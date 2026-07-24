Nákup jako objevitelský zážitek
Prodejna Normal může na první pohled připomínat běžnou drogerii, její záběr je však podstatně širší. Zákazník vedle šamponů, zubních past a pleťové kosmetiky narazí také na prací prostředky, domácí potřeby, parfémy, cukrovinky, nápoje či sezonní zboží.
Normal v Praze
Českou premiéru řetězec chystá 12. srpna v pražském Atriu Flora. Už o dva dny později, tedy 14. srpna, otevře další pobočku na druhé straně Prahy, v Galerii Butovice.
Nejvýraznějším prvkem konceptu je uspořádání obchodu. Regály vytvářejí pevnou trasu, která návštěvníka postupně provede téměř celou prodejnou. Volně přecházet mezi vzdálenějšími odděleními, jak je zvykem v běžném supermarketu či drogerii, není možné.
Koncept nákupního okruhu čeští zákazníci dobře znají z jiných skandinávských obchodů: IKEA nebo Flying Tiger Copenhagen. V Normalu je však uspořádání podstatně kompaktnější. Za každou zatáčkou se objevuje nová kategorie zboží nebo stojan s novinkami. Řetězec tímto způsobem cíleně podporuje objevování sortimentu a podněcuje k impulzivnímu nákupnímu chování.
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V regálech najdete Niveu i virální hity z TikToku
Do Normalu míří zákazníci především za kosmetikou, produkty osobní hygieny a dalším drogistickým zbožím. V regálech dominují výrobky zavedených mezinárodních značek, jako jsou L’Oréal, Maybelline, Nivea, Garnier, Colgate, Gillette nebo Vaseline.
Zákazníci mohou vybírat z pestré škály šamponů a kondicionérů, sprchových gelů, deodorantů, zubních past, krémů, pleťových masek, make-upů i kosmetických pomůcek. Samostatnou sekci tvoří vůně a specializovaná péče o vlasy.
Normal zároveň sází na produkty, které nejsou v tradičních českých a slovenských drogeriích běžně k dostání. Jde například o specifické zahraniční varianty známých produktů, méně rozšířené značky nebo kosmetiku, jež získala popularitu díky virálním videím na TikToku a Instagramu.
Nepřehlédnutelné místo v nabídce zaujímá korejská a japonská kosmetika, zastoupená pleťovými maskami, čisticími přípravky, séry a krémy. Nabídka se však dynamicky mění, takže konkrétní výrobek nemusí být dostupný při každé návštěvě.
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Expanze Normalu do střední Evropy začala na Slovensku. První prodejna zahájila provoz letos v květnu v bratislavském centru Eurovea. Otevření doprovázely soutěže, dárkové tašky a poukázky, což před prodejnou vytvořilo dlouhou frontu. Řetězec prvním tisícovkám návštěvníků slíbil tašku s výběrem produktů a desítka prvních zákazníků získala dárkovou kartu v hodnotě 30 eur. Součástí slavnostního otevření byla i interaktivní instalace využívající místní motiv známé sochy Čumila.
Tisíc dárkových balíčků na Vinohradech
Prvních tisíc zákazníků dostane dárkový balíček a desítka nejrychlejších ve frontě se může těšit na nákupní kartu v hodnotě 732 Kč.
Vedle ochutnávek bude lákadlem soutěž o celou paletu produktů nebo šance vyhrát exkluzivní „TADAAA lístek“ v hodnotě 8 146 Kč.
Otevíračka startuje ve středu 12. srpna v 8:00 v OC Atrium Flora.
Normal si zakládá na tom, že reklamu přizpůsobuje každé zemi na míru. Pro jeho kampaň jsou typické černobílé kreslené postavičky a vtipné hlášky, které si utahují z národních stereotypů a místních kuriozit. Jaký slogan řetězec vymyslí pro Čechy, ale zatím tají.
V České republice Normal otevře hned dvě prodejny během tří dnů. Tuzemský debut se uskuteční 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora. Již 14. srpna se přidá pobočka v Galerii Butovice.
Normal se bude o zákazníky přetahovat jak s klasickými drogeriemi, tak s levnými diskonty jako Action, TEDi nebo Pepco. Oproti nim se ale mnohem víc zaměřuje na kosmetiku, péči o tělo a hlavně na známé, zavedené značky.
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Dánský řetězec láká levnou drogerií. Bude i v Česku?
Z Bratislavy jsme si odvezli jasný dojem: Normal sází na neokoukané prostředí, zahraniční vychytávky a nízké ceny. Jestli to bude hit i u nás, ukáže čas. Klíčové bude, jestli nasadí opravdu lákavé cenovky a zda se z nákupní horečky stane zvyk.
Určitě se podívejte do fotogalerie. Detailně jsme v ní pro vás zmapovali a nafotili kompletní sortiment, ať přesně víte, na co se těšit.