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Nebezpečný viscerální tuk: Jak s břichem pomůže obyčejný kefír?

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  15:20

Kefír uklidní trávení do hodinky. Zkuste to. | foto: Canva

Viscerální tuk představuje skryté nebezpečí pro naše orgány, které běžné diety často neporazí. Klíč k jeho redukci přitom neleží v drahých fitness doplňcích, ale v obyčejném kefíru za 15 korun. Jak tento biochemický pomocník nastartuje metabolismus?

Obsah

Skrytá hrozba uvnitř břicha: Proč je viscerální tuk nebezpečný?

Když se mluví o hubnutí, většina lidí myslí na podkožní tuk, který můžeme nahmatat na břiše nebo na stehnech a který nás trápí především z estetického hlediska. V těle se však nachází mnohem zákeřnější nepřítel: viscerální tuk. Tento tuk se ukládá hluboko v břišní dutině a obklopuje životně důležité orgány, jako jsou játra, slinivka a střeva.

Na rozdíl od podkožního tuku je ten viscerální metabolicky aktivní. Chová se jako samostatná žláza, která do těla může neustále pumpovat zánětlivé látky a hormony. Tyto látky negativně ovlivňují metabolické procesy, zvyšují odolnost těla vůči inzulínu a postupně zatěžují cévní systém. Člověk může mít na pohled relativně štíhlé ruce a nohy, ale pokud se mu zvětšuje obvod pasu, nachází se v přímém ohrožení zdraví.

Běžné drastické diety často vedou k tomu, že tělo ztrácí svalovou hmotu a vodu, ale skryté zásoby kolem orgánů zůstávají téměř nedotčeny. Abychom tělo přiměli efektivně využívat právě tento hluboko uložený tuk, musíme podpořit správné biochemické prostředí v organismu. A právě zde přichází na řadu obyčejný kefír.

Kdy užívat vápník, aby ho tělo skutečně využilo? Lékaři mají jasno

Pomocník za pár korun Jak kefír podporuje metabolismus?

Kefír, podmáslí nebo acidofilní mléko jsou občas v obchodech vnímány jako poněkud retro potraviny. V marketingu moderního fitness světa je zastínily drahé syrovátkové proteiny a trendy smoothies. Přitom kombinace živin v zakysaných mléčných výrobcích představuje pro lidský metabolismus ideální koktejl při redukci váhy.

Hlavní síla kefíru spočívá ve dvou klíčových složkách: vápníku a živých probiotických kulturách.

1. Vápník jako faktor v regulaci tukových zásob

Dlouhou dobu se mělo za to, že vápník je důležitý pouze pro pevnost kostí a zubů. Moderní obezitologické studie však ukazují, že vápník hraje zásadní roli v tom, jak tělo nakládá s energií. Pokud má organismus dlouhodobý nedostatek vápníku, může to stimulovat produkci hormonů, které tělu signalizují, aby energii spíše ukládalo.

Když naopak zajistíte optimální příjem snadno vstřebatelného vápníku, tělo nemá potřebu krizově hromadit zásoby a dokáže efektivněji využívat tuky jako zdroj energie. Vápník z mléčných výrobků navíc v trávicím traktu reaguje s mastnými kyselinami z jídla a vytváří sloučeniny, které omezují plné vstřebávání některých tuků z potravy. Část tuku tak trávicím traktem pouze projde.

2. Mikrobiom: Kdo skutečně rozhoduje o vaší váze?

V našich střevech žijí miliardy bakterií, kterým se říká mikrobiom. Výzkumy ukazují, že složení mikrobiomu u lidí s nadváhou se často liší od složení u lidí štíhlých. Určité kmeny bakterií totiž dokážou z potravy vytěžit maximum energie i tam, kde by ji optimálně nastavené zažívání vyloučilo.

Kefír obsahuje desítky kmenů prospěšných bakterií a kvasinek (například Lactobacillus kefiri). Tyto mikroorganismy kolonizují střevní sliznici, pomáhají potlačovat patogenní bakterie a přispívají ke snížení systémového zánětu v těle. Právě skrytý chronický zánět je přitom častou příčinou, proč tělo blokuje spalování viscerálního tuku. Harmonické střevní prostředí navíc podporuje přirozenou produkci hormonů sytosti (GLP-1 a PYY), takže po vypití kefíru prokazatelně klesá chuť na sladké.

Stačí jedna sklenička, hodina času a vaše trávení bude opět v klidu. To je síla kefíru!

Proč dát přednost kefíru před fitness doplňky?

Mnoho lidí se domnívá, že pro úspěšné hubnutí musí investovat do speciální sportovní výživy. Podívejme se na reálné srovnání běžného kefíru a populárního proteinového nápoje z fitness obchodu.

Parametr sledováníObyčejný kefír ze supermarketu (cca 400-500 g)Průměrný hotový fitness proteinový drink
Průměrná cena15 – 18 Kč50 – 75 Kč
Obsah vápníkuVelmi vysoký (přirozený, skvěle vstřebatelný)Nízký až střední (často uměle přidávaný)
Živé kulturyDesítky kmenů bakterií a kvasinekŽádné (pasterizováno kvůli trvanlivosti)
SloženíČisté mléko, mléčné kulturyČasto obsahuje sladidla, zahušťovadla, aromata
DostupnostKaždé menší potraviny, večerky, supermarketyFitness centra, specializované e-shopy

Jak kefír správně konzumovat pro viditelné výsledky?

Nestačí si jednou za týden vzpomenout a vypít sklenici podmáslí. Klíčem k podpoře odbourávání viscerálního tuku je pravidelnost a správné načasování. Lidské tělo potřebuje stálý přísun prospěšných látek, aby stabilizovalo svůj metabolismus.

Kefír jako lék. Pomůže proti rakovině, alergiím i zácpě

Který vybrat v obchodě?

Zapomeňte na nízkotučné varianty a produkty s příchutí. Ochucené kefíry jsou plné přidaného cukru. Jeden kelímek může obsahovat až pět kostek cukru, což veškeré benefity zcela vymaže.

Nízkotučné verze nejsou ideální, protože vápník a některé vitamíny (zejména vitamín D) potřebují k plnému vstřebání alespoň malé množství tuku. Kupujte proto klasický polotučný nebo plnotučný neochucený kefír.

Kdy kefír pít?

Ideální dobou pro kelímek kefíru je dopolední svačina nebo druhá večeře.

Pokud si dáte kefír večer, mléčná bílkovina kasein vás zasytí na celou noc. Tělo tak nebude strádat, a přitom díky nízkému glykemickému indexu zůstane hladina inzulínu nízko. To je optimální stav pro regeneraci a noční metabolické procesy.

Pokud vám chuť čistého kefíru nevyhovuje, můžete si ho doma vylepšit sami. Stačí přidat lžičku mletých lněných semínek nebo trochu skořice. Skořice navíc pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi, čímž pozitivní efekt nápoje ještě znásobíte.

Časté mýty o kefíru, které nás zbytečně odrazují

Kolem mléčných výrobků panuje v české společnosti řada mýtů, které lidem brání využít jejich plný potenciál.

  • Mýtus první: Mléčné výrobky zahleňují. Tento desítky let přežívající mýtus byl vědecky mnohokrát vyvrácen. Zakysané výrobky nezpůsobují tvorbu hlenu v dýchacích cestách ani v trávicím traktu. Pocit jemného povlaku v ústech po vypití je dán přirozenou texturou mléčného tuku a emulze, která po několika minutách přirozeně zmizí.
  • Mýtus druhý: Po plnotučném kefíru přiberu. Tuk v kefíru (kolem 3,5 %) je zdrojem nasycených i nenasycených mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem. Tyto tuky tělo využívá efektivně – zpracovává je přímo v játrech jako rychlý zdroj energie a nemá tendenci je primárně ukládat do rizikových zásob. Plnotučný produkt vás navíc zasytí na mnohem delší dobu, takže ve výsledku během dne sníte méně kalorií.
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Témata: Kefír, vápník

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