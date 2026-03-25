Pozor na velmi levné „kufříkové“ gramofony
Na trhu je velké množství levných gramofonů v retro kufříkovém provedení, často s integrovanými reproduktory. Tyto modely lákají jednoduchostí. Stačí je zapojit do zásuvky a lze začít přehrávat desky bez dalšího vybavení.
U nejlevnějších gramofonů ale bývá problém v kvalitě zpracování. Lehká plastová konstrukce, jednoduché raménko nebo levnější přenoska mohou způsobovat vibrace a zhoršovat kvalitu zvuku. V některých případech také dochází k většímu přítlaku jehly, což může desky opotřebovávat rychleji než u kvalitnějších gramofonů.
Řemenový nebo přímý pohon
Jedním z parametrů, na který při výběru gramofonu narazíte, je typ pohonu. Nejčastěji se setkáte se dvěma variantami – řemenovým pohonem a přímým pohonem.
U řemenového pohonu je motor spojený s talířem pomocí gumového řemínku. Ten pomáhá tlumit drobné vibrace motoru, což může přispět k čistšímu zvuku. Proto se tento typ často používá u gramofonů určených pro domácí poslech.
U přímého pohonu je motor napojený přímo na talíř. Gramofon se díky tomu velmi rychle roztočí a drží stabilní rychlost, což ocení například DJ při práci s deskami.
Při výběru prvního gramofonu pro domácí poslech bývá nejjednodušší volbou řemenový pohon, který najdete u většiny základních hi-fi modelů.
Přenoska: součástka, která rozhoduje o zvuku
Na konci raménka gramofonu je umístěná malá součástka zvaná přenoska. V ní je upevněná jehla, která při přehrávání projíždí drobnou drážkou ve vinylové desce. Pohyb jehly se přitom mění na elektrický signál, ze kterého pak vzniká hudba v reproduktorech.
Nejčastěji se používají přenosky typu MM (moving magnet). Jsou cenově dostupné, dobře fungují s většinou gramofonů a u mnoha modelů lze snadno vyměnit samotnou jehlu. Proto jsou vhodnou volbou pro začátečníky.
MC přenosky (moving coil) bývají dražší a používají se spíše v pokročilejších hi-fi sestavách. Mohou nabídnout velmi detailní zvuk, ale obvykle vyžadují speciální předzesilovač. Jehlu u nich navíc nelze jednoduše vyměnit, protože je pevně spojená s velmi jemnou cívkou uvnitř přenosky.
Důležité je i nastavení raménka
Při výběru gramofonu se dále vyplatí zkontrolovat:
Kvalita přehrávání nezávisí jen na samotném gramofonu, ale také na správném nastavení raménka, na jehož konci je přenoska s jehlou.
Jedním z důležitých parametrů je přítlak jehly (tracking force). Ten určuje, jak silně jehla tlačí na desku. Pokud je přítlak příliš malý, jehla může v drážce přeskakovat. Naopak příliš velký přítlak může desku zbytečně opotřebovávat. U většiny přenosek se doporučený přítlak pohybuje přibližně mezi 1,5 a 2,5 gramu.
Při nákupu gramofonu je proto dobré zjistit, zda umožňuje přítlak raménka nastavit. Některé základní modely ho mají nastavený už z výroby, zatímco u pokročilejších gramofonů si ho uživatel může přesně doladit.
Dalším prvkem je antiskating. Jde o mechanismus, který vyrovnává přirozenou sílu táhnoucí raménko směrem ke středu desky. Díky tomu je přehrávání stabilnější a deska i jehla se opotřebovávají rovnoměrně.
|
Bez phono předzesilovače se gramofon neobejde
Na trhu existují i gramofony se zabudovanými reproduktory a předzesilovačem, které fungují jako jednoduché „vše v jednom“. Jsou praktické, protože je stačí zapojit do zásuvky a mohou hned hrát. Většinou ale nedosahují kvality samostatného gramofonu připojeného k externím reproduktorům.
Gramofon totiž produkuje velmi slabý signál, který je potřeba před přehráním zesílit. K tomu slouží zařízení zvané phono předzesilovač. Bez něj by byl zvuk z gramofonu velmi tichý a nezněl by správně.
Při výběru je proto dobré zjistit, zda má gramofon předzesilovač vestavěný. Pokud ano, lze ho jednoduše připojit například k aktivním reproduktorům, které mají vlastní zesilovač.
Pokud vestavěný předzesilovač nemá, je potřeba použít externí phono předzesilovač nebo zesilovač s tzv. phono vstupem.
Pro začátečníky bývá nejjednodušší volbou gramofon s vestavěným předzesilovačem a samostatnými reproduktory, protože ho lze zapojit bez složitého nastavování a přitom nabídne lepší zvuk než modely s reproduktory přímo v těle přístroje.