Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nahradí Huel oblíbenou Manu a Alpro? Danone přiváží do Česka jídlo v lahvi

Autor:
  15:20

Zdroj: Cz.huel.com | foto: cz.huel.com

Obří miliardová fúze mění pravidla hry v českých supermarketech. Francouzské Danone ovládlo britský Huel a plánuje jeho masivní expanzi na pulty prodejen. Do souboje o zákazníka vyzývá jak tuzemskou Manu, tak vlastní značku Alpro.

Obchod za miliardy korun, cenu ale Danone tají

Potravinářský gigant Danone dokončil 4. září převzetí britské značky Huel a od 1. září 2026 ji začne plně konsolidovat ve svých finančních výsledcích. Generální ředitel Danone Antoine de Saint-Affrique při uzavření transakce vyzvedl především spojení dvou silných světů: komunitního přímého prodeje na internetu, kterým je Huel proslulý, a globální síly i výzkumného zázemí francouzského koncernu.

Přesnou výkupní cenu ani jedna ze stran oficiálně nezveřejnila. Agentura Reuters však již při březnovém oznámení obchodu s odkazem na zdroje blízké jednání uvedla, že se částka pohybuje těsně pod hranicí jedné miliardy eur. Deník Financial Times hovořil přibližně o miliardě eur (tehdy zhruba 870 milionů liber). Při kurzu ECB z prvních zářijových dnů tak hodnota akvizice vychází na více než 24,2 miliardy korun.

Mana z Čech putuje do vesmíru. Letos se začne vyrábět v USA

Z internetového pionýra miliardovým hráče

Huel začínal jako ryze internetový projekt zaměřený na práškové směsi rozmíchané ve vodě. Postupně však rozšiřoval záběr a dnes nabízí hotové nápoje, instantní teplá jídla, tyčinky i další doplňky. Celé portfolio staví na konceptu „complete nutrition“: tedy nutričně kompletní stravy, která v jedné porci dodá přesně definovaný poměr energie, bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny, vitaminů a minerálních látek.

Firma už přitom dávno vyrostla z bot klasického startupu. Spoluzakladatel Huelu Julian Hearn letos uvedl, že za poslední finanční rok společnost utržila 254 milionů liber (meziroční nárůst o 19 procent) a zisk před zdaněním dosáhl 19,4 milionu liber. Jen v rodné Británii se výrobky Huel prodávají ve více než 17 tisících prodejnách a značka deklaruje přes 600 milionů prodaných jídel.

Danone vymýšlí superjogurt s pomocí umělé inteligence. Má na to skleněný žaludek

Česko Huel zná, ale jen po celých krabicích

Tento koncept je dobře dostupný i českým zákazníkům skrze lokalizovaný e-shop. Lze na něm objednat kompletní sortiment od práškových jídel po hotové nápoje.

Právě u hotových láhví je však nejlépe patrný rozdíl mezi internetovým modelem a běžným nákupem v supermarketu. Balení Huel Ready-to-drink se na webu prodává výhradně po dvanácti kusech. S předplatným vychází jedno balení na 1 460 korun (121,67 koruny za láhev), jednorázový nákup pak na 1 718 korun (143,17 koruny za kus). Půllitrová láhev přitom dodá 400 kilokalorií, 20 až 22 gramů rostlinných bílkovin a 26 vitaminů a minerálů.

Pro spotřebitele, který chce nápoj jen jednorázově vyzkoušet cestou do práce nebo hledá rychlou náhradu oběda, představuje nutnost objednávat celou krabici přes internet výraznou bariéru.

Dražší automaticky neznamená lepší. Ochutnávka ovesných nápojů nás zaskočila

Danone už český trh testuje s Alprem

A právě zde začíná být akvizice pro české regály zajímavá. Danone totiž letos na český trh uvedlo novinku Alpro Meal to Go. Půllitrové balení prezentuje jako nutričně vyváženou alternativu v situacích, kdy člověk nestíhá klasické jídlo. Výrobek nabízí 20 gramů rostlinných bílkovin a 26 vitaminů a minerálních látek.

V řetězci Tesco stojí balení běžně 99,90 koruny, přičemž v akčních nabídkách s věrnostní kartou padá k hranici 79,90 koruny. Danone tak již prokazatelně prošlapalo distribuční cesty a dokázalo kategorii „jídla v lahvi“ v Česku cenově zasadit do pásma kolem stokoruny.

Pokud by se rozhodlo uvést do českých supermarketů i Huel, nezačínalo by na zelené louce.

Zdaňme víc sladké i slané, volá po změně DPH šéf britského Danone

Dvě značky pod jednou střechou Souboj, nebo dělba práce?

Na první pohled se nabízí otázka, proč by Danone tlačilo do českých prodejen Huel, když už zde má rozjeté Alpro Meal to Go. Zkušenosti z britského trhu však ukazují, že skupina dokáže obě značky profilovat vedle sebe, aniž by si přímo konkurovaly.

Britský antimonopolní úřad CMA se při posuzování akvizice zabýval právě překryvem mezi Huel Ready-to-drink a novým Alpro Meal to Go, nakonec ale obchod bez výhrad schválil. Z analýzy vyplývá, že Huel je vnímán jako specializovaná značka pro komunitu vyžadující kompletní výživu, zatímco Alpro oslovuje širší, mainstreamové publikum díky své dlouholeté pozici na trhu rostlinných alternativ.

Na českém trhu se tak nabízí podobná dělba rolí: Alpro zůstane dostupnější volbou pro širokou veřejnost, zatímco Huel osloví náročnější zákazníky, kteří cílí na vyšší obsah bílkovin, prémiovější složení nebo jsou zvyklí na funkční stravu.

Emco nejsou jen cereálie. Společnost vsadila na alternativu masa z hrachu

Regály nezůstanou prázdné Huel by narazil i na domácí Manu

Případný vstup Huelu do běžných prodejen by v Česku nenašel prázdný prostor. Vedle Alpra se o přízeň zákazníků dlouhodobě uchází také domácí značka Mana. Její ManaDrink Mark 8 (400 ml) prodává například online supermarket Rohlík za 109,90 koruny.

Z pohledu spotřebitele by byl příchod Huelu do kamenných prodejen zajímavý hlavně z pohledu cenotvorby i pohodlí. Nákup Huelu Ready-to-drink přes e-shop totiž vychází i s předplatným dráže než běžná cena Alpra v řetězcích. Zda by Huel v maloobchodě zlevnil, nebo si udržel vyšší cenovku, je zatím otevřené.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Versatilky a jarmilky? Vraťte se s kvízem zpátky do lavic

Začátek školního roku a prvňáčci (2. září 2024)

Kalamář v lavici, piják v sešitě, versatilka nebo voňavé pero. Některé školní pomůcky zmizely v propadlišti dějin, jiné přežily dodnes. Vzpomenete si, čím byly zvláštní a kolik stála školní výbava...

Definitivní konec Equa Bank. Raiffeisenbank už převzala všechny její účty

ilustrační snímek

Equa Bank už definitivně zmizela z českého bankovního trhu. Raiffeisenbank dokončila poslední krok integrace a od září převedla zbývající účty bývalých klientů pod tarif Chytrý účet. Pro tisíce...

WhatsApp čeká velká změna. Od října si za zprávy začne účtovat poplatky

ilustrační snímek

Už od října čeká uživatele WhatsAppu velká změna. Společnost Meta začne za některé zprávy účtovat poplatky. Novinka může ovlivnit fungování zákaznické komunikace řady firem a nepřímo se dotknout i...

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny....

Podzim má podle kalendáře čas až do 23. září? V obchodech Pepco na něj nečekali. Vyrazili jsme prozkoumat novou kolekci, kde plast ustoupil textilu, sklu a lesním motivům. Hlavním trhákem zůstávají...

Británie spustila prodej balkonových solárů, domácnosti díky nim mohou ušetřit

ilustrační snímek

Ve Velké Británii odstartoval prodej a použití solárních panelů do zásuvky. Vláda v březnu oficiálně oznámila svůj plán tyto panely povolovat, poté připravila příslušnou legislativu a bezpečnostní...

Nahradí Huel oblíbenou Manu a Alpro? Danone přiváží do Česka jídlo v lahvi

Zdroj: Cz.huel.com

Obří miliardová fúze mění pravidla hry v českých supermarketech. Francouzské Danone ovládlo britský Huel a plánuje jeho masivní expanzi na pulty prodejen. Do souboje o zákazníka vyzývá jak tuzemskou...

7. září 2026  15:20

ShockPrice míří k českým hranicím. První prodejnu na Slovensku otevře ještě letos

Polský řetězec ShockPrice chystá expanzi na Slovensko. | Zdroj: Adrianna...

Na slovenský trh míří nový obchodní řetězec, který by mohl konkurovat řetězcům Pepco a Sinsay. Zákazníky chce nalákat na značkové zboží za nízké ceny a pravidelně obměňující se nabídku. První pobočku...

7. září 2026  11:45

Nástup mikrokaravanů: Obytné Mitsubishi zaparkujete v garáži a má i WC

Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním...

Cestovat sám, nezávisle a bez nutnosti řídit obří obytný vůz. Do světa kempování dorazil nový trend solo mikrokaravanů. Upravené městské vozy nabízí zvedací střechu, kuchyňku i lůžko, aniž byste s...

7. září 2026  8:30

Vrtačka pod tisícovku? Srovnali jsme hit z Lidlu s konkurencí od Alzy

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

Srovnali jsme dva nejlevnější 20V akumulátorové modely: Parkside z Lidlu a AlzaTools z Alza.cz. Dvě příklepové aku vrtačky privátních značek, obě za méně než tisíc korun. Podívejte se na rozdíly ve...

7. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×