Na ucpaný dřez soda s octem nestačí. Tohle ho pročistí napoprvé

  11:45
Dřez se většinou ucpe v tu nejméně vhodnou chvíli. Mnoho lidí automaticky sáhne po známém triku s jedlou sodou a octem. Ta však s mastnotou v odpadu často vůbec nepomůže. Přitom existuje mnohem jednodušší a spolehlivější trik.
Co může ucpat dřez?

Nejčastější příčinou ucpaného dřezu jsou tuky a oleje, které se po vychladnutí lepí na stěny potrubí a postupně zachytávají další zbytky.

Velkým problémem mohou být i zbytky jídla. Drobné kousky zeleniny, těstovin nebo drobné odřezky masa se ve spojení s mastnotou rychle shlukují a zpomalují průtok vody. Často se k nim navíc přidávají vlasy a nečistoty z nádobí, které vytvoří tvrdý nános, jenž blokuje odtok úplně.

Tři důvody, proč nepoužívat sodu s octem

Trik se sodou a octem koluje po internetu už roky a mnoho lidí ho stále považuje za univerzální řešení ucpaného dřezu. Ve skutečnosti však u mastného odpadu funguje jen ve velmi omezené míře.

1. Vizuální efekt

První problém je vizuální efekt – směs začne silně pěnit, což působí dojmem, že se tuk v potrubí rozpouští. Ve skutečnosti je pěnění jen chemická reakce mezi sodou a octem a mastnota se téměř nerozpouští.

2. Neutralizační reakce

Druhým problémem je neutralizační reakce. Po smíchání sody s octem vzniká hlavně voda, oxid uhličitý a sůl. Bohužel, tato směs nemá na mastný film v potrubí žádný praktický vliv.

3. Zhoršení situace

Pokud je v odpadu hodně mastnoty, chemická reakce může mastnotu zhutnit a odtok vody se ještě zpomalí. Na první pohled neškodný domácí trik tak může celou situaci ještě zhoršit.

Jednoduchý trik, který opravdu funguje

Mastnoty z ucpaného dřezu se snadno zbavíte v řádu pár minut. Bohatě si přitom vystačíte s obyčejným jarem a horkou vodou. Tuk ve dřezu se totiž rozpouští stejně jako mastnota z nádobí.

Jak na ucpaný dřez ve třech krocích

  1. Nalijte prostředek na nádobí do odpadu
    Do výpusti nalijte asi 2–3 polévkové lžíce. Nechte prostředek působit přibližně 5–10 minut, aby se dostal k mastným usazeninám.
  2. Připravte horkou vodu
    Zahřejte 1–2 litry velmi horké vody. Nemusí být vroucí, ale měla by být dost horká, aby tuk změkl.
  3. Pomalu nalijte vodu do odpadu
    Nalévejte postupně. Horká voda spolu s čisticím prostředkem tuk rozpustí a odplaví potrubím.

Pokud odtok stále není ideální, celý postup zopakujte ještě jednou. V mnoha případech začne voda odtékat lépe už během několika minut.

Prostředek na nádobí obsahuje látky, které tuk rozkládají na malé částice, které pak horká voda spláchne potrubím. Tento postup je rychlý, bezpečný a funguje v mnoha ohledech lépe než soda s octem.

Na co si dát pozor a jak ucpání předcházet

Při domácím čištění odpadu je dobré myslet na bezpečnost. Nepoužívejte vařící vodu u starších plastových trubek a nikdy nemíchejte různé chemické čističe – mohlo by dojít k nebezpečné reakci. Pokud je odpad úplně neprůchodný, je lepší zavolat instalatéra.

Mastnota se v potrubí hromadí postupně. Mnohdy je tak jednodušší ji vůbec nepustit do odtoku, než později řešit ucpání a složité čištění.

Jak udržet dřez průchodný?

  • nevylévejte olej a tuk přímo do dřezu
  • používejte sítko na zbytky jídla
  • občas prolijte odpad horkou vodou s trochou prostředku na nádobí

Když se naučíte dělat tyto tři kroky, mastnota se nebude ve dřezu tolik hromadit a odpad zůstane průchodný i bez zbytečně namáhavého čištění.

13. března 2026  11:45

