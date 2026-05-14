Necháváte psa nebo kočku doma samotné? Chytré vychytávky jim zpříjemní čekání

Autor:
Seriál   15:20
Pes nebo kočka, každý to známe. Voda v misce je po pár hodinách plná chlupů, toaleta potřebuje vyčistit zrovna, když spěcháme do práce, a znuděný mazlíček se zabaví ničením nábytku. Tomu je však konec. Existují totiž chytré vychytávky, které slibují méně starostí i pohodlnější každodenní péči. A tyto tři fungují překvapivě dobře.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Péče o domácí mazlíčky už dnes zdaleka není jen o tom nasypat granule, doplnit vodu a vyvenčit. Čím dál více majitelů pečuje o své čtyřnohé parťáky se stejnou vážností a láskou jako rodiče o děti.

Bohužel, stejně jako u dětí, i u zvířat platí, že ne každý si může nebo chce dovolit chůvu. Jenže co s takovým temperamentním psem nebo kočkou, kteří se bez péče neobejdou, když musíte do práce nebo jedete na dovolenou? Řešením mohou být chytré technologie.

Dají mazlíčkům vše, co potřebují

Čím dál více domácností je ochotných investovat do dražšího vybavení pro mazlíčky, pokud budou mít jistotu, že zvířeti během jejich nedostupnosti zajistí více komfortu. Postupně se tak i do běžných domácností dostávají chytré technologie, které mají usnadnit každodenní rutinu majitelům a zároveň zpříjemnit život samotným mazlíčkům.

Největší smysl dávají pokud často necháváte mazlíčka delší dobu o samotě, chováte více zvířat pohromadě, nebo jednoduše nechcete několikrát denně řešit stále stejné povinnosti.

Podle mnoha majitelů navíc nejde jen o pohodlí, mnoho technologií totiž nabízí daleko více. Neměli bychom však zapomínat, že každý pes i kočka jsou jiní. A právě to bývá u výběru ten největší problém.

1. Automatické toalety

Kočičí toalety bývají pro mnoho lidí největší motivací, proč se začít po chytrých technologiích vůbec dívat. Moderní automatické toalety totiž dokážou po použití samy oddělit znečištěné stelivo a uložit odpad do uzavřeného zásobníku. Každý den tak úklidem strávíte mnohonásobně méně času, navíc se zbavíte nepříjemného zápachu v bytě.

Místo několika čištění denně stačí zásobník vysypat jednou za několik dní. Největší rozdíl poznáte hlavně tehdy, pokud bydlíte v menším bytě nebo chováte vícero koček.

ModelOrientační cenaPro koho
PetSafe ScoopFree Original 2nd generation7 000 KčJedna kočka
Petkit Pura MAX 210 500 KčVíce koček
Petkit Purobot MAX Pro18 000 KčNáročnější domácnosti

Levnější modely většinou zvládnou základní samočištění, na druhou stranu však bývají hlučnější a mají menší zásobník na odpad. Naproti tomu dražší varianty se mohou pochlubit lepšími senzory, kvalitnější filtrací zápachu i možností ovládat toaletu přes mobilní aplikaci.

Největší rozdíl bývá paradoxně ve hlučnosti. Levnější toalety bývají zpravidla hlučnější a některé kočky se jich mohou tak bát, že je přestanou používat. To, aby si kočka na automatickou toaletu zvykla, proto bývá pro majitele často důležitější než fakt, jakou značku koupí a kolik bude stát.

2. Chytrá pítka

Nenápadná, přesto nejlépe hodnocená. Proč? Zdaleka ne jen proto, že nám lidem šetří čas, když musíme doplnit vodu zrovna ve chvíli, kdy spěcháme pryč. Těží z nich totiž především samy kočky.

Kočky obecně málo pijí a proudící voda je pro ně mnohem přirozenější než stojatá miska. Pítka navíc filtrují nečistoty, chlupy i prach a voda díky nim zůstává déle čerstvá, což ocení i majitelé psů, hlavně během léta nebo v domácnostech s vícero zvířaty.

ModelOrientační cenaVýhoda
Fontána Catit Pixi800 KčTišší, jednoduché čištění
Fontána Catit Fresh800 KčVelký objem vody
Fontána Catit Pixi Smart2 500 KčNerez, lepší filtrace

Sem tam narazíte i na levná pítka, která fungují překvapivě dobře. Největší problém obvykle odhalíte až po několika měsících používání: levnější čerpadla totiž mohou začít vibrovat a být hlučnější, čímž logicky odradí zvířata od pití. Vyplatí se proto zainvestovat do dražších modelů, které lépe filtrují a při čištění se dají jednoduše rozebrat.

3. Interaktivní hračky

Znuděný pes nebo kočka se většinou zvládnou zabavit i sami. Ovšem často takovým způsobem, že to odnese buď gauč, kabely nebo polštáře. Nejen z tohoto důvodu si mnoho majitelů pořizuje interaktivní hračky, které se pohybují samy, reagují na pohyb zvířete nebo se dokážou automaticky spustit v nastavený čas.

U koček jsou populární hlavně pohyblivé myšky nebo interaktivní koulodráhy. Pro psy pro změnu existují chytré dávkovače pamlsků nebo vrhače míčků. Levnější hračky vyjdou na několik stovek korun, ty pokročilejší s kamerou nebo ovládáním přes telefon se pak pohybují mezi dvěma až pěti tisíci korunami.

ModelOrientační cenaTypPro koho
Catit Design Senses300 KčInteraktivní koulodráhaJedna a více koček, interiér
Ferplast Trea400 KčInteligenční hračka na schování granulí či pamlsků Psi i kočky
Nomad Tales Bloom3 500 KčAutomatický odpalovač míčkůNa zahradu

V každém případě je důležité počítat s tím, že každé zvíře reaguje jinak. Některé kočky budou laser milovat, jiné si ho po dvou dnech přestanou všímat. Proto se nevyplatí kupovat nejdražší variantu hned na začátku. Vždy je lepší hračku nejdříve vyzkoušet.

TIP Mějte o všem přehled

Jakmile zavřete dveře bytu, hned se vám honí hlavou, co váš mazlíček asi tak dělá. Spí celý den na gauči? Stýská si po vás? Nebo okusuje roh skříně? Pokud vám nevědomost nedá spát a je jedním z důvodů, proč se z domu nedokážete hnout ani na krok, možná je na čase pořídit si kameru nebo chůvičku a propojit si ji s mobilem.

Co by měla kvalitní kamera nabízet?

  • kvalitní obraz i za tmy
  • široký úhel záběru
  • obousměrný mikrofon
  • mobilní aplikaci
  • ukládání záznamů
  • upozornění na pohyb/zvuk

Moderní kamery dnes umí víc než jen přenášet obraz. Většina dokáže posílat upozornění na mobil při sebemenším pohybu, umožňuje obousměrnou komunikaci a některé dokonce zvládají i dávkovat pamlsky na dálku. Můžete si tak prakticky kdykoliv zkontrolovat, co váš pes nebo kočka právě dělá, případně na zvíře promluvit.

Kamery dávají smysl především u štěňat, úzkostnějších psů nebo mazlíčků, kteří špatně snášejí samotu. Často navíc pomůžou odhalit i problémy, které člověk běžně nevidí, například nadměrné štěkání nebo ničení vybavení bytu.

ModelOrientační cenaHlavní výhoda
TP-Link Tapo C210800 KčOtočná kamera s nočním viděním
Xiaomi Smart Camera C3001 000 KčVýborný poměr cena/výkon
Petkit YumShare Solo4 000 KčKamera s dávkovačem krmiva

Petkit patří mezi nejznámější kamery přímo pro pejskaře a kočkaře. Kromě obrazu totiž umožňuje i na dálku doplnit krmivo. Většina lidí si však i přesto bohatě vystačí s levnější domácí kamerou Xiaomi nebo TP-Link.

Kdo nechce investovat do nového zařízení, může si vytvořit jednoduchou domácí chůvičku ze starého telefonu nebo tabletu. Existují aplikace, které z nepotřebného zařízení udělají kameru s přenosem obrazu do mobilu. Pro základní kontrolu mazlíčka během dne tak často není potřeba kupovat drahé specializované produkty.

