Nakupujete s aplikací nebo bez? Cenový rozdíl u pokladny může vystoupat i na 600 korun

Aplikace a věrnostní karty se během posledních let staly téměř nezbytnou součást nakupování. Zatímco dříve nabízely jen občasné slevy navíc, dnes často rozhodují o tom, kolik zákazník u pokladny skutečně zaplatí. Náš test ukázal, že rozdíly mezi cenou „s aplikací“ a „bez aplikace“ mohou být překvapivě vysoké a výrazně se liší obchod od obchodu.
ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Obchodní řetězce napříč republikou naplno spustily systém dvojích cen. Bez pípnutí kódu z aplikace se často slevy nedočkáte. Abychom zjistili, jak moc se pomyslné nůžky mezi cenami rozevřely, obešli jsme obchody a nakoupili stejné produkty s aplikací a bez. Rozdíly na účtence byly u některých řetězců tak obří, že byste za ušetřený rozdíl mohli mít další nákup zdarma.

Věrnost nadevše. Programy pro zákazníky stále více ovlivňují jejich volbu obchodu

Dvě účtenky, stejný nákup

Scénář byl jednoduchý. Zašli jsme do obchodu udělat dva identické nákupy. Do košíku jsme přihodili ovoce, zeleninu, pečivo, mléčné výrobky, něco na snídani i pár trvanlivých potravin. Nešlo o žádné luxusní zboží, ale běžný nákup.

Jak vypadal náš testovací nákup?

  • 5 banánů
  • 4 jablka
  • 1 kg cibule
  • kváskový chléb
  • máslo
  • 4 jogurty
  • sýr
  • cereálie
  • káva
  • limonáda
  • chipsy
  • vejce
  • majonéza

Jediný rozdíl byl v tom, že v jednom případě jsme u pokladny načetli věrnostní aplikaci a ve druhém ne. A jak moc dnes klubové ceny ovlivňují výsledný účet?

SROVNÁNÍ Kolik nás nákup stál?

ProduktCena s aplikacíCena bez aplikaceObchod
5 banánů19,90 Kč24,90 KčLIDL
4 jablka16,90 Kč39,90 KčAlbert
1 kg cibule9,90 Kč19,90 KčTesco
Kváskový chléb29,90 Kč38,90 KčTesco
Máslo19,90 Kč44,90 KčBilla
4× Hollandia jogurt39,60 Kč79,60 KčTesco
Sýr Veselá kráva29,90 Kč54,90 KčTesco
Nestlé cereálie69,90 Kč139,90 KčTesco
Tchibo Gold124,90 Kč274,90 KčTesco
Coca-Cola29,90 Kč36,90 KčAlbert
Bohemia Chips29,90 Kč39,90 KčAlbert
Vejce128,90 Kč229,90 KčBilla
Hellmann’s39,90 Kč87,90 KčTesco
CELKEM589,40 Kč1 112,40 Kč

Mezi dvěma naprosto stejnými nákupy je rozdíl 523 korun. Zatímco s aplikací v mobilu jsme od pokladny odešli s účtem za necelých 600 korun, za nákup bez věrnostní karty jsme zaplatili přes 1 100 korun.

Za ušetřenou pětistovku byste si přitom mohli v akci pořídit dalších 58 balení mléka nebo téměř dvacet kilo banánů navíc.

Bez Clubcard se vám nákup v Tescu nevyplatí

Na největší rozdíly mezi cenou pro běžné zákazníky a členy věrnostního klubu jsme narazili v Tescu. U mnoha produktů je cena bez aplikace téměř dvojnásobná.

Například čtyři jablka vyšla s Clubcard přibližně na polovinu ceny oproti běžné variantě. Stejně tak cibule, jogurty nebo Lučina. Nejvíce kartička snížila cenu kávy. Pokud si u pokladny nenaskenujete aplikaci, cena za kávu Tchibo Gold vyskočí z 124,90 na 274,90 Kč. Podobně na tom byla i káva značky Jacobs.

V Penny a Kauflandu aplikaci nepotřebujete

Úplně jiný obrázek nabídl obchodní řetězec Penny, kde většinu produktů nakoupíte výhodně i bez nutnosti stahovat si aplikaci. Například v Penny tento týden seženete mouku za desetikorunu, pizzu za 25 korun či Plzeň za 25,90 korun, a to i tehdy, pokud jste v obchodě prvně.

Relativně nízké rozdíly mezi cenou s aplikací a bez najdete i v Kauflandu. U mouky ušetříte pouze korunu, u rýže pak koruny tři.

Billa překvapila. Vajíčka o stovku levnější

Kdo ovšem opravdu překvapil? Billa. Tady jsme totiž sehnali jednu kostku másla za dvacku a balení třiceti vejce s aplikací jen za 128,90 korun. Když jsme však nakoupili totéž bez aplikace, dali jsme za máslo 45 korun a za vajíčka o neuvěřitelných sto korun více. Zatímco s kartou jsme se tedy s nákupem vlezli pod 150 korun, bez ní jsme se přiblížili ke třem stovkám.

Zajímavý byl i rozdíl u kombuchy značky Prager’s. Ta s aplikací vyšla na 39,90 korun, bez ní pak na 59,90 korun.

Lidl a Albert: Aplikace pomůže, ale nerozhoduje

Takovým zlatým středem byl Lidl a Albert. Pět banánů v Lidlu nás sice s aplikací vyšlo levněji, rozdíl však zdaleka nebyl tak dramatický jako u Tesca či Billy.

Albert si držel většinu rozdílů v řádu několika korun. U mléka šlo například o dvě koruny, u balíčku Bohemia Chips pak o deset korun.

