používejte VPN: Pokud se na veřejnou síť musíte připojit, zapněte si aplikaci VPN. Ta vaše data zašifruje tak, aby je hacker nemohl cestou „odposlechnout“.
- Na noc WiFi vypínejte: Uzavřete tím bránu hackerům v době, kdy telefon nehlídáte, a zároveň prodloužíte životnost své baterie.
- Pravidelně promazávejte historii: Odstraňte ze seznamu uložených sítí ty, které už nevyužíváte (např. hotel z loňské dovolené). Mobil se tak nebude zbytečně dotazovat do okolí.
- Zapomeňte na WiFi a bankovnictví: Pro přístup k penězům používejte raději mobilní data. Jsou mnohonásobně bezpečnější než jakákoli veřejná WiFi.
- Aktualizujte software: Pravidelné aktualizace systému opravují bezpečnostní díry v síťových protokolech. Neodkládejte je, chrání vás před novými typy útoků.
- Nepodceňujte domácí router: I vaše domácí WiFi musí mít silné heslo a moderní šifrování. Defaultní hesla od výrobce ihned změňte.
- Sdílejte s rozmyslem: Pokud vytváříte „hotspot“ pro kamarády, nezapomeňte ho zabezpečit silným heslem a po skončení ho hned vypnout.