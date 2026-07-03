Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila varování před vínem, které neprošlo kontrolou. U konkrétní šarže moravského vína odrůdy Veltlínské zelené odhalila závady v chuti i vůni.
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Varování se týká šarže 0424 Moravského zemského vína Veltlínské zelené 2024 s objemem alkoholu 12,5 procenta. Víno vyrábí Vinařství Hlavinka, které jej stáčí a prodává ve dvacetilitrových obalech bag-in-box.
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Podle inspekce víno nesplnilo požadavky na jakost kvůli senzorickým vadám. Kontroloři při hodnocení zjistili netypickou chuť i vůni, které podle nich svědčí o nežádoucích biologických procesech. Šarže byla zařazena do databáze nejakostních potravin na webu Potraviny na pranýři.
Vzorek byl odebrán ve vinotéce Dobré víno v Moravských Budějovicích. Varování se vztahuje pouze na uvedenou šarži.