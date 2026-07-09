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Proč nenechávat klíč v zámku?
Mnoho lidí žije v iluzi, že klíč zasunutý v zámku z vnitřní strany dveří funguje jako bezpečnostní záruka, která zabrání komukoliv zvenčí otočit mechanismem. Pokud nemáte zámek s moderní cylindrickou vložkou se speciální bezpečnostní funkcí, zlodějům může klíč ve dveřích naopak nahrát.
- Zlodějský trik s otočením: Pokud máte obyčejnou cylindrickou vložku bez speciální bezpečnostní funkce, zloděj dokáže pomocí speciálního nářadí (např. planžety, tenkých drátů nebo magnetu) zachytit klíč vyčnívající zevnitř a jednoduše jím otočit. Vaším vlastním klíčem vám tak odemkne byt.
- Vytlačení klíče: U starších typů zámků stačí zvenčí zasunout jiný nástroj, klíč zevnitř vytlačit na zem (přičemž pod dveře se předem podstrčí noviny nebo fólie) a klíč si jednoduše vytáhnout pode dveřmi k sobě.
- Blokování rodinných příslušníků: Pokud máte běžný zámek a odejdete z domu, nikdo s dalším klíčem se dovnitř nedostane. V případě nouze (požár, náhlé zdravotní komplikace) se k vám navíc nedostanou ani blízcí nebo záchranáři.
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Většinu českých zámků zloděj odemkne bezhlučně do několika málo minut
Jak ochránit dům před zloději?
Základním pravidlem bezpečnosti je po otočení zámku klíč vždy kompletně vytáhnout a odložit ho na bezpečné místo, které se nachází mimo bezprostřední dosah dveří.
- Klíč, který je položený nebo zavěšený nedaleko vstupních dveří, je pro zloděje lákadlem, speciálně nachází-li se ve dveřích otvor pro doručení pošty nebo dvířka pro domácí mazlíčky.
- Skrz takový otvor stačí protáhnout například drátek, pomocí kterého si zloději klíče „přitáhnou“ a následně dveře odemknou.
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Pokud se zvyku nechávat klíč v zámku zevnitř nechcete nebo nemůžete vzdát, například kvůli starším členům domácnosti, vyplatí se investovat do cylindrické vložky s takzvanou BSZ funkcí (emergency systém).
- Tato oboustranně otáčivá vložka umožňuje odemknout dveře zvenčí i ve chvíli, kdy je z druhé strany zasunutý a pootočený jiný klíč.
- Domov by měl být dále chráněn bezpečnostním kováním s krytkou proti odvrtání a v ideálním případě certifikovanými dveřmi minimálně ve 3. bezpečnostní třídě.
Kolik stojí oprava zámku?
Pokud se zloděj pokusí o překonání dveří nebo pokud mechanismus vložky kvůli nesprávnému používání poškodíte, nevyhnete se výměně či opravě.
- Základní výměna obyčejné cylindrické vložky svépomocí vás vyjde na 200 až 500 korun za materiál.
- Pokud však voláte odbornou firmu na opravu poškozeného zámku nebo kování po pokusu o vloupání, cena se výrazně zvyšuje. Často je do ní započítaná práce, materiál i cena za výjezd a může se vyšplhat i na několik tisíc korun.
Kolik stojí zámečník?
Ponechání klíče v zámku s sebou nese ještě jedno velké riziko, kterým je neúmyslné zabouchnutí. Pokud odejdete z domu a klíč zůstane uvnitř, dalším vlastním klíčem se do bytu nedostanete.
- Nouzové otevření zabouchnutých dveří zámečníkem v běžné pracovní době se může pohybovat od 800 do 2 000 korun podle náročnosti mechanismu.
- Pokud si ale dveře zabouchnete s klíčem uvnitř během víkendu, státního svátku nebo v nočních hodinách, počítejte s příplatky. V takovém případě se cena za expresní výjezd zámečnické pohotovosti běžně pohybuje od 2 500 do 4 500 korun, k čemuž je nutné připočítat ještě náklady na dopravu.
K tomu je opět potřeba započítat cenu za výjezd, režii a případný materiál.
Ceny za nouzové otevření dveří se liší podle regionu, denní doby a typu zámku. Zde je orientační přehled, co vás v takové situaci čeká:
|Typ služby / Čas výjezdu
|Orientační cena (běžné dveře)
|Orientační cena (bezpečnostní dveře)
|Běžná pracovní doba (8:00 – 17:00)
|800 – 1 500 Kč
|1 500 – 2 500 Kč
|Večerní a noční výjezd (příplatek)
|1 500 – 2 500 Kč
|2 500 – 4 000 Kč
|Víkendy a svátky
|1 800 – 3 000 Kč
|3 000 – 5 000 Kč
|Doprava zámečníka
|300 – 600 Kč (nebo paušál za km)
|Od 800 Kč nebo příplatek +50 % z ceny práce