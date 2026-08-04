Na samoobslužné pokladny a mobilní aplikace obchodních řetězců už dnes alespoň jednou narazil snad každý. Málokdo ale ví, že existují i další vychytávky, které pomáhají šetřit čas, nervy a mnohdy i peníze. O jakých vychytávkách je řeč a ve kterých obchodech se s nimi lze setkat?
1. Scan & Go
V obchodech jako Tesco, Globus nebo Kaufland si můžete nákup naskenovat ještě dřív, než se vůbec dostanete k pokladně. U vstupu do obchodu si vypůjčíte ruční skener a každou položku, kterou si budete chtít koupit, jednoduše naskenujete a vložíte do košíku. Na konci nákupu pak jen potvrdíte nákup a zaplatíte.
Nemusíte tak čekat ve frontě u pokladny, ani hledat zboží na samoobslužných pokladnách. Navíc máte lepší přehled o útratě, protože vás skener průběžně informuje o celkové ceně nákupu.
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