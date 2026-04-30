Otevírací dobu obchodů během vybraných svátků a dní pracovního klidu už téměř deset let upravuje zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě.
Na Svátek práce 1. května, který letos připadá na pátek, se však nevztahuje. Všechny obchody tak mohou fungovat dle běžné otevírací doby.
Co se na Svátek práce slaví
Původ svátku je ve Spojených státech, kde jej už roku 1889 vyhlásila mezinárodní socialistická Druhá internacionála v návaznosti na stávku dělníků v Chicagu a krvavé potlačení následných nepokojů.
Svátek se velmi rychle rozšířil – v Československu jej pracující poprvé slavili už o rok později na pražském Střeleckém ostrově. Zcela klíčovým se u nás však stal o desítky let později, po komunistickém převratu v únoru 1948.
Režim jej pojal jako nástroj propagandy s oslavami, přehlídkou úspěchů socialismu a masovými průvody kolem nastoupené honorace na tribunách – účast v nich nikdy nebyla oficiálně povinná, absence přesto byla často prohřeškem a hlídali ji například učitelé nebo vedoucí závodů.
Komunisté i některé další strany pokračovaly v oslavách Svátku práce i po roce 1989. Dnes je však spojovaný spíše s některou z prvomájových akcí jako oslava jara a tradicemi mezi něž patří například hlídání májky. Silnější je i druhý význam, s nímž je den spojován díky Máji Karla Hynka Máchy. Jeho přičiněním je první máj v Česku chápaný jako svátek zamilovaných.
Omezení prodeje o státních svátcích
Zákon o prodejní době stanoví, že o vybraných sedmi svátcích musí stažené rolety nechat obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Omezení se nevztahuje na menší prodejny, otevírací dobu však mohou omezit ze své vůle.
Výjimka platí také pro prodejny na důležitých uzlech – například nádražích či letištích, které mohou zůstat otevřené. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny nebo výdejny zboží z e-shopů.
Cílem nařízení je zejména zajistit zaměstnancům volno, odbory proto dlouhodobě volají po rozšíření zákazu na všechny svátky.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|3. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|6. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno