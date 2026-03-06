Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Autor:
  8:30aktualizováno  10:00
Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou maso ošetřit a zbavit ho nečistot?
Drůbeží maso tvoří třetinu spotřeby masa v ČR.

Drůbeží maso tvoří třetinu spotřeby masa v ČR. | foto: Profimedia.cz

Myjete syrové maso před pečením nebo jinou úpravou? Tento poměrně rozšířený zvyk vypadá na první pohled logicky: syrovou zeleninu před konzumací přece také myjeme. Ve skutečnosti je ale mytí masa velkou chybou.

Proč myjeme maso?

K mytí masa před přípravou přistupují lidé ze dvou důvodů:

  • aby odstranili bakterie,
  • aby snížili obsah soli (platí o uzeném mase nebo solených polotovarech).

Pravdou ale je, že ani v jednom případě omytí masa vodou kýžený účel nesplní. Bakterie se neodstraní vodou, ale tepelnou úpravou při teplotě přesahující 71 stupňů Celsia.

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

„Někdy spotřebitelé omývají šunku, slaninu nebo solené vepřové maso v domnění, že se jim podaří snížit obsah sodíku nebo soli v těchto výrobcích. Skutečností je, že se mytím, namáčením nebo nakládáním masného výrobku odstraní jen zanedbatelné množství soli,“ uvádí web Bezpečnost potravin, za nímž stojí ministerstvo zemědělství.

Co se stane, když omyjete maso vodou?

Co se ve skutečnosti stane s masem a s vaší kuchyní, když syrové maso omyjete vodou?

Maso skutečně může obsahovat bakterie, které způsobují nemoci či zdravotní problémy. Nejznámějším příkladem je Salmonella, způsobující horečnaté onemocnění s průjmy zvané salmonelóza. Vyskytuje se v drůbežím mase. Jeho omytím v kuchyňském dřezu pod tekoucí vodou se ale Salmonelly nezbavíte.

Naopak, kapičky obsahují bakterie se vám rozprsknou po celé kuchyni. Okem neviditelný nepřítel se tak dostane na různé povrchy, na jiné potraviny nebo nádobí. Říká se tomu křížová kontaminace. Salmonelózu pak chytíte, přestože maso, ve kterém se její zdroj původně nacházel, budete jíst v bezpečné podobě – tepelně upravené.

Jak upéct maso, aby bylo šťavnaté? Stačí se vyhnout této drobné chybě

Maso v kuchyni

Ze stejného důvodu se doporučuje manipulovat s masem až jako s poslední surovinou, kterou připravujete. Je nezbytné mít oddělená prkénka, nože a další nádobí, které přichází do kontaktu se syrovým masem. Dřez a jeho okolí čistěte důkladně a často, zejména právě po přípravě masa.

Po manipulaci se syrovým masem si ihned pečlivě umyjte ruce - mýdlem a po dobu nejméně 20 sekund. „Mytí rukou po manipulaci se syrovým masem je jedním z nejdůležitějších opatření pro předcházení nemocem z potravin, neboť bakterie ze syrového masa a šťáv z masa mohou kontaminovat ostatní potraviny, náčiní a povrchy,“ uvádí na zmíněném webu ministerstvo zemědělství.

Obaly na maso, ať už igelitové, plastové nebo z jiných materiálů, jsou určeny k jednorázovému použití. Nikdy si je nenechávejte na něco jiného, zejména ne na zeleninu, která se tepelně neupravuje.

Naučte se ověřené tipy, jak dostat do domácích vývarů poctivou sílu

Mytí masa vodou

Pokud maso nechcete ihned spotřebovat a myslíte si, že omytím mu pomůžete vydržet v lednici déle, jste na omylu. Právě kapičky vody ulpívající na povrchu se mohou stát vhodným prostředím pro množení bakterií.

Maso je od výrobce již ošetřené - slabým roztokem kyseliny mléčné, která je přirozenou součástí svaloviny. Tento postup zabraňuje množení a šíření bakterií na povrchu masa. Omytím tuto ochrannou vrstvu odstraníte.

Další důvody, proč nemýt maso

  • U křehčích mas (zejm. drůbežího) může omytí ovlivnit chuť - ta je pak méně výrazná.
  • Masa průmyslově křehčená, která už vodu navíc obsahují, mohou nasáknout další vodu, kterou pak pustí při pečení.
  • Voda na povrchu masa znemožní, aby při tepelné úpravě vznikla křupavá kůrčička - maso se na povrchu zpočátku spíš dusí než peče. Kuchař Roman Vaněk proto doporučuje: když už maso musíte mýt, před pečením ho důkladně osušte.

Omývat kuře? Záleží na tom, jak je balené, říká Vaněk
Vstoupit do diskuse
Témata: Maso, bakterie

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

6. března 2026  8:30,  aktualizováno 

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

Ilustrační snímek

Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky...

6. března 2026

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

6. března 2026

Jak vybrat sluchátka pro videohovory i hudbu

Vyberte si pořádná sluchátka

Špatně zvolená sluchátka dokážou zkazit pracovní poradu, online pohovor i večerní poslech hudby. Ozvěna, šum, slabý mikrofon nebo nepohodlí při delším nošení jsou problémy, které většina lidí řeší až...

5. března 2026  15:20

Horkovzdušná fritéza bez zklamání: Jak vybrat model, který opravdu funguje

Horkovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius XL 2v1, 8 199 Kč

Horkovzdušné fritézy jsou hitem českých kuchyní. Jenže rozdíly mezi jednotlivými modely jsou obrovské – ve výkonu, objemu i výsledné chuti jídla. Pokud vyberete špatně, můžete utratit několik tisíc...

5. března 2026  11:45

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Spokojení senioři

Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

5. března 2026  8:30

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů, zároveň pro ně provozuje...

Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí...

5. března 2026

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Slunečné počasí, ilustrační foto

Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete...

4. března 2026  15:20

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

4. března 2026  11:45

Boneless nebo klasika? Jak vybrat pohovku, která se neprosedí ani neomrzí

Interiéru domu vévodí neutrální palety barev inspirované Skandinávií. A majitel...

Pohovka je srdcem obývacího pokoje. Každý den na ní odpočíváme, pracujeme i vítáme návštěvy. Jak vybrat takovou, která bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu, prostoru i očekáváním? A vyplatí...

4. března 2026  8:30

Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení

Do koupelny se vešla i pračka a sušička.

Výběr pracího prostředku většina lidí řeší podle ceny nebo zvyku. Jenže špatná volba může znamenat vybledlé barvy, zašedlé bílé prádlo, podrážděnou pokožku nebo zbytečně vysoké výdaje za energie....

4. března 2026

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

3. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.