Mnoho rodin nahrazuje klasický zahradní bazén za nafukovací vířivku. Proč? S možností ohřevu vody ji můžete používat prakticky celoročně, díky menšímu objemu se navíc rychle ohřeje a snáz se udržuje.
Na druhou stranu je tu ale stále dost otazníků, zejména co se dětí a vířivek týče. Rozhodně není určená pro dlouhé koupání a rozhodně není bez rizika. Na co je třeba si dát při výběru nafukovací vířivky pozor?
Podle čeho vybrat nafukovací vířivku?
Při výběru nafukovací vířivky se vyplatí sledovat:
- počet osob
- objem vody
- typ trysek
- rychlost ohřevu vody
- izolaci a víko
- spotřebu elektřiny
- rozměry (vnitřní prostor vs. vnější rozměr)
- filtrace a dostupnost náhradních kartuší
- odolnost materiálu
Nutno podotknout, že vířivky jsou dražší než bazény. Vyplatí se tedy vždy počítat s částkou nad šest tisíc korun, většinou okolo deseti tisíc.
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Když rozhoduje peněženka TOP 5 vířivek
Níže najdete přehled nafukovacích vířivek v cenovém rozmezí od 6 do 11 tisíc korun. V seznamu rozhodovala výše vstupního nákladu. Ceny uvedené v tabulce jsou aktuální k červenci 2026.
|Model
|Cena (Kč)
|Počet osob
|Rozměry (vnější/vnitřní)
|Objem (l)
|Počet trysek
|Bestway LAY-Z-SPA St. Lucia
|6 199
|3
|170 × 66 cm
/ 124 cm
|605
|110
|Lay-Z-Spa Miami
|7 900
|4
|180 × 66 cm
/ 132 cm
|669
|120
|Marimex AQUAMAR 4881
|8 990
|4
|180 × 65 cm
/ 140 cm
|800
|110
|Bestway Whirlpool Boracay
|9 999
|4
|180 × 66 cm
|669
|120
|Marimex PureSpa Bubble HWS 11400217
|10 490
|4
|196 × 71 cm
/ 145 cm
|795
|120
Nafukovací vířivky do 7 000 korun
Pokud hledáte nafukovací vířivku do 7 000 korun, výběr bude velmi omezený. Na rozdíl od klasických zahradních bazénů totiž ceny vířivek začínají na vyšších částkách
Jednu takovou jsme přesto našli. Vířivka Bestway LAY-Z-SPA St. Lucia AirJet s kapacitou pro 3 osoby, 110 tryskami a objemem 605 litrů se v OBI prodává za 6 199 korun.
S kompaktními rozměry 170 x 66 centimetrů se vejde i na terasu o rozloze 5 metrů čtverečních, nechybí jí ani časovač, automatické vypnutí či automatický ohřev od 6 stupňů.
Nafukovací vířivky do 9 000 korun
V případě, že hledáte komfortní a prostornou vířivku pro čtyřčlennou rodinu, se budete muset připravit na nákladnější investici.
Například Lay-Z-Spa Miami se 120 tryskami a objemem 669 litrů pořídíte v Mountfieldu za 7 900 korun, MARIMEX AQUAMAR 4881 se 110 tryskami a objemem 800 litrů pak na Alza.cz za 8 990 korun.
Na druhou stranu, vířivky v cenovém rozpětí sedm až devět tisíc korun nabízí více prostoru, většinou pro tři až čtyři osoby, lepší izolaci, stabilnější ohřev vody i vyšší celkový komfort.
Nafukovací vířivky do 10 000 korun
AirJet vs. HydroJet
AirJet využívá proud vzduchu. Vytváří jemné bublinky po obvodu vířivky a zajišťuje relaxační masáž celého těla.
HydroJet kombinuje proud vody a vzduchu. Nabízí intenzivnější a cílenější masáž, obvykle ale za cenu vyšší pořizovací ceny.
Nafukovací vířivku koupíte dokonce i v Lidlu. V současnosti zde najdete konkrétně model Whirlpool Boracay AirJet značky Bestway za 9 999 korun. Vířivka o kapacitě pro až čtyři osoby je vybavena 120 tryskami AirJet a vysokovýkonným ohřevem.
Nafukovací vířivka z Lidlu patří mezi nejdostupnější čtyřmístné vířivky s plnohodnotným AirJet systémem. Díky rozměru 180 × 66 centimetrů nabízí dostatek prostoru pro rodinu a zároveň zůstává relativně skladná. Oproti dříve zmíněnému modelu Marimex AQUAMAR s objemem 800 litrů má vířivka z Lidlu kapacitu pouze 669 litrů.
Nafukovací vířivky nad 10 000 korun
Jestli vám nevadí sáhnout hlouběji do kapsy, můžete se poohlédnout po vířivkách nad 10 000 korun. Ty jsou mnohdy prostornější, výkonnější i komfortnější.
Vedle nešlápnete například s vířivkou Marimex PureSpa Bubble HWS 11400217 z Datartu, kterou ocení zejména ti, kteří ji budou využívat pravidelně. Kromě 120 vzduchových trysek nabízí také systém proti tvrdosti vody.
Systém proti tvrdosti vody omezuje usazování vodního kamene v ohřevu a potrubí vířivky. Díky tomu prodlužuje životnost vířivky a zpříjemňuje koupání. Nenahrazuje ale pravidelnou údržbu ani používání bazénové chemie, která je stále nutná pro udržení čisté a zdravotně nezávadné vody.
Součástí výbavy je i termoizolační kryt a podložka, které pomáhají lépe udržet teplotu vody a snižují tepelné ztráty. Vodu můžete ohřát až na 40 stupňů, díky objemu 795 litrů a vnitřnímu průměru 145 centimetrů navíc nabízí dostatek prostoru až pro čtyři osoby.
Je vířivka vhodná pro děti?
Mnoho rodičů nahrazuje dětské bazénky nafukovacími vířivkami v domnění, že jsou pro děti bezpečnější. Ne vždy ale tomu tak je. Přestože bývá mělčí než klasický bazén, není primárně určená pro dětské koupání.
Hlavním rizikem je především vyšší teplota vody. Zatímco dospělý člověk se rád zrelaxuje i v 40 stupních, u malých dětí může příliš teplá voda vést k rychlejšímu přehřátí organismu nebo dehydrataci. Odborníci proto doporučují teplotu vody pro děti snížit a dobu pobytu výrazně omezit.
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Stejnou pozornost byste měli věnovat i kvalitě vody. Bohužel se neobejdete bez chemie. Bakterie se totiž ve vyšší teplotě množí rychleji.
Pro větší pocit bezpečí byste měli pravidelně:
- kontrolovat pH vody
- dezinfikovat vodu
- měnit nebo čistit filtrační vložky
V menším objemu vody se navíc znečištění projeví mnohem rychleji než ve větším bazénu. Stačí, abyste se zpotili, namazali opalovacím krémem nebo si zapomněli setřít makeup.
Důležité je myslet i na další bezpečnostní pravidla. Děti by nikdy neměly zůstávat ve vířivce bez dozoru dospělého, neměly by si hrát v blízkosti filtračních otvorů a po koupání byste je měli osprchovat, abyste pokožku zbavili zbytků bazénové chemie.
Výhody a nevýhody nafukovacích vířivek
Nafukovací vířivka představuje kompromis mezi cenou, komfortem a jednoduchostí instalace. Oproti pevné vířivce je výrazně levnější a jednodušší. Na druhou stranu ale vyžaduje více péče a při pořízení musíte počítat s vyšší spotřebou elektřiny.
|Výhody
|Nevýhody
|Nižší pořizovací cena
|Vyšší spotřeba elektřiny
|Jednoduchá instalace
|Nutnost pravidelné údržby
|Lze ji vypustit a uskladnit
|Vyšší náklady na chemii
|Možnost využití i mimo sezonu
|Delší doba ohřevu vody
|Masážní trysky a komfort
|Menší životnost než u pevných vířivek
|Nevyžaduje stavební povolení
|Vyžaduje dostatečně rovný a pevný podklad
|Široká nabídka velikostí
|Nemusí být vhodná pro děti
Pokud se rozhodujete, zda si koupíte vířivku nebo bazén, zohledněte jak pořizovací cenu, tak i provozní náklady. Kromě elektřiny je třeba počítat s výdaji za filtrační kartuše, chemii a občasnou výměnu vody.
U vířivky Lay-Z-Spa Miami s objemem 669 litrů a topným výkonem 2,05 kilowatt vyjde první ohřev vody zhruba na 110 až 150 korun. Pokud ji budete využívat pravidelně, měli byste počítat s náklady přibližně 700 až 1 200 korun měsíčně podle nastavené teploty, počasí a četnosti využívání.
NÁVOD Jak pečovat o nafukovací vířivku?
Aby voda ve vířivce zůstala čistá a zdravotně nezávadná, nestačí ji jen napustit a zapnout ohřev. Musíte se pravidelně starat o filtraci, vodu chemicky ošetřovat a během pauzy vířivku zakrývat. Jen tak předejdete množení bakterií, zakalené vodě a usazování nečistot.
1. Pravidelně čistěte filtr
Každá nafukovací vířivka využívá kartušový filtr a cirkulační čerpadlo, které zachycují nečistoty z vody. Filtrační vložku průběžně oplachujte čistou vodou a podle intenzity používání ji měňte přibližně každých sedm až čtrnáct dní.
2. Kontrolujte kvalitu vody
Stejně jako u bazénu, i u vířivky musíte pravidelně sledovat hodnotu pH a používat dezinfekční přípravky, nejčastěji chlorové nebo bezchlorové tablety. Vyvážená chemie pomáhá omezit množení bakterií a prodlužuje životnost filtrace i dalších součástí.
3. Vířivku vždy zakrývejte
Pokud vířivku nepoužíváte, zakryjte ji termoizolačním krytem. Kryt pomáhá udržet teplotu vody, snižuje spotřebu elektřiny a zároveň brání padání listí, hmyzu nebo jiných nečistot do vody. Navíc omezuje odpařování vody a zpomaluje její znečištění.
4. Nezapomínejte na pravidelnou výměnu vody
Ani sebevíc pečlivá filtrace nedokáže vodu udržet v perfektním stavu neomezeně dlouho.
Jak často ji budete muset měnit, závisí na objemu vířivky a četnosti používání. Při pravidelném provozu se doporučuje vodu kompletně vypustit a znovu napustit přibližně jednou za jeden až tři měsíce.