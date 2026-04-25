Nasyťte celou rodinu za osmdesát korun. Halabajky si zamilujete

Autor:
  15:30
Existují jídla, která nestojí skoro nic, a přesto dokážou nasytit i potěšit. Jedním z takových jídel jsou prosté brambory s tvarohem, neboli halabajky. Na kolik korun vyjde jejich příprava pro čtyřčlennou rodinu?
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Úsporné vaření znovu nabývá na popularitě. Rostoucí ceny potravin nás nutí hledat recepty, na kterých si pochutnáme, aniž bychom za ně dali celou výplatu. Halabajky splňují obě podmínky. Vše, co na ně potřebujete, běžně seženete za dobrou cenu nebo v akci, samotná příprava navíc nevyžaduje žádné složité ani zdlouhavé postupy.

A co že jsou to vlastně ty halabajky? Jde o jednoduché jídlo, se kterým si nikdo neláme hlavu, tedy o lidový výraz pro něco, co je hotové „halabala“. Typickým příkladem halabajek jsou brambory na loupačku, tedy pokrm z horkých brambor vařených ve slupce, které se podávají se studeným tvarohem, zakysanou smetanou a čerstvými bylinkami.

Kolik stojí Halabajky pro čtyři osoby?

Pojďme se podívat na reálný výpočet podle aktuálních cen v obchodních řetězcích. Pro běžný rodinný oběd pro čtyři osoby budeme potřebovat přibližně 1,5 kg brambor, dva měkké tvarohy, jednu zakysanou smetanu a bylinky na dochucení.

SurovinaMnožstvíObchodCena za baleníCena pro 4 osoby
Brambory1,5 kgPenny34,90 Kč (5 kg)10,50 Kč
Měkký tvaroh400 gKaufland22,90 Kč (250 g)36,60 Kč
Zakysaná smetana150 gAlbert14,90 Kč (200 g)11,20 Kč
Jarní cibulka1 svazekBilla15,90 Kč15,90 Kč
Pažitka1/3 rostlinyKaufland24,90 Kč8,30 Kč
CELKEM82,50 Kč

Podtrženo, sečteno, za halabajky pro čtyři osoby utratíte méně než sto korun, tedy dvacku za jednu porci. Nejenže ušetříte, ale zároveň získáte plnohodnotné jídlo, které je díky tvarohu bohaté na bílkoviny a díky bramborám skvěle zasytí.

Pro lepší představu si tuto částku zkusme zasadit do kontextu dnešních cen. Za hotovku z Tesca zaplatíte devadesát korun. Plastová krabička s porcí pro jednoho vás tedy vyjde dráž než celý oběd pro čtyři lidi.

Levně se nenajíte ani ve fast foodu. Za cenu, za kterou doma vykouzlíte plnohodnotné jídlo, si v McDonald’s koupíte jeden Double Cheeseburger, který vás navíc zasytí spíše jako svačina.

Pokud byste se s celou rodinou vydali na oběd do restaurace, realita by byla ještě tvrdší. I v té nejlevnější jídelně dnes jedno jídlo vyjde v průměru na 150 korun. Pro čtyřčlennou rodinu to tedy znamená 600 korun jen za hlavní chod, a to nepočítáme polévky ani nápoje. Za cenu jednoho oběda v restauraci byste si doma mohli uvařit halabajky hned sedmkrát.

