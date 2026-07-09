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Necháváte klíč v zámku zevnitř dveří? Děláte obrovskou chybu, kterou zloději milují

Veronika Reicheltová
  11:45

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zamykáte večer vchodové dveře a s pocitem bezpečí v nich necháváte klíč? Tento zlozvyk, kterým trpí tisíce domácností, se však může finančně nevyplatit. Proti zlodějům nemovitost neochrání a při zabouchnutí vás může stát několik tisíc korun.

Obsah

Proč nenechávat klíč v zámku?

Mnoho lidí žije v iluzi, že klíč zasunutý v zámku z vnitřní strany dveří funguje jako bezpečnostní záruka, která zabrání komukoliv zvenčí otočit mechanismem. Pokud nemáte zámek s moderní cylindrickou vložkou se speciální bezpečnostní funkcí, zlodějům může klíč ve dveřích naopak nahrát.

  • Zlodějský trik s otočením: Pokud máte obyčejnou cylindrickou vložku bez speciální bezpečnostní funkce, zloděj dokáže pomocí speciálního nářadí (např. planžety, tenkých drátů nebo magnetu) zachytit klíč vyčnívající zevnitř a jednoduše jím otočit. Vaším vlastním klíčem vám tak odemkne byt.
  • Vytlačení klíče: U starších typů zámků stačí zvenčí zasunout jiný nástroj, klíč zevnitř vytlačit na zem (přičemž pod dveře se předem podstrčí noviny nebo fólie) a klíč si jednoduše vytáhnout pode dveřmi k sobě.
  • Blokování rodinných příslušníků: Pokud máte běžný zámek a odejdete z domu, nikdo s dalším klíčem se dovnitř nedostane. V případě nouze (požár, náhlé zdravotní komplikace) se k vám navíc nedostanou ani blízcí nebo záchranáři.
Jedním z největších průšvihů denního života je, když si zabouchnete dveře a...

Většinu českých zámků zloděj odemkne bezhlučně do několika málo minut

Jak ochránit dům před zloději?

Základním pravidlem bezpečnosti je po otočení zámku klíč vždy kompletně vytáhnout a odložit ho na bezpečné místo, které se nachází mimo bezprostřední dosah dveří.

  • Klíč, který je položený nebo zavěšený nedaleko vstupních dveří, je pro zloděje lákadlem, speciálně nachází-li se ve dveřích otvor pro doručení pošty nebo dvířka pro domácí mazlíčky.
  • Skrz takový otvor stačí protáhnout například drátek, pomocí kterého si zloději klíče „přitáhnou“ a následně dveře odemknou.

Nezapomněli jste? Co udělat doma před odjezdem na dovolenou

Pokud se zvyku nechávat klíč v zámku zevnitř nechcete nebo nemůžete vzdát, například kvůli starším členům domácnosti, vyplatí se investovat do cylindrické vložky s takzvanou BSZ funkcí (emergency systém).

  • Tato oboustranně otáčivá vložka umožňuje odemknout dveře zvenčí i ve chvíli, kdy je z druhé strany zasunutý a pootočený jiný klíč.
  • Domov by měl být dále chráněn bezpečnostním kováním s krytkou proti odvrtání a v ideálním případě certifikovanými dveřmi minimálně ve 3. bezpečnostní třídě.

Kolik stojí oprava zámku?

Pokud se zloděj pokusí o překonání dveří nebo pokud mechanismus vložky kvůli nesprávnému používání poškodíte, nevyhnete se výměně či opravě.

  • Základní výměna obyčejné cylindrické vložky svépomocí vás vyjde na 200 až 500 korun za materiál.
  • Pokud však voláte odbornou firmu na opravu poškozeného zámku nebo kování po pokusu o vloupání, cena se výrazně zvyšuje. Často je do ní započítaná práce, materiál i cena za výjezd a může se vyšplhat i na několik tisíc korun.
ilustrační snímek

Kolik stojí zámečník?

Ponechání klíče v zámku s sebou nese ještě jedno velké riziko, kterým je neúmyslné zabouchnutí. Pokud odejdete z domu a klíč zůstane uvnitř, dalším vlastním klíčem se do bytu nedostanete.

  • Nouzové otevření zabouchnutých dveří zámečníkem v běžné pracovní době se může pohybovat od 800 do 2 000 korun podle náročnosti mechanismu.
  • Pokud si ale dveře zabouchnete s klíčem uvnitř během víkendu, státního svátku nebo v nočních hodinách, počítejte s příplatky. V takovém případě se cena za expresní výjezd zámečnické pohotovosti běžně pohybuje od 2 500 do 4 500 korun, k čemuž je nutné připočítat ještě náklady na dopravu.

K tomu je opět potřeba započítat cenu za výjezd, režii a případný materiál.

Ceny za nouzové otevření dveří se liší podle regionu, denní doby a typu zámku. Zde je orientační přehled, co vás v takové situaci čeká:

Cena za práci zámečníka
Typ služby / Čas výjezduOrientační cena (běžné dveře)Orientační cena (bezpečnostní dveře)
Běžná pracovní doba (8:00 – 17:00)800 – 1 500 Kč1 500 – 2 500 Kč
Večerní a noční výjezd (příplatek)1 500 – 2 500 Kč2 500 – 4 000 Kč
Víkendy a svátky1 800 – 3 000 Kč3 000 – 5 000 Kč
Doprava zámečníka300 – 600 Kč (nebo paušál za km)Od 800 Kč nebo příplatek +50 % z ceny práce
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Témata: materiál, oprava

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