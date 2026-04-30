Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nakoupíte na Svátek práce? Otevírací doba obchodů v pátek 1. května 2026

Matouš Waller
  5:00
Svátek práce 1. května letos připadá stejně jako prvomájový svátek lásky na pátek. Jaká bude v den pracovního volna otevírací doba obchodů?
Jak budou obchody otevřené na prvního máje?

Jak budou obchody otevřené na prvního máje? | foto: ČTK

Otevírací dobu obchodů během vybraných svátků a dní pracovního klidu už téměř deset let upravuje zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě.

Na Svátek práce 1. května, který letos připadá na pátek, se však nevztahuje. Všechny obchody tak mohou fungovat dle běžné otevírací doby.

Co se na Svátek práce slaví

Původ svátku je ve Spojených státech, kde jej už roku 1889 vyhlásila mezinárodní socialistická Druhá internacionála v návaznosti na stávku dělníků v Chicagu a krvavé potlačení následných nepokojů.

Kořeny dělnického Prvního máje sahají do Chicaga. Mají i českou stopu

Svátek se velmi rychle rozšířil – v Československu jej pracující poprvé slavili už o rok později na pražském Střeleckém ostrově. Zcela klíčovým se u nás však stal o desítky let později, po komunistickém převratu v únoru 1948.

Prvomájové průvody byly masivní propagandistickou akcí. Nechyběly vlajky, budovatelská hesla nebo gigantické portréty velikánů socialismu. Na snímku první máj 1968 v pražské ulici Na Příkopě.

Režim jej pojal jako nástroj propagandy s oslavami, přehlídkou úspěchů socialismu a masovými průvody kolem nastoupené honorace na tribunách – účast v nich nikdy nebyla oficiálně povinná, absence přesto byla často prohřeškem a hlídali ji například učitelé nebo vedoucí závodů.

OBRAZEM: Nekoukejte z okna dolů, pojďte s námi do průvodu. První máj za socialismu

Komunisté i některé další strany pokračovaly v oslavách Svátku práce i po roce 1989. Dnes je však spojovaný spíše s některou z prvomájových akcí jako oslava jara a tradicemi mezi něž patří například hlídání májky. Silnější je i druhý význam, s nímž je den spojován díky Máji Karla Hynka Máchy. Jeho přičiněním je první máj v Česku chápaný jako svátek zamilovaných.

Omezení prodeje o státních svátcích

Zákon o prodejní době stanoví, že o vybraných sedmi svátcích musí stažené rolety nechat obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Omezení se nevztahuje na menší prodejny, otevírací dobu však mohou omezit ze své vůle.

Velké obchody by se o svátcích mohly otevřít. Návrh ODS má i podporu Motoristů

Výjimka platí také pro prodejny na důležitých uzlech – například nádražích či letištích, které mohou zůstat otevřené. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny nebo výdejny zboží z e-shopů.

Cílem nařízení je zejména zajistit zaměstnancům volno, odbory proto dlouhodobě volají po rozšíření zákazu na všechny svátky.

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
3. dubna – Velký pátekotevřeno
6. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.