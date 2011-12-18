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Aktuálně nejlevnější nanuk pořídíte v Lidlu. Severáček od značky Ballino se prodává ve třech variantách, a to s vanilkovou, čokoládovou a kokosovou příchutí. Nanuk chutí připomíná Eskymo a balení 45 mililitrů vyjde jen na pět korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Všechny tři příchutě obsahují více než dvacet procent kakaové polevy, cukr, kokosový olej, kakao se sníženým obsahem tuku, rekonstituované odstředěné mléko, sušenou syrovátku, přírodní aroma a glukózový sirup.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Severáček s kokosovou příchutí krapet vyčuhuje. Jako jediný se prodává v balení 50 mililitrů a jako jediný obsahuje hned 26 procent kakaové polevy. Zároveň v sobě ukrývá i nejvíce kilokalorií, celkem 310 kilokalorií v přepočtu na sto gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Severáček se prodává v Lidlu za běžnou cenu 4,90 korun. V akci ho ale můžete pořídit i za 3,50 korun. Jedná se tak o nejlevnější nanuk napříč supermarkety. V třiceti gramovém balení najdeme okolo šesti gramů cukru a šesti gramů tuku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud máte rádi tvarohové nanuky jako Míša nebo Kuba, pak vám určitě bude chutnat i Smíšek z Lidlu. V tvarohové variantě najdeme hned 53 procent tvarohu a 15 procent kakaové polevy. Na sto gramů obsahuje 22 gramů cukru a 12 gramů tuku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Smíšek má svou alternativu i pro jahodového Mrože. Ten podle etikety slibuje rovných 60 procent jahod v krému a opět 15 procent kakaové polevy. Na sto gramů obsahuje stejné množství tuku, ovšem více cukru, a to konkrétně o šest gramů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Smíšek se prodává ve dvou variantách. Tvarohová varianta v balení 55 mililitrů vyjde na devět korun, jahodová varianta v balení 60 mililitrů pak na třináct korun. Oba nanuky však Lidl pravidelně zlevňuje a v akci je pořídíte i za sedm korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ještě výživnější alternativu nabízí Kaufland. Nanuk Stieleis Frischkäse privátní značky K-Classic slibuje 56 procent tvarohu a 19 procent kakaové polevy. Na sto gramů obsahuje 20 gramů cukru, 16 gramů tuku a necelých 8 gramů bílkovin.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Tvarohový nanuk v Kauflandu běžně pořídíte za sedm korun, v akci pak za pět. Levněji už seženete jen nanuk Tučňáček, který Kaufland v akci prodává za necelé čtyři koruny. Pro srovnání, tvarohový Míša se prodává v akci za 13 korun a obsahuje 53 procent tvarohu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Svou verzi má i Rios, privátní značka Penny. Nanuk za deset korun (v akci za sedm korun) však obsahuje jen 50 procent tvarohu a 15 procent kakaové polevy. Ve sto gramech navíc najdeme 29 gramů cukru, 13 gramů tuku a jen 6 gramů bílkovin.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Stejně jako Lidl, i Penny nabízí mražené krémy ve třech příchutích. Vybrat si můžete mezi vanilkovou, čokoládovou a jahodovou. Balení 60 mililitrů vyjde na sedm korun, v akci pak na pět. Na sto gramů obsahuje 21 gramů cukru a 24 gramů tuku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Smetanovou zmrzlinu (kdysi též známou jako ruská zmrzlina) milují Češi už po celé generace. Zdaleka už se však nevyrábí jen jedna jediná. Svou vlastní smetanovou zmrzlinu vyrábí třeba Rios, privátní značka Penny.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Hlavní složku zmrzliny tvoří smetana (30 procent) a oplatka (7 procent). Nechybí ani vanilkové aroma. Na sto gramů výrobku obsahuje 19 gramů cukru, 10 gramů tuku a 3 gramy bílkovin.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Smetanová zmrzlina se v Penny prodává v balení 200 mililitrů za deset korun. V akci ji ale můžete sehnat i za sedm korun. Za tutéž cenu nabízí zmrzlinu i Lidl (pod značkou Ballino) a Kaufland (pod značkou K-Classic).
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U ruské zmrzliny ještě zůstaneme. Koupit ji totiž můžete i v Kauflandu a to hned od několika značek. Nás konkrétně zaujala smetanová zmrzlina značky Plombir Wera. Ta se prodává v balení 220 mililitrů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Mražený smetanový krém v oplatce s vanilkovou příchutí se skládá ze smetany (12 procent) a oplatky (7 procent). Ve sto gramech výrobku najdeme 21 gramů cukru, 15 gramů tuku a 4 gramy bílkovin.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Cenově nepatří zmrzlina Plombir mezi nejlevnější alternativy. Smetanová zmrzlina vyjde v Kauflandu na 23 korun. Ve srovnání s tradiční zmrzlinou od Mrazíka značky Prima vyjde jen o 3 koruny levněji, oproti privátní značce Penny o 13 korun dráž.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Oblíbené jsou také vodové nanuky. Nejčastěji se v obchodech setkáte s kolovými, jahodovými nebo pomerančovými, výjimkou však nejsou ani nanuky s příchutí ledového čaje. Postavili jsme vedle sebe dvě značky, Calippo a K-Classic.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Calippo koupíte prakticky všude. Běžně se prodává za 25 až 30 korun, v akci pak za dvacku. Naproti tomu alternativa privátní značky K-Classic vyjde na 13 korun, v akci je pořídíte za méně než deset korun. Calippo obsahuje 15 gramů cukru, Cametti z Kauflandu 16 gramů cukru.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Svým způsobem najdete alternativu i pro značkové Magnum. Kaufland a Tesco prodávají podobné nanuky s čokoládou a oříšky za zlomek ceny. Například v Kauflandu koupíte nanuky značky K-Classic jen za šestnáct korun. Magnum vyjde v akci na 25 korun, bez ní pak na necelých 60 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz