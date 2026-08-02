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Nachlazení způsobují viry, nikoli studený vzduch
Základní lékařský verdikt je jednoznačný. Klimatizace sama o sobě virové nachlazení nezpůsobuje.
Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je běžné nachlazení infekční onemocnění horních cest dýchacích, které vyvolává více než 200 různých respiračních virů, nejčastěji rhinoviry. Bez přítomnosti viru člověk infekční rýmu nedostane, ani kdyby pobýval v chladném prostředí.
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Pokud však po vstupu do klimatizované místnosti začnete smrkat nebo pociťujete dráždění v krku, jde nejčastěji o neinfekční reakci sliznice. Britská zdravotnická služba (NHS) uvádí, že náhlé změny teploty a vlhkosti vzduchu mohou vyvolat takzvanou nealergickou rýmu. Nosní sliznice na chladný impuls zareaguje otokem a zvýšenou produkcí hlenu. Jakmile prostředí změníte, potíže obvykle samy ustoupí.
Ačkoliv chladný vzduch virus sám nevytvoří, nevhodně nastavené chlazení vytváří tři hlavní faktory, které náš organismus oslabují: suchý vzduch, teplotní šok a zanedbanou údržbu filtrů.
1. Suchý vzduch: Jak chlazení připravuje sliznice o obranyschopnost?
Mnohé studie ukazují, že dlouhodobý pobyt v klimatizovaných místnostech vede k častějšímu výskytu respiračních příznaků,“ prozradil pneumolog Dr. William Checkley z Johns Hopkins School of Medicine.
Jedním z největších vedlejších efektů klimatizace je masivní odvlhčování vzduchu. Při ochlazování vlhkost ze vzduchu kondenzuje a odtéká pryč, čímž v místnosti vzniká velmi suché mikroklima.
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Zdravá nosní sliznice je pokryta jemným hlenem a řasinkami, které fungují jako přirozená ochranná bariéra – zachycují prach, mikroorganismy a viry dříve, než proniknou dále do těla. Pokud nad ní delší dobu proudí vysušený vzduch:
- Sliznice vysychá, praská a ztrácí svou lepkavou obrannou funkci.
- Řasinky se přestávají pohybovat a nedokážou nečistoty transportovat pryč.
- Případný virus, s nímž se setkáte v kolektivu, má usnadněnou cestu přímo do tkáně.
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) doporučuje udržovat v obytných místnostech relativní vlhkost v rozmezí 30 až 50 %. Pokud vlhkost klesne pod 30 %, narůstá riziko podráždění očí, hrdla i nosu.
2. Teplotní šok: Co se stane s tělem při přechodu ze Sahary do chladicího boxu?
Druhým nejčastějším spouštěčem zdravotních potíží je náhlý teplotní šok. Dochází k němu v momentě, kdy z vyhřáté ulice (kde je například 32 °C) vstoupíte do místnosti nebo auta vychlazeného na 20 °C.
Pro lidskou termoregulaci představuje takto prudký skok obrovskou zátěž:
- Stažení cév (vazokonstrikce): Tělo v reakci na náhlý chlad okamžitě stáhne cévy na periferiích a v horních dýchacích cestách, aby zabránilo ztrátě tepla.
- Prokrvování sliznic klesá: Do sliznic v nose a krku proudí méně krve a s ní i méně bílých krvinek a protilátek, které normálně bojují s infekcí.
- Svalové napětí: Mrazivý proud vzduchu namířený přímo na odhalené tělo způsobuje reflexivní stažení svalů, což vede k bolestivému blokování krční páteře a ramen.
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Lékaři proto doporučují striktně dodržovat pravidlo šesti stupňů, tedy že by rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou neměl přesáhnout 6 °C (ve vlnách extrémních veder maximálně 7 °C). Pokud je venku 32 °C, klimatizace by měla být nastavena přibližně na 26 °C.
3. Údržba filtrů a čistota jednotky: Co vám fouká do obličeje?
Nachlazení z klimatizace ze všeho nejčastěji nepramení ze samotného chladu, ale ze špatného technického a hygienického stavu zařízení.
Pokud klimatizaci po dlouhé pauze spustíte bez předchozího vyčištění, vystřelí z průduchů do místnosti dávka nahromaděného prachu, alergenů a spor plísní, které se během nečinnosti snadno množily ve vlhkém prostředí výměníku a v odtokové vaničce kondenzátu.
Hrozí z klimatizace Legionella?
Obávaná bakterie Legionella, která vyvolává závažné onemocnění plic, se šíří vodním aerosolem. Světová zdravotnická organizace (WHO) však upozorňuje, že toto riziko se týká především velkých průmyslových chladicích věží a rozsáhlých vodních systémů. U běžné domácí či automobilové klimatizace představuje hlavní riziko nedostatečné údržby spíše výskyt plísní a prachových alergenů.
Jak vybrat vhodné chlazení pro váš domov?
Při výběru ideálního zařízení do domácnosti je nutné zohlednit především velikost místnosti, kterou chcete ochladit, stavební možnosti a své nároky na údržbu.
Pokud potřebujete pouze pocitově snížit teplotu a neplánujete výrazné odvlhčování ani prudké ochlazování, nejjednodušším a nejlevnějším řešením bývají klasické ventilátory – ať už stojanové, stolní, nebo stropní. Ty vzduch neochlazují, ale díky jeho cirkulaci podporují přirozené odpařování potu z pokožky, což organismu přináší okamžitou úlevu bez rizika teplotního šoku.
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Jestliže hledáte možnost, jak teplotu v místnosti reálně srazit o několik stupňů níže, ale žijete v nájemním bytě nebo nemůžete provádět stavební úpravy, představuje rozumnou volbu mobilní klimatizace. Její instalace nevyžaduje odborný servis, zařízení lze snadno přesouvat mezi místnostmi a nabízí okamžitý chladicí výkon. Je však třeba počítat s vyšší hlučností a nutností vyvést hadici s horkým vzduchem ven přes pootevřené okno.
Nejúčinnějším a ze zdravotního hlediska nejkomfortnějším řešením pro dlouhodobé užívání jsou pevně instalované splitové klimatizace. Ty se skládají z vnitřní a venkovní jednotky, díky čemuž jsou velmi tiché, vysoce energeticky úsporné a umožňují přesnou regulaci teploty i směru proudění vzduchu. Moderní pevné jednotky navíc disponují pokročilou filtrací, která aktivně zachycuje prach i alergeny, vyžadují však odbornou montáž a pravidelný servis.
Zásady pro bezpečné používání klimatizace