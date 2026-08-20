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Naše babičky ho milovaly. Zapomenutý strom dává kila sladkých plodů a zažívá velký comeback

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  15:20

Muchovník | foto: Canva.com

Na jaře se obsype bílými květy, v létě nabídne tmavé sladké plody a na podzim se zbarví do červených a oranžových odstínů. Muchovník, známý také jako indiánská borůvka, se znovu dostává do hledáčku zahrádkářů. Je odolný, nenáročný a z dobře vzrostlé rostliny lze sklidit několik kilogramů ovoce.

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Nenápadná dřevina, která zvládne tři role najednou

Na první pohled může muchovník působit jako obyčejný okrasný keř nebo menší strom. Právě v tom je ale jeho kouzlo. Na jaře vytváří množství bílých květů, v létě se na větvích objevují tmavě modré až purpurové jedlé plody a na podzim listy přecházejí do výrazných oranžových a červených odstínů. V jediné dřevině tak zahradník získá okrasný prvek, zdroj ovoce i rostlinu vhodnou například do volně rostoucího živého plotu.

Muchovníky pocházejí převážně ze Severní Ameriky. V českých zahradách se lze setkat především s muchovníkem olšolistým a muchovníkem Lamarckovým. Podle konkrétního druhu a způsobu řezu mohou růst jako vícekmenný keř nebo menší strom.

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Plody vypadají jako borůvky, ale chuť je trochu jiná

Největší pozornost přitahuje samozřejmě úroda. Plody muchovníku jsou malé, kulaté a po dozrání získávají tmavě modrou až purpurovou barvu. Vzhledem skutečně připomínají borůvky, botanicky však nejde o pravé bobule, ale o drobné malvice.

Chuť závisí na druhu i odrůdě. Může být výrazně sladká, někdy s lehce trpkým dozvukem. Muchovník olšolistý je ceněný pro kvalitu plodů, zatímco u jednotlivých kultivarů se liší velikost, sladkost i doba dozrávání.

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Proti borůvkám má jednu velkou výhodu

Kdy sázet a kolik stojí?

  • Nejlepší čas na výsadbu: Muchovník sázejte od října až do prvních mrazů v listopadu. Podzimní výsadba je nejlepší: sazenice přes zimu lépe zakoření a na jaře rychleji startují.
  • Cena sazenic: Kvalitní dvouletou sazenici v květináči pořídíte dle odrůdy běžně od 150 do 350 korun. Větší, víceleté keře s garancí rychlé úrody vyjdou na 400 až 700 korun.

Kanadské borůvky jsou oblíbené, ale jejich pěstování je úzce spojené s kyselým substrátem. Muchovník je v tomto směru tolerantnější. Zvládá různé typy půd, nejlépe mu však vyhovuje dobře propustné stanoviště na slunci nebo v mírném polostínu.

Právě nenáročnost je jedním z důvodů, proč si získává pozornost i u méně zkušených pěstitelů. Muchovník patří mezi velmi otužilé dřeviny a některé druhy zvládají mimořádně nízké zimní teploty. Po zakořenění dobře snáší také přechodné sucho. Naopak dlouhodobě podmáčené stanoviště mu nesvědčí.

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Kdy muchovník kvete a kdy se sklízí?

Bílé květy se objevují zpravidla na jaře, podle počasí a druhu nejčastěji v dubnu a květnu. Plody pak dozrávají během začátku léta a u některých odrůd postupně pokračuje sklizeň i v dalších týdnech.

Na první úrodu navíc není nutné čekat desítky let. První menší množství plodů se může objevit už v prvních letech po výsadbě. Výraznější sklizně nastupují přibližně mezi třetím a pátým rokem, zatímco plné produkce dosahují rostliny později.

Při sklizni je ovšem dobré počítat s konkurencí. Tmavé sladké plody chutnají nejen lidem, ale také ptákům. Kdo chce větší část úrody zachovat pro domácnost, měl by dozrávání pravidelně kontrolovat.

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Čerstvé, do koláče i na džem

Muchovník není ovoce určené jen k zobání přímo z keře. Plody lze v kuchyni využít podobně jako borůvky nebo arónii. Hodí se do koláčů, bublanin, kaší a jogurtů, lze je zamrazit, usušit nebo zpracovat na džem, kompot či šťávu.

Zajímavý je také historický význam plodů v Severní Americe. Saskatoon berry, jak se muchovníku olšolistému v Kanadě říká, byla po dlouhou dobu součástí jídelníčku původních obyvatel. Název kanadského města Saskatoon je dokonce odvozen od označení tohoto ovoce v jazyce Cree.

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Jaký muchovník vybrat?

Pokud je hlavním cílem sklizeň, vyplatí se vybírat konkrétní ovocnou odrůdu a nespoléhat pouze na obecné označení muchovník. U muchovníku olšolistého se pěstují například kultivary Smoky, Thiessen, Martin nebo Northline. Liší se velikostí keře, dobou dozrávání i vlastnostmi plodů.

Muchovník Lamarckův se zase velmi dobře uplatňuje jako okrasná dřevina. Lze jej využít jako solitér, menší strom nebo součást živého plotu. Na jaře zaujme bílými květy, v létě jedlými plody a na podzim výrazným zbarvením listů.

Pro běžnou zahradu tak může být muchovník překvapivě univerzální volbou. Nepotřebuje speciální borůvkový substrát, zvládne i méně zkušený pěstitel a během jediné sezony nabídne květy, jedlé ovoce i výrazné podzimní zbarvení. Právě tato kombinace vysvětluje, proč se z dřeviny, kterou ještě řada lidí přehlíží, stává stále zajímavější alternativa ke klasickému drobnému ovoci.

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