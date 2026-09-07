Nahradí Huel oblíbenou Manu a Alpro? Danone přiváží do Česka jídlo v lahvi

Obchod za miliardy korun, cenu ale Danone tají
Potravinářský gigant Danone dokončil 4. září převzetí britské značky Huel a od 1. září 2026 ji začne plně konsolidovat ve svých finančních výsledcích. Generální ředitel Danone Antoine de Saint-Affrique při uzavření transakce vyzvedl především spojení dvou silných světů: komunitního přímého prodeje na internetu, kterým je Huel proslulý, a globální síly i výzkumného zázemí francouzského koncernu.
Přesnou výkupní cenu ani jedna ze stran oficiálně nezveřejnila. Agentura Reuters však již při březnovém oznámení obchodu s odkazem na zdroje blízké jednání uvedla, že se částka pohybuje těsně pod hranicí jedné miliardy eur. Deník Financial Times hovořil přibližně o miliardě eur (tehdy zhruba 870 milionů liber). Při kurzu ECB z prvních zářijových dnů tak hodnota akvizice vychází na více než 24,2 miliardy korun.
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Z internetového pionýra miliardovým hráče
Huel začínal jako ryze internetový projekt zaměřený na práškové směsi rozmíchané ve vodě. Postupně však rozšiřoval záběr a dnes nabízí hotové nápoje, instantní teplá jídla, tyčinky i další doplňky. Celé portfolio staví na konceptu „complete nutrition“: tedy nutričně kompletní stravy, která v jedné porci dodá přesně definovaný poměr energie, bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny, vitaminů a minerálních látek.
Firma už přitom dávno vyrostla z bot klasického startupu. Spoluzakladatel Huelu Julian Hearn letos uvedl, že za poslední finanční rok společnost utržila 254 milionů liber (meziroční nárůst o 19 procent) a zisk před zdaněním dosáhl 19,4 milionu liber. Jen v rodné Británii se výrobky Huel prodávají ve více než 17 tisících prodejnách a značka deklaruje přes 600 milionů prodaných jídel.
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Česko Huel zná, ale jen po celých krabicích
Tento koncept je dobře dostupný i českým zákazníkům skrze lokalizovaný e-shop. Lze na něm objednat kompletní sortiment od práškových jídel po hotové nápoje.
Právě u hotových láhví je však nejlépe patrný rozdíl mezi internetovým modelem a běžným nákupem v supermarketu. Balení Huel Ready-to-drink se na webu prodává výhradně po dvanácti kusech. S předplatným vychází jedno balení na 1 460 korun (121,67 koruny za láhev), jednorázový nákup pak na 1 718 korun (143,17 koruny za kus). Půllitrová láhev přitom dodá 400 kilokalorií, 20 až 22 gramů rostlinných bílkovin a 26 vitaminů a minerálů.
Pro spotřebitele, který chce nápoj jen jednorázově vyzkoušet cestou do práce nebo hledá rychlou náhradu oběda, představuje nutnost objednávat celou krabici přes internet výraznou bariéru.
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Danone už český trh testuje s Alprem
A právě zde začíná být akvizice pro české regály zajímavá. Danone totiž letos na český trh uvedlo novinku Alpro Meal to Go. Půllitrové balení prezentuje jako nutričně vyváženou alternativu v situacích, kdy člověk nestíhá klasické jídlo. Výrobek nabízí 20 gramů rostlinných bílkovin a 26 vitaminů a minerálních látek.
V řetězci Tesco stojí balení běžně 99,90 koruny, přičemž v akčních nabídkách s věrnostní kartou padá k hranici 79,90 koruny. Danone tak již prokazatelně prošlapalo distribuční cesty a dokázalo kategorii „jídla v lahvi“ v Česku cenově zasadit do pásma kolem stokoruny.
Pokud by se rozhodlo uvést do českých supermarketů i Huel, nezačínalo by na zelené louce.
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Dvě značky pod jednou střechou Souboj, nebo dělba práce?
Na první pohled se nabízí otázka, proč by Danone tlačilo do českých prodejen Huel, když už zde má rozjeté Alpro Meal to Go. Zkušenosti z britského trhu však ukazují, že skupina dokáže obě značky profilovat vedle sebe, aniž by si přímo konkurovaly.
Britský antimonopolní úřad CMA se při posuzování akvizice zabýval právě překryvem mezi Huel Ready-to-drink a novým Alpro Meal to Go, nakonec ale obchod bez výhrad schválil. Z analýzy vyplývá, že Huel je vnímán jako specializovaná značka pro komunitu vyžadující kompletní výživu, zatímco Alpro oslovuje širší, mainstreamové publikum díky své dlouholeté pozici na trhu rostlinných alternativ.
Na českém trhu se tak nabízí podobná dělba rolí: Alpro zůstane dostupnější volbou pro širokou veřejnost, zatímco Huel osloví náročnější zákazníky, kteří cílí na vyšší obsah bílkovin, prémiovější složení nebo jsou zvyklí na funkční stravu.
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Regály nezůstanou prázdné Huel by narazil i na domácí Manu
Případný vstup Huelu do běžných prodejen by v Česku nenašel prázdný prostor. Vedle Alpra se o přízeň zákazníků dlouhodobě uchází také domácí značka Mana. Její ManaDrink Mark 8 (400 ml) prodává například online supermarket Rohlík za 109,90 koruny.
Z pohledu spotřebitele by byl příchod Huelu do kamenných prodejen zajímavý hlavně z pohledu cenotvorby i pohodlí. Nákup Huelu Ready-to-drink přes e-shop totiž vychází i s předplatným dráže než běžná cena Alpra v řetězcích. Zda by Huel v maloobchodě zlevnil, nebo si udržel vyšší cenovku, je zatím otevřené.