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Na moravské víno si dejte pozor, varuje inspekce. Je závadné, neprošlo kontrolou

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  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila varování před nevyhovujícím výrobkem. Kontrola odhalila u jedné šarže moravského vína závažné nedostatky v chuti i vůni. Víno nesplnilo požadavky na jakost a skončilo na seznamu nejakostních potravin.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila varování před vínem, které neprošlo kontrolou. U konkrétní šarže moravského vína odrůdy Veltlínské zelené odhalila závady v chuti i vůni.

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Varování se týká šarže 0424 Moravského zemského vína Veltlínské zelené 2024 s objemem alkoholu 12,5 procenta. Víno vyrábí Vinařství Hlavinka, které jej stáčí a prodává ve dvacetilitrových obalech bag-in-box.

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Podle inspekce víno nesplnilo požadavky na jakost kvůli senzorickým vadám. Kontroloři při hodnocení zjistili netypickou chuť i vůni, které podle nich svědčí o nežádoucích biologických procesech. Šarže byla zařazena do databáze nejakostních potravin na webu Potraviny na pranýři.

Vzorek byl odebrán ve vinotéce Dobré víno v Moravských Budějovicích. Varování se vztahuje pouze na uvedenou šarži.

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