„To je fakt, nebo je to nějaký fake?“ reagoval Milan Kubásek nejistě, když jsme mu oznámili, že vyhrál 10 tisíc korun v soutěži na iDNES.cz. Zprvu si nebyl jistý, zda nejde o další z řady podvodů. Když jsme ho však ujistili, že výhra je skutečná, jeho tón se rychle změnil.
„Tak to děkuju!“ reagoval už s úsměvem. Pro jistotu si ještě sám otevřel tabulku výherců na webu. Když v ní našel své jméno, nemohl uvěřit svým očím. „A už se tam vidím, no jo! Je to pravda!“ smál se.
Soutěžte o rodinné SUV a až 10 000 korun
Termín: 19. 10. – 29. 11. 2026
Čtenář Milan zatím v podobných soutěžích nevyhrál, i když se do nich občas zapojuje. Tentokrát se na něj konečně usmálo štěstí. Jakou měl strategii při sbírání potřebných bodů a na co plánuje využít peníze z výhry?
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Čekal jste takovou výhru?
Je to samozřejmě překvapení. Já se občas takových soutěží účastním, ale většinou nevyhrávám.
Vyhrál jste už někdy tak velkou sumu?
Přemýšlím, přemýšlím. No, deset tisíc jsem asi ještě nevyhrál.
Jak jste vlastně body do soutěže sbíral? Měl jste nějakou strategii?
Většinou večer si projíždím iDNES, abych nasbíral ten požadovaný počet.
Četl jste poctivě všechny články, nebo jste je jen rychle procházel kvůli bodům?
U některých jsem se zastavil. Samozřejmě nezastírám, že články víceméně kolikrát nečtu, ale jsou některé, u kterých se občas zastavím.
Co vás k soutěžení nejvíce motivovalo?
No tak samozřejmě je tady ta malá pravděpodobnost výhry. Člověk většinou soutěží kvůli výhře, že jo (směje se).
Bylo pro vás náročné nasbírat alespoň 150 bodů za týden? Máte nějaký tip pro ostatní soutěžící?
Je dost těžké nasbírat těch 150 bodů za týden, žádnou zvláštní strategii jsem neměl.
Už víte, co s vyhranými deseti tisíci korunami uděláte?
No, to nevím… (odmlčí se). Manželku už dlouhou dobu přesvědčuju, aby si koupila nový telefon (zamyslí se). Tak možná, že jí věnuju peníze na telefon.
Doporučil byste podobnou soutěž i ostatním čtenářům?
No určitě! Zvlášť po tom, co jsem vyhrál! (směje se) Děkuju vám i celému iDNES!
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Auto je stále ve hře, vyhrát můžete i vy
Podzimní soutěž iDNES.cz běží od 19. října do 29. listopadu 2026. Hlavní výherce si odveze rodinné plug-in hybridní SUV BYD Sealion 5 DM-i ve výbavě Comfort v hodnotě 765 tisíc korun. Kromě toho se každý den hraje o 2 000 korun a každý týden o týdenní prémii 10 000 korun.
Jak se soutěže zúčastnit?
- Přihlaste se na iDNES.cz
- Čtěte články a hledejte soutěžní symboly
- Za nasbírání alespoň 15 bodů během jednoho dne se dostanete do slosování o denní výhru 2 000 korun
- Pokud za týden nasbíráte alespoň 150 bodů, dostanete se do slosování o týdenní prémii 10 000 korun
- Do hlavního slosování se zapojíte po nasbírání alespoň 1 000 bodů
Kompletní pravidla soutěže najdete ZDE
Za každých dalších tisíc bodů získáte další zařazení do slosování. Čím více bodů nasbíráte, tím vícekrát budete zařazeni.
Soutěže se mohou účastnit pouze registrovaní čtenáři. Symboly jsou náhodně umístěné v článcích na iDNES.cz, Lidovky.cz a v iDNES Premium. Kliknutím na symbol získáte bod, v článcích Premium dva body.
Výherce hlavní ceny bude vylosován 30. listopadu 2026. Kompletní pravidla a další podrobnosti najdete na Auto iDNES.cz.