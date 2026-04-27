Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nákup dětských bot bývá zrádný. Fyzioterapeut popsal, čemu se vyhnout

Autor:
  8:30
Jedna špatná volba při nákupu dětských bot nemusí bolet hned. O to větší problém ale může způsobit v budoucnu: od plochých nohou až po bolesti zad. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě jarní obuv bývá zlomová. Děti tráví více času venku, chodí po tvrdém povrchu a jejich noha se stále vyvíjí. Pokud rodiče výběr podcení, následky si mohou nést celý život.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Proč je výběr dětských bot zásadní

Dětská noha není zmenšeninou té dospělé. Je měkká, tvárná a její vývoj probíhá až do puberty. Každý špatný tlak, nedostatek prostoru nebo nevhodná podrážka se může otisknout do jejího formování.

Fyzioterapeuti upozorňují, že nejčastější chyby rodičů jsou:

  • kupování bot na oko bez přesného měření
  • příliš malé nebo naopak velké boty
  • tvrdé a neflexibilní podrážky
  • ignorování tvaru chodidla dítěte

Výsledek? Vbočené palce, plochá noha, špatné držení těla nebo bolesti při chůzi. Vady způsobené špatnou volbou dětské obuvi pak často trápí po celý život.

Barefoot boty mohou dětem škodit, tvrdí odborníci. Jak vybrat správnou obuv?

Jaro je kritické období: více pohybu, více rizik

Zatímco v zimě děti tráví více času v kočárku nebo doma, na jaře se situace dramaticky mění. Děti začínají více chodit, běhat a pohybovat se po tvrdém městském povrchu, jako je asfalt nebo beton. S blížícím se létem nosí lehčí obuv bez opory.

Právě kombinace tvrdého povrchu a špatně zvolených bot je podle odborníků nejrizikovější.

Barefoot boty: trend, který není pro každého

Barefoot obuv je v posledních letech obrovským trendem. Slibuje přirozenou chůzi a posílení svalů nohy. Realita je ale složitější.

Kdy barefoot dává smysl

  • u zdravého dítěte bez ortopedických problémů
  • při postupném zvykání
  • na měkkém povrchu (tráva, hlína, hřiště)

Kdy může být problém

  • na tvrdém městském povrchu (beton, dlažba)
  • u dětí se slabým svalstvem nohy
  • při celodenním nošení bez adaptace

Fyzioterapeuti upozorňují, že dětská noha není automaticky připravená na minimalistickou obuv. Pokud dítě přejde na barefoot příliš rychle, může dojít k přetížení.

Beton vs. přirozený terén: zásadní rozdíl

Jedním z největších mýtů je, že barefoot je nejzdravější vždy a všude. To ale platí pouze v ideálních podmínkách.

Na přirozeném povrchu:

  • noha pracuje přirozeně
  • dochází k aktivaci svalů
  • dopad je měkký

Na betonu:

  • chybí tlumení
  • dochází k přetížení kloubů
  • zvyšuje se riziko bolesti

Proto odborníci často doporučují kompromis, flexibilní boty s lehkým tlumením.

Děti potřebují o číslo větší boty než před dvaceti roky

Jak správně změřit dětskou nohu

Jedna z nejčastějších chyb rodičů je špatně zvolená velikost. Klíčový je tzv. nadměrek, tedy prostor navíc před prsty.

Ideální nadměrek:

  • 10 až 12 mm pro běžnou chůzi
  • max. 15 mm u rychle rostoucích nohou

Postup měření doma:

  1. Postavte dítě na papír
  2. Obkreslete chodidlo (váha musí být na noze)
  3. Změřte délku od paty po nejdelší prst
  4. Přičtěte nadměrek
Jak vybrat správné dětské boty
KritériumIdeální stavČastá chyba
VelikostNadměrek 10–12 mmBoty na těsno nebo příliš velké
PodrážkaFlexibilní, ale s lehkým tlumenímTvrdá nebo úplně tenká
ŠpičkaDostatečně širokáÚzké, špičaté boty
OpatekPevný, drží patuMěkký nebo deformovaný
MateriálProdyšnýUmělý, neprodyšný
ZapínáníPevné (suchý zip, tkaničky)Volné nazouvací boty

Na co si dát pozor při nákupu v obchodě

Rodiče často vybírají boty podle vzhledu nebo značky. To je ale vedlejší.

Důležité je:

  • dítě musí botu vyzkoušet ve stoje
  • prsty nesmí narážet do špičky
  • pata musí držet na místě
  • bota se musí ohýbat v přední části

Dítě by mělo v botách projít alespoň pár metrů. Chůze odhalí víc než pouhé nazutí.

Třetina prvňáčků má deformovaná chodidla. Vyberte dětské boty správně

Nejčastější chyby rodičů

  • kupují boty do zásoby
  • dědí boty po sourozencích
  • ignorují stížnosti dítěte
  • střídají různé typy obuvi bez logiky

Každá z těchto chyb může ovlivnit vývoj nohy.

Jak poznat, že boty dítěti nesedí

Varovné signály:

  • dítě zakopává
  • odmítá chodit
  • objevují se otlaky nebo zarudnutí
  • špička boty je rychle odřená

V takovém případě je potřeba boty okamžitě vyměnit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

Tři důvody, proč se vám doma po zimě udělala plíseň. Třetí vás překvapí

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností.

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností. Objevuje se nenápadně, ale její dopady mohou být nepříjemné a mnohdy i pěkně drahé. Za jejím vznikem přitom často stojí tři konkrétní chyby, které po...

Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně připlatí, ukázal průzkum

Poznejte vítěze oceněné značkou Regionální potravina.

Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování...

Přiznání influencerky: Nechtěla jsem už sedět jedním zadkem na deseti židlích

Influencerka a podnikatelka Dominika Šťovíčková, známá jako Mamadomisha.

Buduje úspěšnou značku šperků, uvádí na trh inovativní proteinové drinky a svépomocí rekonstruuje dům. Jak zvládá influencerka Dominika Šťovíčková delegování práce a proč platí, že méně je někdy...

Nasyťte celou rodinu za osmdesát korun. Halabajky si zamilujete

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Existují jídla, která nestojí skoro nic, a přesto dokážou nasytit i potěšit. Jedním z takových jídel jsou prosté brambory s tvarohem, neboli halabajky. Na kolik korun vyjde jejich příprava pro...

Nákup dětských bot bývá zrádný. Fyzioterapeut popsal, čemu se vyhnout

Děti - ilustrační foto

Jedna špatná volba při nákupu dětských bot nemusí bolet hned. O to větší problém ale může způsobit v budoucnu: od plochých nohou až po bolesti zad. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě jarní obuv bývá...

27. dubna 2026  8:30

Pondělní účtenka: Domácí double cheeseburger vyjde o 35 Kč levněji než v Mekáči

Grilování se neobejde bez omáček.

Kilogram kuřecích řízků pod stovku, špekáčky se slevou 65 % a levné brambory i okurky. Aktuální nákupní košík láká hlavně na výrazně zlevněné základní suroviny, které doplňují nové výrazné omáčky. Do...

27. dubna 2026

Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně připlatí, ukázal průzkum

Poznejte vítěze oceněné značkou Regionální potravina.

Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování...

26. dubna 2026

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za elektřinu

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za...

Nechat hrnec vychladnout na lince, nebo ho dát raději rovnou do lednice? Většina domácností volí jednu z těchto variant a v drtivé většině případů tu špatnou. Na vlažné jídlo je třeba si dát mnohem...

26. dubna 2026  15:20

Vyhazujete peníze z okna? Tato věc vám ušetří stovky korun měsíčně, stačí ji mít v kuchyni

Systém FIFO vám ušetří v kuchyni 6 000 korun ročně

Ukládáte nákup tam, kde zrovna najdete místo? Pak si zaděláváte na pořádně drahý malér. Zapomenutý jogurt vzadu v rohu nebo oschlá šunka, u které už netušíte, kdy jste ji otevřeli, vás mohou stát...

26. dubna 2026  11:32

KVÍZ: Poznáte bezpečnou výživu pro své dítě?

KVIZ: Dětská výživa

Zatímco naši rodiče stáli fronty na Sunar nebo ovocné přesnídávky a výběr byl prakticky omezen na jednu či dvě značky, dnešní rodiče čelí opačnému extrému. Regály přetékají stovkami druhů skleniček a...

vydáno 26. dubna 2026

Černá díra na peníze: Za zapomenutá předplatná Češi ročně vyhodí i 30 000 Kč

revolut bankovní služba platební karta klávesnice podvod

Předplatné čehokoliv se stalo denní rutinou. Podle průzkumu agentury Dynata má dnes alespoň jedno aktivní předplatné více než osmdesát procent Čechů. Značnou část peněz však utratí za služby, které...

26. dubna 2026

Tři důvody, proč se vám doma po zimě udělala plíseň. Třetí vás překvapí

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností.

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností. Objevuje se nenápadně, ale její dopady mohou být nepříjemné a mnohdy i pěkně drahé. Za jejím vznikem přitom často stojí tři konkrétní chyby, které po...

25. dubna 2026  18:20

Nasyťte celou rodinu za osmdesát korun. Halabajky si zamilujete

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Existují jídla, která nestojí skoro nic, a přesto dokážou nasytit i potěšit. Jedním z takových jídel jsou prosté brambory s tvarohem, neboli halabajky. Na kolik korun vyjde jejich příprava pro...

25. dubna 2026  15:30

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

25. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tiché zabijáky lásky máte v peněžence. Tento zvyk zachrání váš vztah i konto

ilustrační snímek

Většina párů o penězích raději mlčí, dokud nepřijde krize. Přitom existuje rituál, který promění stres z domácích financí ve fungující systém, který pracuje pro vás. Poradíme vám, jak s partnerem bez...

25. dubna 2026  8:23

Práce z domova bez bolesti a únavy: 7 triků, které nestojí majlant, ale změní vám život

ilustrační snímek

Práce z domova je pro mnoho lidí standardem. Přesto domácí pracovní kout často nedosahuje kvality kanceláře. Nejde přitom o zásadní vybavení, ale o drobnosti, které nestojí téměř nic a přes to...

25. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.