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Na výběru pojištění si dejte záležet. Myslet se vyplatí i na pojištění storna

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Ve spolupráci   11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Stačí, aby vás tři dny před odletem skolila chřipka nebo jste byli nečekaně povoláni do práce, a máte po dovolené. Jenže zatímco cena pojištění storna se pohybuje v řádu stovek korun, za storno poplatky si cestovky účtují desítky tisíc. Bez pojištění storna se vám tak může dovolená pěkně prodražit.

Při výběru dovolené věnuje mnoho lidí pozornost především výběru cílové destinace, hotelu a letenek. Ne každý však při plánování myslí na to, co by se dělo, pokud by na dovolenou nakonec odcestovat nemohl.

Nečekané zdravotní komplikace nebo jiné závažné události přitom patří mezi nejčastější důvody zrušení dovolené. A pokud k němu dojde bez sjednaného pojištění, náklady za storno mohou být překvapivě vysoké.

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Za storno poplatky tolik, co za celý zájezd

Většina cestovních kanceláří má ve svých podmínkách stanovené storno poplatky. Jejich výše závisí především na tom, kolik dní před odjezdem ke zrušení dojde. Typicky se platí třeba 30 až 50 procent v případě zrušení zájezdu 30 dní před odjezdem, nebo až sto procent z ceny v případě, že jej zrušíte méně než týden před odjezdem.

Pokud tedy zaplatíte za dovolenou 80 000 korun a dítě týden před odjezdem skončí v nemocnici, můžete bez pojištění přijít o většinu nebo klidně celou zaplacenou částku. Tyhle peníze vám nikdo nevrátí.

U letenek bývají podmínky přísnější

Věděli jste, že...?

Nejčastěji ruší dovolenou rodiny s dětmi. Mezi skupiny s nejvyšším rizikem storna patří zejména ty s malými dětmi.

Děti jsou totiž náchylnější k nemocem a často onemocní jen několik dní před odjezdem. V těchto případech bývá storno dovolené zpravidla jediným rozumným řešením.

Na ještě tvrdší pravidla můžete narazit u letenek, které si zakoupíte samostatně. Spousta levných letenek bývá navíc nevratných a změnit je můžete pouze za vysoké poplatky.

V případě, že byste cestovali do Thajska, USA nebo na Maledivy, můžete jen za letenky zaplatit více než šedesát tisíc korun.

Pokud cestu zrušíte krátce před odletem, ať už z jakkoliv závažných důvodů, nemusíte od letecké společnosti dostat nazpátek prakticky nic.

Hledáte levné letenky na dovolenou? S tímto jednoduchým trikem ušetříte stovky korun

Zachránit vás může pojištění storna

Existují však případy, kdy se storno poplatků bát nemusíte, a to tehdy, pokud si včas sjednáte pojištění storna. Toto pojištění vás chrání před finanční ztrátou v situacích, kdy nemůžete odjet z vážných a nepředvídatelných důvodů. Nejčastěji se jedná o:

  • nemoc nebo úraz
  • hospitalizaci
  • komplikace v těhotenství
  • vážný zdravotní stav dítěte
  • úmrtí v rodině
  • živelní události
  • některé pracovní důvody

Pokud si toto pojištění sjednáte, pojišťovna za vás uhradí storno poplatky podle sjednaných podmínek, případně alespoň jejich podstatnou část. Na jedné dovolené vám tak může ušetřit i padesát tisíc korun.

Pojištění storna zájezdu: Kdy se vyplatí i u levných letenek?

Pozor na rozdíly mezi pojišťovnami

Ovšem pozor, ne všechny pojišťovny fungují stejně. Rozsah krytí se ve skutečnosti pojišťovna od pojišťovny značně liší. Některé pojišťovny například kryjí pouze zdravotní důvody, jiné zahrnují i další nepředvídatelné situace.

Lišit se mohou také:

  • maximální limity plnění
  • výše spoluúčasti
  • okruh pojištěných osob
  • podmínky pro uznání pojistné události
  • doba, kdy je možné pojištění sjednat

Nejen z tohoto důvodu se vyplatí před sjednáním pojištění využít srovnání cestovního pojištění a jednotlivé nabídky pečlivě porovnat v online kalkulačce, například na Ušetřeno.cz.

Třídenní pravidlo i výjimky pro kamarády. Co hlídat u pojištění storna

Které pojištění opravdu pomůže?

Při výběru byste neměli koukat jen na cenu, ale především na rozsah krytí.

Důležité je sledovat:

  • maximální limit pojistného plnění
  • důvody storna, které pojišťovna uznává
  • výši spoluúčasti
  • možnost pojištění letenek i zájezdu
  • návaznost na cestovní pojištění

Pokud si nevíte rady nebo chcete ušetřit čas, můžete si zkusit vyhledat nejvýhodnější pojištění na míru skrze online srovnávač pojištění. Srovnávač umožňuje rychle porovnat vícero nabídek na jednom místě, a to navíc online z domova, bez nutnosti docházet na pobočku.

Pojištění si můžete srovnat například prostřednictvím webu Ušetřeno.cz, které vám porovná nabídky pojištění storna zájezdu i cestovního pojištění od různých pojišťoven. Z těchto nabídek vám pak pomůže vybrat pojištění na míru vašim konkrétním potřebám.

Nejdráž vyjde exotika

Čím dražší cestu vybíráte, tím více riskujete v případě, že si nesjednáte pojištění storna.

U exotických destinací bývá běžné, že náklady na jednu osobu přesahují padesát tisíc korun. Rodinná dovolená se tak snadno může vyšplhat i na více než 150 000 korun.

A pokud ji zrušíte krátce před odletem, můžete o stejnou částku lusknutím prstu přijít.

Vyplatí se sjednat pojištění storna?

Pojištění storna patří mezi produkty, které si většina lidí přeje nikdy nevyužít. Pokud však nastane problém těsně před odjezdem, ocení ho každý bez ohledu na cenu.

Cena pojištění bývá ve srovnání s výší storno poplatků relativně nízká. Při plánování dovolené proto dává smysl věnovat výběru pojištění stejnou pozornost jako výběru hotelu nebo letenek.

Správně nastavené pojištění storna cesty totiž může rozhodnout o tom, zda nečekaná komplikace skončí pouze zklamáním, nebo za ni budete muset zaplatit nemalou sumu.

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