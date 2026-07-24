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Nákupy jako v labyrintu míří do Česka. Podívejte se, jak vypadá slovenská sestra nového řetězce

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Dánský řetězec Normal

Dánský řetězec Normal | foto: Gjurses Siderov

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupí v srpnu na český trh. První prodejnu...
Nejvýraznějším prvkem konceptu je uspořádání obchodu. Regály vytvářejí pevnou...
Prodejna Normal může na první pohled připomínat běžnou drogerii, její záběr je...
Koncept nákupního okruhu čeští zákazníci dobře znají z jiných skandinávských...
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Dánský diskontní řetězec Normal vstoupí v srpnu na český trh. První prodejnu otevře 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora, druhou otevře o dva dny později 14. srpna v Galerii Butovice. Ještě před jeho tuzemským debutem jsme navštívili pobočku v bratislavské Eurovei, abychom zjistili, co zákazníky čeká.

Nákup jako objevitelský zážitek

Prodejna Normal může na první pohled připomínat běžnou drogerii, její záběr je však podstatně širší. Zákazník vedle šamponů, zubních past a pleťové kosmetiky narazí také na prací prostředky, domácí potřeby, parfémy, cukrovinky, nápoje či sezonní zboží.

Normal v Praze

Českou premiéru řetězec chystá 12. srpna v pražském Atriu Flora. Už o dva dny později, tedy 14. srpna, otevře další pobočku na druhé straně Prahy, v Galerii Butovice.

Nejvýraznějším prvkem konceptu je uspořádání obchodu. Regály vytvářejí pevnou trasu, která návštěvníka postupně provede téměř celou prodejnou. Volně přecházet mezi vzdálenějšími odděleními, jak je zvykem v běžném supermarketu či drogerii, není možné.

Koncept nákupního okruhu čeští zákazníci dobře znají z jiných skandinávských obchodů: IKEA nebo Flying Tiger Copenhagen. V Normalu je však uspořádání podstatně kompaktnější. Za každou zatáčkou se objevuje nová kategorie zboží nebo stojan s novinkami. Řetězec tímto způsobem cíleně podporuje objevování sortimentu a podněcuje k impulzivnímu nákupnímu chování.

Do Česka míří diskont MR. DIY. Slibuje tisíce věcí za pár korun

V regálech najdete Niveu i virální hity z TikToku

Do Normalu míří zákazníci především za kosmetikou, produkty osobní hygieny a dalším drogistickým zbožím. V regálech dominují výrobky zavedených mezinárodních značek, jako jsou L’Oréal, Maybelline, Nivea, Garnier, Colgate, Gillette nebo Vaseline.

Zákazníci mohou vybírat z pestré škály šamponů a kondicionérů, sprchových gelů, deodorantů, zubních past, krémů, pleťových masek, make-upů i kosmetických pomůcek. Samostatnou sekci tvoří vůně a specializovaná péče o vlasy.

Normal zároveň sází na produkty, které nejsou v tradičních českých a slovenských drogeriích běžně k dostání. Jde například o specifické zahraniční varianty známých produktů, méně rozšířené značky nebo kosmetiku, jež získala popularitu díky virálním videím na TikToku a Instagramu.

Nepřehlédnutelné místo v nabídce zaujímá korejská a japonská kosmetika, zastoupená pleťovými maskami, čisticími přípravky, séry a krémy. Nabídka se však dynamicky mění, takže konkrétní výrobek nemusí být dostupný při každé návštěvě.

Řetězec Normal míří do Prahy. Jakou hlášku vymyslí dánský obchod pro Čechy?

Bratislava zažila nával, Česko čekají dvě prodejny

Expanze Normalu do střední Evropy začala na Slovensku. První prodejna zahájila provoz letos v květnu v bratislavském centru Eurovea. Otevření doprovázely soutěže, dárkové tašky a poukázky, což před prodejnou vytvořilo dlouhou frontu. Řetězec prvním tisícovkám návštěvníků slíbil tašku s výběrem produktů a desítka prvních zákazníků získala dárkovou kartu v hodnotě 30 eur. Součástí slavnostního otevření byla i interaktivní instalace využívající místní motiv známé sochy Čumila.

Tisíc dárkových balíčků na Vinohradech

Prvních tisíc zákazníků dostane dárkový balíček a desítka nejrychlejších ve frontě se může těšit na nákupní kartu v hodnotě 732 Kč.

Vedle ochutnávek bude lákadlem soutěž o celou paletu produktů nebo šance vyhrát exkluzivní „TADAAA lístek“ v hodnotě 8 146 Kč.

Otevíračka startuje ve středu 12. srpna v 8:00 v OC Atrium Flora.

Normal si zakládá na tom, že reklamu přizpůsobuje každé zemi na míru. Pro jeho kampaň jsou typické černobílé kreslené postavičky a vtipné hlášky, které si utahují z národních stereotypů a místních kuriozit. Jaký slogan řetězec vymyslí pro Čechy, ale zatím tají.

V České republice Normal otevře hned dvě prodejny během tří dnů. Tuzemský debut se uskuteční 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora. Již 14. srpna se přidá pobočka v Galerii Butovice.

Normal se bude o zákazníky přetahovat jak s klasickými drogeriemi, tak s levnými diskonty jako Action, TEDi nebo Pepco. Oproti nim se ale mnohem víc zaměřuje na kosmetiku, péči o tělo a hlavně na známé, zavedené značky.

Dánský řetězec láká levnou drogerií. Bude i v Česku?

Z Bratislavy jsme si odvezli jasný dojem: Normal sází na neokoukané prostředí, zahraniční vychytávky a nízké ceny. Jestli to bude hit i u nás, ukáže čas. Klíčové bude, jestli nasadí opravdu lákavé cenovky a zda se z nákupní horečky stane zvyk.

Určitě se podívejte do fotogalerie. Detailně jsme v ní pro vás zmapovali a nafotili kompletní sortiment, ať přesně víte, na co se těšit.

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