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Nástup mikrokaravanů: Obytné Mitsubishi zaparkujete v garáži a má i WC

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  8:30
Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním...

Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním samostatným lůžkem, kuchyní ve tvaru L a chytrým úložným prostorem. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Dodávka má celkem tři sedadla s pásy. Sedadlo pro řidiče, otočné sedadlo pro...
Dodávka je vybavena elektrickými okny, sklopnými zrcátky, klimatizací,...
Kuchyňka se táhne přes zadní stranu a stranu řidiče a vytváří překvapivě...
Kuchyň ve tvaru L je vybavena sklokeramickou varnou deskou se skleněným krytem,...
11 fotografií
Cestovat sám, nezávisle a bez nutnosti řídit obří obytný vůz. Do světa kempování dorazil nový trend solo mikrokaravanů. Upravené městské vozy nabízí zvedací střechu, kuchyňku i lůžko, aniž byste s nimi měli problém zaparkovat doma v garáži i před supermarketem.

Pokud chcete vyrazit na dovolenou pod širákem, nemusíte si nutně kupovat karavan za miliony korun, který se navíc nevejde do garáže. Místo toho můžete sáhnout po takzvaných mikrokaravanech, které jsou tak malé, že s nimi můžete bez většího stresu jezdit i ve městě.

Jedním z nejzajímavějších mikrokaravanů současnosti je přestavba od britské společnosti Wellhouse Leisure. Ta vzala japonské Suzuki Solio, respektive jeho dvojče Mitsubishi Delica D:2, a vytvořila z něj obytný vůz. Překvapivě je však určený jen pro jednoho člověka.

Obsah

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Na délku je kratší než česká Fabia

Na první pohled působí Delica D:2 spíše jako malá městská dodávka než jako obytný vůz. Přesně v tom spočívá její hlavní kouzlo.

Parametry vozu

  • Délka: 3,79 m
  • Šířka: 1,64 m
  • Výška: 1,74 m / 2 m
  • Motor: 1,2 l, cca 90 koní
  • Točivý moment: 118 Nm
  • Převodovka: automatická
  • Pohon: přední nebo 4×4
  • Spaní: pro jednoho
  • Výbava: kuchyňka ve tvaru L, toaleta, úložné prostory

Vůz měří 3,79 metru na délku, 1,64 metru na šířku a 1,74 metru na výšku. Pro představu, Škoda Fabia hatchback má v současné generaci délku přibližně 4,1 metru. Obytňák je tedy kratší než malé české auto.

Uvnitř byste mohli bydlet klidně i několik týdnů. Ve voze nechybí kuchyň, lednice, dřez, úložné prostory, místo na spaní a dokonce ani toaleta.

Pod kapotou je zážehový motor 1,2 litru s výkonem okolo 90 koní a točivým momentem 118 newtonmetrů, spojený s automatickou převodovkou. Wellhouse nabízí možnost postavit obytnou verzi na voze s pohonem předních i všech kol.

Mitsubishi Delica D:2 měří na výšku jen 1,74 metru. S výklopnou střechou nabízí přibližně dvoumetrovou výšku. Na rozdíl od klasických obytných vozů se tak snadno vejde i do garáže.

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Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním samostatným lůžkem, kuchyní ve tvaru L a chytrým úložným prostorem.

Kuchyň zabere většinu auta, ve dvou se nevyspíte

Zatímco klasický obytný vůz se snaží nabídnout spaní minimálně dvěma lidem, Wellhouse šel opačnou cestou. Vůz je určen jen pro jednoho.

V autě sice najdete tři sedačky vybavené bezpečnostními pásy (z čehož sedadlo pro spolujezdce je otočné a zadní lze sklopit), kvůli rozměrné kuchyni ve tvaru L se zde ale vejde lůžko dlouhé přibližně jen 1,8 metru.

Na druhou stranu, kuchyňka je vybavena dřezem, vařičem, úložným prostorem a 20litrovou výsuvnou lednicí. Zadní část kuchyně navíc můžete využít jako pracovní nebo servírovací plochu.

Kuchyňka se táhne přes zadní stranu a stranu řidiče a vytváří překvapivě velkorysé množství pracovní plochy. Kromě sporáku nabízí také 20litrovou výsuvnou ledničku.

Toaletu najdete přímo za sedadlem

Zajímavým prvkem je také výklopná střecha. Ta totiž neslouží jako druhé patro, jak by si mnozí mohli myslet. Jejím hlavním účelem je umožnit člověku uvnitř stát.

Bez zvedací střechy by byla příprava jídla, převlékání nebo obyčejný pohyb uvnitř výrazně méně pohodlný. Střešní stan má navíc síťované části, díky kterým může do interiéru proudit čerstvý vzduch.

Výbavu si budoucí majitel může doplnit také o:

  • markýzu
  • obytnou baterii
  • solární panel
  • přípojku na elektřinu
  • zásobu vody
  • LED osvětlení
  • dvoukilowattové topení

Ve vozidle najdete i WC. Přenosná toaleta je umístěna za sedadlem řidiče a v případě potřeby ji můžete vyjmout a vynést ven bočními dveřmi.

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V autě najdete i přenosnou toaletu. Ta je umístěna na nízké polici za sedadlem řidiče a uvnitř dodávky ji lze použít pouze po posunutí sedadla dopředu.

Kolik takový mikroobytňák stojí?

Největší překážkou pro zájemce z Česka bývá právě jeho cena. Cena aktuální přestavby od Wellhouse startuje na částce okolo 19 500 liber, tedy na částce zhruba 560 tisíc korun. Konečná cena se ale odvíjí od stáří, nájezdu, specifikace a výbavy konkrétního vozu.

V současnosti najdete na webových stránkách Wellhouse mikrokaravany Suzuki Solio/Mitsubishi Delica D:2 od 19 995 liber (přibližně 564 000 korun). Firma zároveň uvádí, že používá vozy zhruba z let 2010 až 2020, podle dostupnosti ale nabízí i novější kusy.

Uvedená částka představuje pouze náklady za samotný nákup vozidla. Nejsou v ní zahrnuty případné náklady spojené s dovozem, registrací a dalšími úpravami pro provoz na českých silnicích.

Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním samostatným lůžkem, kuchyní ve tvaru L a chytrým úložným prostorem.
Dodávka má celkem tři sedadla s pásy. Sedadlo pro řidiče, otočné sedadlo pro spolujezdce a jedno zadní sedadlo.
Dodávka je vybavena elektrickými okny, sklopnými zrcátky, klimatizací, tónovanými skly, litými koly a dvěma airbagy.
Kuchyňka se táhne přes zadní stranu a stranu řidiče a vytváří překvapivě velkorysé množství pracovní plochy. Kromě sporáku nabízí také 20litrovou zásuvkovou ledničku.
Kuchyň ve tvaru L je vybavena sklokeramickou varnou deskou se skleněným krytem, dřezem a úložným prostorem.
11 fotografií

SROVNÁNÍ Mikrokaravan vs. obytný vůz

Rozdíl mezi mikrokaravany a klasickými obytnými vozy zdaleka nenajdeme jen v jejich velikosti.

Klasický obytný vůz nabízí více prostoru, několik míst ke spaní, větší kuchyň, koupelnu a více úložných prostor. Musíte však počítat s vyšší pořizovací cenou, vyšší spotřebou, většími rozměry a často i složitějším parkováním. Mikrokaravan je v podstatě kompromis opačným směrem.

Srovnání: mikrokaravan vs. obytný vůz
Velký obytný vůzMikrokaravan
Parkováníčasto problém ve městěpodobné jako u běžného auta
Spaní2 až 6 osob1 až 2 osoby
Kuchyňplnohodnotnáminimalistická
Koupelnau větších modelů běžnávětšinou není
Každodenní používáníhoršívelmi dobré
Spotřebavyššíblíže běžnému autu
Cenačasto přes milion korunvětšinou méně než milion korun
Pro kohorodiny, více lidíjednotlivci, páry

Právě každodenní použitelnost může být podle všeho jedním z hlavních důvodů, proč má mikrokaravan takový potenciál.

Kupovat si obytný vůz za milion korun, aby stál většinu roku před domem, nedává každému smysl. Mikrokaravan můžete využívat i jako běžné auto do práce, na nákup nebo na výlet.

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Existují dostupnější alternativy pro Čechy?

Suzuki Solio ani Mitsubishi Delica D:2 v této podobě v Česku zatím nenajdete. Wellhouse je dováží z Japonska a přestavuje ve Velké Británii. To ovšem nevylučuje, že by se na českém trhu v budoucnu objevit mohly.

Prozatím si však budeme muset vystačit s českými alternativami. Zdejší nabídka se vydává především cestou vestaveb do běžných kompaktních dodávek a MPV.

Toyota Proace City Verso s vyjímatelnou kempingovou vestavbou.

Volkswagen Caddy California.

Například Toyota v Česku nabízí pro model Proace City Verso vyjímatelné kempingové vestavby, které během několika minut vložíte do zavazadlového prostoru a proměníte tak běžné auto v kempingový vůz.

Najdete zde prostor pro vařič, vodu, lednici, úložné prostory i místo na spaní. Základní varianty začínají na 78 000 korunách. Cena samotného vozu pak startuje na 613 000 korunách. Vozidlo s vestavbou tak můžete sehnat od přibližně 691 000 korun.

Další možností je Volkswagen Caddy California. Ten se aktuálně v Česku prodává od 817 900 korun. Oproti Wellhouse je větší a výrazně dražší, zato ale nabízí plnohodnotnější zázemí.

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