Dlouhověkost dnes hýbe světem. Utrácíme tisíce za speciální vyšetření nebo přísný dietní režim. Je skvělé si doplňky stravy a pečující kúry dopřát. Pokud ale máte peněženku prázdnou, rozhodně si nestýskejte. Podle odborníků většinu dlouhověkosti překvapivě tvoří úplně obyčejné věci.
Jako důkaz mohou posloužit takzvané „modré zóny“, tedy oblasti s nejvyšším počtem stoletých lidí. Tyto regiony přitom nejsou postavené na luxusu, ale na zcela obyčejných každodenních návycích, které navíc vyjdou levněji než běžný nákup v supermarketu. Jak si tedy poradit s dlouhověkostí?
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Longevity: dlouhověkost není jen o délce života, ale hlavně o jeho kvalitě
Obsah
1. Choďte, choďte a choďte
Jedním z nejsilnějších faktorů dlouhověkosti je obyčejný, přirozený pohyb, především pak chůze. Lidé v dlouhověkých regionech většinou nesportují cíleně, jen se během dne přirozeně hýbou. Chodí pěšky, pracují na zahradě, namísto výtahu volí schody a méně sedí.
Nemusíte nachodit desetitisíce kroků ani si kupovat značkové sportovní vybavení. Stačí, když budete chodit pravidelně. Pokud chcete tělu opravdu prospět, měli byste chodit svižně 30 až 45 minut denně. Chůze na čerstvém vzduchu nic nestojí, navíc prokazatelně snižuje stres, zlepšuje spánek a pomáhá tělu držet zdravou váhu.
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2. Nakupujte základní potraviny
Exotické superpotraviny nejsou pro dlouhý život zdaleka tak nutné. Pokud chcete žít dlouho, měli byste se zaměřit na potraviny, které tvoří základ jídelníčku v mnoha dlouhověkých regionech. Pomoci vám mohou zejména luštěniny, ovesné vločky a sardinky.
Zároveň byste měli omezit sladkosti, instantní jídla a uzeniny. Dlouhověkost totiž často nespočívá v tom, že do jídelníčku přidáte drahé potraviny, ale že z něj naopak uberete ty až podezřele levné.
3. Dopřejte si dostatek kvalitního spánku
Tělu nejvíce prospěje rutina. Jak se zaručeně dobře vyspat a prodloužit si tím šanci na dlouhověkost?
- Choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu
- Večer omezte telefon
- Nepijte před spaním alkohol
- Spěte dostatečně dlouho
Nedostatek spánku je spojen s vyšším rizikem obezity, cukrovky i srdečních problémů. Dodržovat rutinu vás přitom nestojí nic a mnohdy vám může pomoci se lépe vyrovnat i s psychickými potíži.
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4. Vídejte se s přáteli
Jedna z nejvíce podceňovaných věcí v longevity není jídlo ani sport, ale zdravé vztahy. Lidé, kteří udržují silné sociální vazby, vídají se s přáteli nebo mají fungující rodinu, žijí podle výzkumů déle a bývají zdravější. Samota je naopak pro tělo prokazatelně toxická a zvyšuje riziko depresí, demence i srdečních onemocnění.
V dlouhověkých komunitách je běžné, že se lidé pravidelně setkávají, společně jedí a vzájemně si pomáhají. Nejlevnější longevity hack je proto jednoduchý: vypněte obrazovku a jděte s někým na kávu, na procházku nebo zkrátka buďte méně sami.
5. Nezapomeňte na detox
Můžete klidně perfektně spát, zdravě se stravovat a pravidelně sportovat, ale pokud žijete v neustálém napětí, vaše tělo bude stárnout rychleji. Pouhé občasné odpojení od online světa může být přitom účinným a zároveň nejlevnějším lékem.
Naordinujte si každý den aspoň hodinu bez telefonu. Místo sledování cizích životů na sociálních sítích si zajděte do přírody, přečtěte si kapitolu v knížce nebo jen tak relaxujte. A pokud už se bez mobilu neobejdete, alespoň si vypněte notifikace, které ve vás udržují skrytou úzkost.
Největší chyba Čechů? Zdraví řeší příliš pozdě
Většina lidí začne řešit zdraví až ve chvíli, kdy tělo vyšle první vážnější varování, například bolesti zad, vysoký tlak nebo problémy se spánkem. Jenže právě v tom tkví podle odborníků největší problém moderního životního stylu.
Dlouhověkost si totiž nepojistíte jen pár lepšími týdny. Jde o výsledek vícero malých rozhodnutí, která se sčítají celé roky. Jedna kratší procházka nebo o něco lepší oběd sice samy o sobě zázrak neudělají, pokud se z nich však stane rutina, mohou výrazně snížit riziko civilizačních nemocí v budoucnu.
Bohužel, přesně tady většina Čechů nejvíce chybuje. Často totiž raději utratíme velké peníze za řešení následků, než abychom levně investovali do prevence.
Paradox dlouhověkosti: To nejúčinnější bývá zdarma
Zdravé stárnutí paradoxně nejvíce ovlivňují zcela obyčejné návyky, které navíc mnohdy prakticky nic nestojí.
Právě na těchto principech stojí život lidí z takzvaných modrých zón, tedy oblastí s nejvyšším počtem stoletých obyvatel.
Nezdravý životní styl (přejídání se, kouření, alkohol, permanentní stres a nedostatek pohybu) je z dlouhodobého hlediska tou vůbec nejdražší variantou. Léčba nás stojí spoustu peněz a především spoustu energie.
Berte proto zdravý životní styl jako formu spoření na důchod. Každodenní drobnosti, ať už jde o hodinu spánku navíc, jednu vynechanou cigaretu nebo menší odpolední procházku, se během let nasčítají a vytvoří vám ten nejlepší štít proti stárnutí.