Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Tereza Hrabinová
  8:30
V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při výběru prvního gramofonu pozor, aby investice dávala smysl a desky vydržely v dobrém stavu?
ilustrační snímek | foto: Archiv Philips

Pozor na velmi levné „kufříkové“ gramofony

Na trhu je velké množství levných gramofonů v retro kufříkovém provedení, často s integrovanými reproduktory. Tyto modely lákají jednoduchostí. Stačí je zapojit do zásuvky a lze začít přehrávat desky bez dalšího vybavení.

U nejlevnějších gramofonů ale bývá problém v kvalitě zpracování. Lehká plastová konstrukce, jednoduché raménko nebo levnější přenoska mohou způsobovat vibrace a zhoršovat kvalitu zvuku. V některých případech také dochází k většímu přítlaku jehly, což může desky opotřebovávat rychleji než u kvalitnějších gramofonů.

Řemenový nebo přímý pohon

Jedním z parametrů, na který při výběru gramofonu narazíte, je typ pohonu. Nejčastěji se setkáte se dvěma variantami – řemenovým pohonem a přímým pohonem.

U řemenového pohonu je motor spojený s talířem pomocí gumového řemínku. Ten pomáhá tlumit drobné vibrace motoru, což může přispět k čistšímu zvuku. Proto se tento typ často používá u gramofonů určených pro domácí poslech.

U přímého pohonu je motor napojený přímo na talíř. Gramofon se díky tomu velmi rychle roztočí a drží stabilní rychlost, což ocení například DJ při práci s deskami.

Při výběru prvního gramofonu pro domácí poslech bývá nejjednodušší volbou řemenový pohon, který najdete u většiny základních hi-fi modelů.

Přenoska: součástka, která rozhoduje o zvuku

Na konci raménka gramofonu je umístěná malá součástka zvaná přenoska. V ní je upevněná jehla, která při přehrávání projíždí drobnou drážkou ve vinylové desce. Pohyb jehly se přitom mění na elektrický signál, ze kterého pak vzniká hudba v reproduktorech.

Nejčastěji se používají přenosky typu MM (moving magnet). Jsou cenově dostupné, dobře fungují s většinou gramofonů a u mnoha modelů lze snadno vyměnit samotnou jehlu. Proto jsou vhodnou volbou pro začátečníky.

MC přenosky (moving coil) bývají dražší a používají se spíše v pokročilejších hi-fi sestavách. Mohou nabídnout velmi detailní zvuk, ale obvykle vyžadují speciální předzesilovač. Jehlu u nich navíc nelze jednoduše vyměnit, protože je pevně spojená s velmi jemnou cívkou uvnitř přenosky.

Důležité je i nastavení raménka

Při výběru gramofonu se dále vyplatí zkontrolovat:

  • Rychlosti přehrávání – gramofon by měl podporovat dvě základní rychlosti: 33 a 45 otáček za minutu. Na tyto rychlosti je nahraná většina vinylových desek.
  • Talíř gramofonu – měl by být dostatečně pevný a stabilní, aby se otáčel plynule a držel stálou rychlost. Příliš lehké plastové talíře mohou způsobovat kolísání zvuku.
  • Raménko gramofonu – mělo by se pohybovat plynule a držet jehlu přesně v drážce desky. To pomáhá zlepšit kvalitu zvuku a zároveň šetří desky.
  • Možnost výměny přenosky – u některých gramofonů lze přenosku později vyměnit za lepší model. Díky tomu můžete časem zlepšit kvalitu zvuku, aniž byste museli kupovat nový gramofon.

Kvalita přehrávání nezávisí jen na samotném gramofonu, ale také na správném nastavení raménka, na jehož konci je přenoska s jehlou.

Jedním z důležitých parametrů je přítlak jehly (tracking force). Ten určuje, jak silně jehla tlačí na desku. Pokud je přítlak příliš malý, jehla může v drážce přeskakovat. Naopak příliš velký přítlak může desku zbytečně opotřebovávat. U většiny přenosek se doporučený přítlak pohybuje přibližně mezi 1,5 a 2,5 gramu.

Při nákupu gramofonu je proto dobré zjistit, zda umožňuje přítlak raménka nastavit. Některé základní modely ho mají nastavený už z výroby, zatímco u pokročilejších gramofonů si ho uživatel může přesně doladit.

Dalším prvkem je antiskating. Jde o mechanismus, který vyrovnává přirozenou sílu táhnoucí raménko směrem ke středu desky. Díky tomu je přehrávání stabilnější a deska i jehla se opotřebovávají rovnoměrně.

Bez phono předzesilovače se gramofon neobejde

Na trhu existují i gramofony se zabudovanými reproduktory a předzesilovačem, které fungují jako jednoduché „vše v jednom“. Jsou praktické, protože je stačí zapojit do zásuvky a mohou hned hrát. Většinou ale nedosahují kvality samostatného gramofonu připojeného k externím reproduktorům.

Gramofon totiž produkuje velmi slabý signál, který je potřeba před přehráním zesílit. K tomu slouží zařízení zvané phono předzesilovač. Bez něj by byl zvuk z gramofonu velmi tichý a nezněl by správně.

Při výběru je proto dobré zjistit, zda má gramofon předzesilovač vestavěný. Pokud ano, lze ho jednoduše připojit například k aktivním reproduktorům, které mají vlastní zesilovač.

Pokud vestavěný předzesilovač nemá, je potřeba použít externí phono předzesilovač nebo zesilovač s tzv. phono vstupem.

Pro začátečníky bývá nejjednodušší volbou gramofon s vestavěným předzesilovačem a samostatnými reproduktory, protože ho lze zapojit bez složitého nastavování a přitom nabídne lepší zvuk než modely s reproduktory přímo v těle přístroje.

