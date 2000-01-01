Náramkové hodinky jsou tradiční doplněk, který má dnes velkou konkurenci v hodinkách chytrých. Na druhou stranu i díky nim dnes věnují lidé hodinkám větší pozornost. A kdo chce elegantní a stylový doplněk, rád sáhne „po klasice“. U ní je výběr snad nejširší v historii. Parádní hodinky se dají sehnat už doslova za pár stovek. Podívejte se, co je dnes v tomto světě k dispozici.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Neexistuje nic jako striktně pánské nebo dámské hodinky. I ženy mohou nosit mohutné kousky, pánové zase třeba subtilní modely s kameny. Vše je jen o osobním vkusu, preferencích a chutích.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jedna „zapovězená“ kategorie tu však je, a to jsou hodinky falešné. Kopiím hodinek slavných značek se raději vyhněte. V komunitě nadšenců se často cituje rčení, že „falešné hodinky jsou pro falešné lidi“. Takový „fejk“ na zápěstí navíc dříve nebo později někdo pozná a je z toho spíš velká ostuda než radost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Radost přitom dovedou dělat hodinky všech cenových kategorií. Pořídit se dají parádní kousky za několik set korun, samozřejmě ovšem ceny dovedou šplhat až do nebes. My se zaměříme na hodinky pro širší publikum, od levných kousků po řekněme „vstupní luxus“. Ale vězte, že za hodinky lze utratit i vysoké desítky milionů korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Když se dnes mluví o hodinkách, běžný uživatel si nejspíš vybaví ty chytré. Mezi nimi vládne Apple, ale daří se i dalším značkám, jako jsou Samsung nebo Google a další. Apple Watch jsou dnes nejprodávanější náramkové hodinky na světě. Ovšem tím, že chytré hodinky naučily davy nosit něco na zápěstí, se otevírá příležitost pro další kousky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Klasické náramkové hodinky můžeme dělit podle mnoha kriterií. My tu některá jen nastíníme, může jich být nepřeberné množství. Jedno z těch základních je podle druhu „pohonu“ hodinek. Ten říká, jaká technika vlastně zajišťuje chod hodinek a samotné ukazování času.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Obvyklé jsou dnes quartzové hodinky, tedy hodinky s baterií řízené quartzovým krystalem. Příkladem jsou dva kousky vlevo nahoře. Další dva modely v horní řadě mají takzvaný solární pohon: energii pro takzvané buzení quartzového krystalu získávají hodinky ze slunce. Tradiční kategorií jsou pak hodinky mechanické: ty se dělí na modely s ručním nátahem (dvojice vlevo dole) nebo nátahem automatickým (dva kousky vpravo dole).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hodinky však také můžeme třídit podle stylů a funkcí, neboli takzvaných komplikací. Těch opět existuje nepřeberné množství a my si ukážeme jen několik základních zástupců. Každá kategorie pak osbahuje obrovské množství modelů, od těch nejlevnějších až po nepředstavitelně drahé kousky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velmi oblíbenou kategorií jsou takzvané potápěčské hodinky. Ty kdysi v Československu zpopularizoval model Prim Sport, který však dnes už té nejpřísnější definici příliš nevyhovuje. Mnozí nyní považují za potápěčské hodinky modely nejen s otočnou lunetou mezikruží okolo číselníku), ale také se šroubovací korunkou a odolností vůči vodě do 200 metrů vodního sloupce. To Prim Sport nesplňují, ale svou vizáží to „potápky“ jsou.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Další oblíbenou kategorií jsou tazkvané field hodinky. Ty se vyznačují většinou konzervativnějším pojetím s neblýskavým pouzdrem a důrazem na čitelnost číselníku. Vzešly z tradice vojenských hodinek, které byly především důležitým nástrojem v dobách válek. Mimochodem, právě vojenské prostředí dalo vzniknout odvětví pánských náramkových hodinek. Zhruba do první světové války byly náramkové hodinky dámskou záležitostí a pánové nosili hodinky kapesní. Ty však v zákopech moc praktické nebyly.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Další specifickou kategorií hodinek s více či méně vojenskou historií jsou hodinky v takzvaném pilotním stylu. U nich je důraz na co nejlepší čitelnost doveden až do extrému, takže často mívají velmi minimalistické uspořádání číselníku s výraznými ručkami a indexy. Ale i historie této kategorie je trochu složitější a pojí se se značkou Cartier a konstruktérem a nadšencem Albertem Santos-Dumontem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V přehledu stylů hodinek samozřejmě nemohou chybět hodinky digitální. Ty byly oblíbené zejména v 80. letech, ale i dnes jich najdeme na trhu nepřeberné množství. Jejích výhodou je často nízká cena, model Casio F-91W na snímku lze v některých provedeních pořídit už za částky kolem 500 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oblíbené jsou i takzvané oblekové neboli společenské hodinky. Podle některých patří „oblekovky“ především na kožený řemínek, ale zejména na dámské ruce mohou dobře působit i na kovovém náramku. Etiketa navíc dnes není už tak přísná, a tak si k saku nebo šatům v mnoha případech vyloženě oblekové hodinky brát nemusíte.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velmi univerzální kategorií jsou takzvané hodinky pro každý den, v angličtině se pro ně používá zkratka GADA (go anywhere, do anything). Často jde o hodinky na první pohled klasického střihu, které se však nemusejí bát barev, byť zůstává relativně důležitá čitelnost. Hodinky této kategorie mívají solidní odolnost vůči vodě (alespoň 100 metrů), různé druhy strojků a skvěle vypadají na různých řemíncích a náramcích.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dostáváme se k různým funkcím náramkových hodinek, už zmíněným takzvaným komplikacím. Jednou velmi elegantní, ale z uživatelského hlediska také trochu obtížně nastavitelnou může být měsíční fáze. Ta jednoduše ukazuje, ve které fázi svého cyklu se právě nachází Měsíc. Na číselníku to vypadá skvěle, tato komplikace sluší spíše elegantním modelům.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oblíbenou funcí jsou stopky, které mají hodinky typu chronograf. Chronografy byly oblíbené třeba v počátcích automobilových závodů, ale významnou roli hrály například i během prvních krůčků lidstva do vesmíru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zajímavou komplikací může být i takzvaný jump-hour mechanismus. To je řešení, kdy se údaj o aktuální hodině ukazuje v okénku ve formě číslice. Jde o vcelku neobvyklé řešení, obvyklejší je u hodinek okénko, které ukazuje datum nebo den v týdnu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vkusné náramkové hodinky nemusejí být drahou záležitostí. Řada značek nabízí povedené modely za příznivé částky. Tradičně je za „krále“ dostupných hodinek považována značka Seiko (dva kusy nahoře uprostřed), ale její portfolio se v poslední době posouvá cenově výš. Na pozici Seika se však dere třeba Citizen nebo další tradiční japonská značka, Casio (dva kousky vlevo). Cenově dostupné hodinky vyrábí i tradiční americká značka Timex (dva modely vpravo), ale i řada dalších výrobců.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dostupné hodinky vyrábějí jak velké značky (Casio vlevo), tak ty malé (Delhi Watch Company vpravo). Ve všech případech si přitom mohou zájemci vybírat z množství typů, které se inspirovaly třeba některými slavnými modely dražších značek, ale také z modelů, které jsou naprosto originální. Jako jsou tyto dva na snímku.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Svět náramkových hodinek je dnes extrémně pestrý i díky takzvaným microbrandům: malým značkám, které vznikly v uplynulých letech nebo desítkách let. Tyto značky většinou vyrábí omezené množství kusů svých modelů (stovky, maximálně tisíce), ale předhání se v originalitě a hledání různých skulin na trhu tak, aby dovedly zaujmout.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Konzervativnější zákazníci ovšem většinou volí hodinky tradičních značek. Ty však většinou míří už spíše do kategorie luxusnějších hodinek, obzvlášť to platí pro značky švýcarské. Ale třeba Tissot (hodinky vlevo) nabídne i Swiss Made modely s cenou v řádu několika tisíc korun. Vstup do luxusní kategorie představují hodinky s cenou ve vyšších desítkách tisíc, tady operuje spousta znače, jako třeba Citizen (druhé zleva), Tudor (třetí zleva), Seiko tu má svou „lepší“ řadu King Seiko (vpravo), tradiční je v tomto segmentu třeba značka Longines, ale i další.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I v segmentu základních luxusních hodinek ovšem najdeme i řadu menších a nezávislých značek, manufaktur a ateliérů. Příkladem jsou třeba dvě britské značky na snímku: anOrdain je malá skotská manufaktura, která se proslavila svými smaltovanými číselníky, značka Christopher Ward zase nabízí řadu stylů a snaží se zaujmout širší publikum.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A pak jsou tu samozřejmě hodinky, které jsou považovány za luxusní. Kde tato hranice začíná, je samozřejmě dost individuální. Ale mezi tradičními značkami patří ke stálicím Rolex a Omega, oblíbená je dnes třeba i již zmíněná značka Cartier, patří sem ikony jako Tag Heuer nebo Grand Seiko. Ceny tu většinou u nových kusů začínají (i vysoko) nad 100 tisíci korunami.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ovšem z hlediska opravdového luxusu jsou hodinky jako Rolex nebo Omega pořád jen takový základ. I když značky umějí nabídnout modely za víc než milion korun, skutečným luxusem bývají hodinky menších prestižních výrobců a nezávislých manufaktur, kde se ceny mohou šplhat do závratných výšin. A nemusejí to být jen kousky uctívaných značek jako Audemars Piguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin nebo vyzyvatelů jako A. Lange & Söhne či H. Moser & Cie a dalších.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pro nadšence do náramkových hodinek jsou velmi zajímavou kategorií také takzvané vintage hodinky, tedy historické kousky. U nich je výhodou, že lze kusy i velmi věhlasných značek získat za zajímavé částky. A u těch běžných se opět bavíme o cenách v řádech stovek nebo nižších tisíců korun – pokud zrovna nejde o některé konkrétní vzácné a sběratelsky cenné kousky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ovšem v případě vintage hodinek by si běžný uživatel měl dávat pozor: je to nevyzpytatelná kategorie plná nefunkčních nebo částečně funkčních kusů, mohou být sestavené z pochybných dílů a podobně. Navíc jsou v praxi historické hodinky dost choulostivé. Hezký kousek na nošení tak sice pořídíte snadno, ale také byste se měli seznámit s nějakým dobrým a nepříliš drahým hodinářem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Množství značek v hodinářském odvětví je snad násobně vyšší než v případě automobilek nebo oblíbených značek elektroniky. Je to tajemný svět, ve kterém je pořád co objevovat. A kde si to své najde opravdu každý.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz