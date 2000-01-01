náhledy
Co tak spojit letošní vánoční cesty za adventními trhy u našich zahraničních sousedů s běžným nákupem? Pojďte s námi nahlédnout do rakouských obchodů, kde vedle známých diskontů objevíte růžové království kosmetiky, ikonická papírnictví nebo neobvyklé koncepty spojující optiku s elektronikou. Prodejny Hartlauer jsou rakouským fenoménem. Jde o tradiční a zavedený obchod propojující optiku, elektroniku, foto služby a svět nejnovějších technologií.
Autor: Archiv Hartlauer
Stačí ujet pár kilometrů za Mikulov, Znojmo nebo jižní Čechy a ocitnete se v nákupním prostředí, které je v mnohém odlišné od toho našeho. Přestože jsme si v Česku zvykli na bohatou síť supermarketů i obchodních center, rakouské příhraničí nabízí řetězce a koncepty, které u nás buď nemají přímou konkurenci, nebo z českého trhu v minulosti odešly. Elektro, telefony i péče o sluch jsou v prodejnách Hartlauer pod jednou střechou. Nabídka sahá od klasických i mobilních telefonů přes reproduktory a příslušenství až po specializovaná audio centra pro měření sluchu.
Autor: Archiv Hartlauer
Rakouský maloobchod je však unikátní i svými specializovanými řetězci. Kde jinde byste hledali prodejnu, kde si v jedné uličce vyberete nové dioptrické brýle, ve druhé necháte vyšetřit sluch a ve třetí si přikoupíte nejnovější mobilní telefon nebo objektiv k fotoaparátu? Přesně tak funguje rakouská stálice Hartlauer.
Autor: Archiv Hartlauer
Některé značky jako Hofer (rakouská sestra známého diskontu Aldi) nebo tradiční Spar známe ze zahraničních dovolených velmi dobře. A právě Spar je v Rakousku jedničkou maloobchodního trhu. Moderní prodejny lákají na obří nabídku lokálních produktů, vyhlášené sýry, uzeniny i vlastní prémiovou bio řadu.
Autor: Archiv Spar
V obchodě můžete při nákupu narazit na neobvyklého pomocníka. Autonomní robot pojmenovaný Tally se sám pohybuje po prodejně a skenuje regály. Místnímu personálu tak okamžitě hlásí, kde chybí zboží nebo kde nesedí cenovky.
Autor: Archiv Spar
Zatímco v příhraničí narazíte na samostatné velkoprodejny, ve Vídni se Spar přizpůsobuje městské architektuře. Pobočky zasazené přímo do historických činžovních domů nabízejí kompaktnější prostor, ale stále kompletní sortiment pro rychlý městský nákup.
Autor: Archiv Spar
Při plánování nákupního výletu myslete na jednu zásadní věc. V neděli a o státních svátcích má drtivá většina supermarketů, drogerií i nákupních parků u našich jižních sousedů zavřeno. Výjimku tvoří jen vybrané prodejny na velkých nádražích (např. ve Vídni) či na čerpacích stanicích. Pokud se tedy za hranice chystáte, ideálními dny pro nákupy jsou pátek nebo sobota, kdy ovšem obchody často zavírají už kolem 17. či 18. hodiny. Ikonické oranžové logo řetězce Müller, který pod jednou střechou kombinuje drogerii, parfumerii, papírnictví i obří hračkářství, nelze přehlédnout.
Autor: Archiv Müller
Přehledně uspořádaná zóna hračkářství plná oblíbených dětských hrdinů. Pro rodiče s dětmi i sběratele je návštěva těchto oddělení v rakouských nákupních obchodech Müller sázkou na jistotu.
Autor: Archiv Müller
Obchodní domy Müller překvapí svým obřím záběrem. Součástí prodejen bývají rozsáhlá herní a hračkářská oddělení, kde vedle hraček a deskových her seženete i bohatý výběr dětských karnevalových kostýmů a masek.
Autor: Archiv Müller
Velkou výhodou rakouských řetězců je jejich dostupnost. Pro tyto nákupy nemusíte vážit dlouhou cestu až do Vídně, nebo snad ještě dál. Drtivou většinu zmiňovaných obchodů objevíte hned v prvních příhraničních městech a nákupních parcích. Ať už vyrazíte přes Mikulov do Drasenhofenu a Mistelbachu, ze Znojma do Hattendorfu u Hollabrunnu, nebo z jižních Čech směrem na Gmünd či Laa an der Thaya, kompletní sestavu od supermarketů přes drogerie až po specializovaná papírnictví a optiky máte doslova v dosahu několika minut od hranic. Typické žluto-oranžově-červené logo Libro vítá zákazníky v nákupních parcích po celém Rakousku. Už u vstupu zpravidla najdete výprodejové koše s akčním zbožím i stojany zaměřené na oblíbené dětské fenomény nebo výtvarné potřeby.
Autor: Archiv Euromarkt Kapfenberg
I když je řetězec Libro (a jeho sesterská síť Pagro) známý především jako papírnictví, jejich sortiment v sezoně překvapí. V zimním období zde seženete i praktickou výbavu do auta, jako jsou nemrznoucí směsi či škrabky na sklo za velmi lákavé ceny.
Autor: Archiv Libro
Růžové království, které u nás nenajdete. Drogerie Bipa je v Rakousku největším konkurentem sítě dm. Láká na zářivě růžový design prodejen a vlastní značky přírodní kosmetiky Bi Good či dekorativky Look by Bipa, kvůli kterým se vyplatí zastavit hned v prvním příhraničním nákupním parku.
Autor: Archiv Bipa
Pohled do prodejny Bipa ukazuje, proč je v Rakousku největším rivalem sítě dm. Ostatně, oba řetězce si jsou hodně podobné, Bipa však sází více na produkty dekorativní kosmetiky než na čisticí prostředky. I tam je však najdete.
Autor: Archiv Bipa
Prodejny drogerie Bipa poznáte na první pohled díky ikonickým růžovým akcentům. Interiéry sázejí na přehledné stojany s líčením, parfémy i péčí o pleť, kde vedle světových značek najdete i oblíbené dostupné řady jejich vlastní produkce.
Autor: Archiv Bipa
Poznáváte známé modré logo, ale název nesedí? Celosvětově známý diskont Aldi vystupuje v Rakousku výhradně pod značkou Hofer. Češi sem rádi jezdí pro vyhlášené privátní potraviny za skvělé ceny a rozpečené pečivo z jejich oblíbeného pekařského koutku.
Autor: Archiv HOFER
Sekce Hofer Marktplatz staví na bohaté nabídce čerstvého ovoce a zeleniny. Rakouský řetězec si zakládá na lokálních dodavatelích a bio kvalitě pod vlastní značkou Zurück zum Ursprung, pro kterou sem Češi v příhraničí velmi rádi jezdí.
Autor: Archiv HOFER
Řetězec Hofer je známý tím, že nabízí sortiment, který v běžných českých obchodech nenajdete. Tradiční obaly značky Monarc s perníčky a marcipánovými specialitami patří mezi stálice, pro které se vyplatí udělat nákupní zastávku.
Autor: Archiv HOFER