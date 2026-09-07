Nástup mikrokaravanů: Obytné Mitsubishi zaparkujete v garáži a má i WC

Pokud chcete vyrazit na dovolenou pod širákem, nemusíte si nutně kupovat karavan za miliony korun, který se navíc nevejde do garáže. Místo toho můžete sáhnout po takzvaných mikrokaravanech, které jsou tak malé, že s nimi můžete bez většího stresu jezdit i ve městě.
Jedním z nejzajímavějších mikrokaravanů současnosti je přestavba od britské společnosti Wellhouse Leisure. Ta vzala japonské Suzuki Solio, respektive jeho dvojče Mitsubishi Delica D:2, a vytvořila z něj obytný vůz. Překvapivě je však určený jen pro jednoho člověka.
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Na délku je kratší než česká Fabia
Na první pohled působí Delica D:2 spíše jako malá městská dodávka než jako obytný vůz. Přesně v tom spočívá její hlavní kouzlo.
Parametry vozu
Vůz měří 3,79 metru na délku, 1,64 metru na šířku a 1,74 metru na výšku. Pro představu, Škoda Fabia hatchback má v současné generaci délku přibližně 4,1 metru. Obytňák je tedy kratší než malé české auto.
Uvnitř byste mohli bydlet klidně i několik týdnů. Ve voze nechybí kuchyň, lednice, dřez, úložné prostory, místo na spaní a dokonce ani toaleta.
Pod kapotou je zážehový motor 1,2 litru s výkonem okolo 90 koní a točivým momentem 118 newtonmetrů, spojený s automatickou převodovkou. Wellhouse nabízí možnost postavit obytnou verzi na voze s pohonem předních i všech kol.
Mitsubishi Delica D:2 měří na výšku jen 1,74 metru. S výklopnou střechou nabízí přibližně dvoumetrovou výšku. Na rozdíl od klasických obytných vozů se tak snadno vejde i do garáže.
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Kuchyň zabere většinu auta, ve dvou se nevyspíte
Zatímco klasický obytný vůz se snaží nabídnout spaní minimálně dvěma lidem, Wellhouse šel opačnou cestou. Vůz je určen jen pro jednoho.
V autě sice najdete tři sedačky vybavené bezpečnostními pásy (z čehož sedadlo pro spolujezdce je otočné a zadní lze sklopit), kvůli rozměrné kuchyni ve tvaru L se zde ale vejde lůžko dlouhé přibližně jen 1,8 metru.
Na druhou stranu, kuchyňka je vybavena dřezem, vařičem, úložným prostorem a 20litrovou výsuvnou lednicí. Zadní část kuchyně navíc můžete využít jako pracovní nebo servírovací plochu.
Toaletu najdete přímo za sedadlem
Zajímavým prvkem je také výklopná střecha. Ta totiž neslouží jako druhé patro, jak by si mnozí mohli myslet. Jejím hlavním účelem je umožnit člověku uvnitř stát.
Bez zvedací střechy by byla příprava jídla, převlékání nebo obyčejný pohyb uvnitř výrazně méně pohodlný. Střešní stan má navíc síťované části, díky kterým může do interiéru proudit čerstvý vzduch.
Výbavu si budoucí majitel může doplnit také o:
- markýzu
- obytnou baterii
- solární panel
- přípojku na elektřinu
- zásobu vody
- LED osvětlení
- dvoukilowattové topení
Ve vozidle najdete i WC. Přenosná toaleta je umístěna za sedadlem řidiče a v případě potřeby ji můžete vyjmout a vynést ven bočními dveřmi.
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Kolik takový mikroobytňák stojí?
Největší překážkou pro zájemce z Česka bývá právě jeho cena. Cena aktuální přestavby od Wellhouse startuje na částce okolo 19 500 liber, tedy na částce zhruba 560 tisíc korun. Konečná cena se ale odvíjí od stáří, nájezdu, specifikace a výbavy konkrétního vozu.
V současnosti najdete na webových stránkách Wellhouse mikrokaravany Suzuki Solio/Mitsubishi Delica D:2 od 19 995 liber (přibližně 564 000 korun). Firma zároveň uvádí, že používá vozy zhruba z let 2010 až 2020, podle dostupnosti ale nabízí i novější kusy.
Uvedená částka představuje pouze náklady za samotný nákup vozidla. Nejsou v ní zahrnuty případné náklady spojené s dovozem, registrací a dalšími úpravami pro provoz na českých silnicích.
SROVNÁNÍ Mikrokaravan vs. obytný vůz
Rozdíl mezi mikrokaravany a klasickými obytnými vozy zdaleka nenajdeme jen v jejich velikosti.
Klasický obytný vůz nabízí více prostoru, několik míst ke spaní, větší kuchyň, koupelnu a více úložných prostor. Musíte však počítat s vyšší pořizovací cenou, vyšší spotřebou, většími rozměry a často i složitějším parkováním. Mikrokaravan je v podstatě kompromis opačným směrem.
|Velký obytný vůz
|Mikrokaravan
|Parkování
|často problém ve městě
|podobné jako u běžného auta
|Spaní
|2 až 6 osob
|1 až 2 osoby
|Kuchyň
|plnohodnotná
|minimalistická
|Koupelna
|u větších modelů běžná
|většinou není
|Každodenní používání
|horší
|velmi dobré
|Spotřeba
|vyšší
|blíže běžnému autu
|Cena
|často přes milion korun
|většinou méně než milion korun
|Pro koho
|rodiny, více lidí
|jednotlivci, páry
Právě každodenní použitelnost může být podle všeho jedním z hlavních důvodů, proč má mikrokaravan takový potenciál.
Kupovat si obytný vůz za milion korun, aby stál většinu roku před domem, nedává každému smysl. Mikrokaravan můžete využívat i jako běžné auto do práce, na nákup nebo na výlet.
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Existují dostupnější alternativy pro Čechy?
Suzuki Solio ani Mitsubishi Delica D:2 v této podobě v Česku zatím nenajdete. Wellhouse je dováží z Japonska a přestavuje ve Velké Británii. To ovšem nevylučuje, že by se na českém trhu v budoucnu objevit mohly.
Prozatím si však budeme muset vystačit s českými alternativami. Zdejší nabídka se vydává především cestou vestaveb do běžných kompaktních dodávek a MPV.
Například Toyota v Česku nabízí pro model Proace City Verso vyjímatelné kempingové vestavby, které během několika minut vložíte do zavazadlového prostoru a proměníte tak běžné auto v kempingový vůz.
Najdete zde prostor pro vařič, vodu, lednici, úložné prostory i místo na spaní. Základní varianty začínají na 78 000 korunách. Cena samotného vozu pak startuje na 613 000 korunách. Vozidlo s vestavbou tak můžete sehnat od přibližně 691 000 korun.
Další možností je Volkswagen Caddy California. Ten se aktuálně v Česku prodává od 817 900 korun. Oproti Wellhouse je větší a výrazně dražší, zato ale nabízí plnohodnotnější zázemí.