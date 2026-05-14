Péče o domácí mazlíčky už dnes zdaleka není jen o tom nasypat granule, doplnit vodu a vyvenčit. Čím dál více majitelů pečuje o své čtyřnohé parťáky se stejnou vážností a láskou jako rodiče o děti.
Bohužel, stejně jako u dětí, i u zvířat platí, že ne každý si může nebo chce dovolit chůvu. Jenže co s takovým temperamentním psem nebo kočkou, kteří se bez péče neobejdou, když musíte do práce nebo jedete na dovolenou? Řešením mohou být chytré technologie.
|
Roste trend „chlupatých dětí“. Proč lidé častěji nahrazují rodinu psími mazlíčky
Dají mazlíčkům vše, co potřebují
Čím dál více domácností je ochotných investovat do dražšího vybavení pro mazlíčky, pokud budou mít jistotu, že zvířeti během jejich nedostupnosti zajistí více komfortu. Postupně se tak i do běžných domácností dostávají chytré technologie, které mají usnadnit každodenní rutinu majitelům a zároveň zpříjemnit život samotným mazlíčkům.
Největší smysl dávají pokud často necháváte mazlíčka delší dobu o samotě, chováte více zvířat pohromadě, nebo jednoduše nechcete několikrát denně řešit stále stejné povinnosti.
Podle mnoha majitelů navíc nejde jen o pohodlí, mnoho technologií totiž nabízí daleko více. Neměli bychom však zapomínat, že každý pes i kočka jsou jiní. A právě to bývá u výběru ten největší problém.
|
Když se začne počurávat pes, netrestejte ho, možná za to nemůže
1. Automatické toalety
Kočičí toalety bývají pro mnoho lidí největší motivací, proč se začít po chytrých technologiích vůbec dívat. Moderní automatické toalety totiž dokážou po použití samy oddělit znečištěné stelivo a uložit odpad do uzavřeného zásobníku. Každý den tak úklidem strávíte mnohonásobně méně času, navíc se zbavíte nepříjemného zápachu v bytě.
Místo několika čištění denně stačí zásobník vysypat jednou za několik dní. Největší rozdíl poznáte hlavně tehdy, pokud bydlíte v menším bytě nebo chováte vícero koček.
|Model
|Orientační cena
|Pro koho
|PetSafe ScoopFree Original 2nd generation
|7 000 Kč
|Jedna kočka
|Petkit Pura MAX 2
|10 500 Kč
|Více koček
|Petkit Purobot MAX Pro
|18 000 Kč
|Náročnější domácnosti
Levnější modely většinou zvládnou základní samočištění, na druhou stranu však bývají hlučnější a mají menší zásobník na odpad. Naproti tomu dražší varianty se mohou pochlubit lepšími senzory, kvalitnější filtrací zápachu i možností ovládat toaletu přes mobilní aplikaci.
Největší rozdíl bývá paradoxně ve hlučnosti. Levnější toalety bývají zpravidla hlučnější a některé kočky se jich mohou tak bát, že je přestanou používat. To, aby si kočka na automatickou toaletu zvykla, proto bývá pro majitele často důležitější než fakt, jakou značku koupí a kolik bude stát.
|
Proč vaše kočka vrčí, močí mimo záchod a proč se snáší se psy. Rozumíte jí?
2. Chytrá pítka
Nenápadná, přesto nejlépe hodnocená. Proč? Zdaleka ne jen proto, že nám lidem šetří čas, když musíme doplnit vodu zrovna ve chvíli, kdy spěcháme pryč. Těží z nich totiž především samy kočky.
Kočky obecně málo pijí a proudící voda je pro ně mnohem přirozenější než stojatá miska. Pítka navíc filtrují nečistoty, chlupy i prach a voda díky nim zůstává déle čerstvá, což ocení i majitelé psů, hlavně během léta nebo v domácnostech s vícero zvířaty.
|Model
|Orientační cena
|Výhoda
|Fontána Catit Pixi
|800 Kč
|Tišší, jednoduché čištění
|Fontána Catit Fresh
|800 Kč
|Velký objem vody
|Fontána Catit Pixi Smart
|2 500 Kč
|Nerez, lepší filtrace
Sem tam narazíte i na levná pítka, která fungují překvapivě dobře. Největší problém obvykle odhalíte až po několika měsících používání: levnější čerpadla totiž mohou začít vibrovat a být hlučnější, čímž logicky odradí zvířata od pití. Vyplatí se proto zainvestovat do dražších modelů, které lépe filtrují a při čištění se dají jednoduše rozebrat.
|
Kočka a pitný režim v létě. Tekoucí voda je klíčem ke zdraví vašeho mazlíčka
3. Interaktivní hračky
Znuděný pes nebo kočka se většinou zvládnou zabavit i sami. Ovšem často takovým způsobem, že to odnese buď gauč, kabely nebo polštáře. Nejen z tohoto důvodu si mnoho majitelů pořizuje interaktivní hračky, které se pohybují samy, reagují na pohyb zvířete nebo se dokážou automaticky spustit v nastavený čas.
U koček jsou populární hlavně pohyblivé myšky nebo interaktivní koulodráhy. Pro psy pro změnu existují chytré dávkovače pamlsků nebo vrhače míčků. Levnější hračky vyjdou na několik stovek korun, ty pokročilejší s kamerou nebo ovládáním přes telefon se pak pohybují mezi dvěma až pěti tisíci korunami.
|Model
|Orientační cena
|Typ
|Pro koho
|Catit Design Senses
|300 Kč
|Interaktivní koulodráha
|Jedna a více koček, interiér
|Ferplast Trea
|400 Kč
|Inteligenční hračka na schování granulí či pamlsků
|Psi i kočky
|Nomad Tales Bloom
|3 500 Kč
|Automatický odpalovač míčků
|Na zahradu
V každém případě je důležité počítat s tím, že každé zvíře reaguje jinak. Některé kočky budou laser milovat, jiné si ho po dvou dnech přestanou všímat. Proto se nevyplatí kupovat nejdražší variantu hned na začátku. Vždy je lepší hračku nejdříve vyzkoušet.
|
Když po vašem odchodu pes demoluje byt, pomůže webkamera, radí odborník
TIP Mějte o všem přehled
Jakmile zavřete dveře bytu, hned se vám honí hlavou, co váš mazlíček asi tak dělá. Spí celý den na gauči? Stýská si po vás? Nebo okusuje roh skříně? Pokud vám nevědomost nedá spát a je jedním z důvodů, proč se z domu nedokážete hnout ani na krok, možná je na čase pořídit si kameru nebo chůvičku a propojit si ji s mobilem.
Co by měla kvalitní kamera nabízet?
Moderní kamery dnes umí víc než jen přenášet obraz. Většina dokáže posílat upozornění na mobil při sebemenším pohybu, umožňuje obousměrnou komunikaci a některé dokonce zvládají i dávkovat pamlsky na dálku. Můžete si tak prakticky kdykoliv zkontrolovat, co váš pes nebo kočka právě dělá, případně na zvíře promluvit.
Kamery dávají smysl především u štěňat, úzkostnějších psů nebo mazlíčků, kteří špatně snášejí samotu. Často navíc pomůžou odhalit i problémy, které člověk běžně nevidí, například nadměrné štěkání nebo ničení vybavení bytu.
|Model
|Orientační cena
|Hlavní výhoda
|TP-Link Tapo C210
|800 Kč
|Otočná kamera s nočním viděním
|Xiaomi Smart Camera C300
|1 000 Kč
|Výborný poměr cena/výkon
|Petkit YumShare Solo
|4 000 Kč
|Kamera s dávkovačem krmiva
Petkit patří mezi nejznámější kamery přímo pro pejskaře a kočkaře. Kromě obrazu totiž umožňuje i na dálku doplnit krmivo. Většina lidí si však i přesto bohatě vystačí s levnější domácí kamerou Xiaomi nebo TP-Link.
Kdo nechce investovat do nového zařízení, může si vytvořit jednoduchou domácí chůvičku ze starého telefonu nebo tabletu. Existují aplikace, které z nepotřebného zařízení udělají kameru s přenosem obrazu do mobilu. Pro základní kontrolu mazlíčka během dne tak často není potřeba kupovat drahé specializované produkty.