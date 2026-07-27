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Myčka versus ruční mytí nádobí: Proč je mytí pod tekoucí vodou v roce 2026 nejdražším luxusem

Veronika Reicheltová
  11:45
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Jak často měnit houbičku na nádobí?
Jak často měnit houbičku na nádobí? Víte, kdy jste ji naposled měnili?
ilustrační snímek
Myčku zapínejte, až když je plná.
6 fotografií
Automatická myčka nádobí je v současnosti standardním vybavením, přesto mnohé domácnosti stále věří, že ruční mytí šetří peníze. Realita je opačná. Spotřeba teplé vody a elektřiny při drhnutí talířů a hrnců ve dřezu dělá z ručního mytí ten vůbec nejdražší domácí luxus.

Obsah

Mytí nádobí pod tekoucí vodou

Tradiční způsob mytí nádobí pod neustále tekoucím proudem teplé vody je z ekonomického i ekologického hlediska největším požíračem peněz v moderní domácnosti.

  • Během patnáctiminutového drhnutí hrnců a talířů proteče proudem běžně 40 až 70 litrů ohřáté vody.
  • Vzhledem k dnešním cenám vodného, stočného a především energií potřebných pro ohřev teplé užitkové vody tak během jednoho jediného mytí doslova spláchnete do odpadu desítky korun.
Jak často měnit houbičku na nádobí? Víte, kdy jste ji naposled měnili?

Kolik stojí mytí nádobí v myčce?

Moderní úsporné myčky nádobí dokážou s vodou i elektřinou pracovat neuvěřitelně efektivně.

  • Na kompletní umytí až 14 sad nádobí v úsporném Eco režimu spotřebují pouhých 9 až 11 litrů studené vody, kterou si spotřebič sám ohřeje přesně na požadovanou teplotu.
  • Při započtení nákladů na elektřinu, vodu a čisticí tabletu či gel vychází jeden mycí cyklus na zhruba 7 až 10 korun, což je zlomek ceny oproti ručnímu mytí.
Srovnání nákladů: Myčka versus ruční mytí nádobí
NákladyAutomatická myčka (Eco program)Ruční mytí (pod tekoucí vodou)Ruční mytí (napuštěný dřez)
Spotřeba vody9 – 11 litrů40 – 70 litrů20 – 30 litrů
Spotřeba energie (ohřev vody + provoz)0,7 – 0,9 kWh1,8 – 2,8 kWh (teplá voda)1,0 – 1,5 kWh (teplá voda)
Cena za 1 mycí cyklus (voda + energie + saponát)7 – 10 Kč22 – 35 Kč12 – 18 Kč
Časová náročnost (přímá práce)5 minut (plnění/vyprazdňování)20 – 30 minut15 – 25 minut
Úspora oproti tekoucí voděaž 70 % nákladůaž 50 % nákladů

Kolik stojí roční provoz myčky?

Při průměrném provozu, kdy myčka běží jednou denně (365 cyklů za rok), se roční náklady na energii, vodu a mycí prostředky pohybují kolem 2 800 až 3 500 Kč.

Špinavé hrnce i křehký porcelán. Myčky myjí vše najednou a kvalitně
  • Pokud byste stejné množství nádobí myli každý den pod tekoucí teplou vodou, roční účet se snadno vyšplhá na 8 000 až 12 000 Kč.
  • Rozdíl činí více než 5 000 korun ročně, což znamená, že pořizovací cena nové myčky se vám vrátí již během dvou až tří let čistého provozu.
Myčku zapínejte, až když je plná.

Jak na špinavé nádobí efektivně

Abyste dosáhli maximální úspory, vyplatí se dodržovat několik základních pravidel.

  1. Myčku zapínejte vždy až ve chvíli, kdy je zcela naplněná, a využívejte primárně ekologické či automatické programy.
  2. Nádobí před vložením do košů neoplachujte pod tekoucí vodou. Stačí z něj pouze setřít zbytky jídla příborem nebo stěrkou.
  3. Pro běžně znečištěné nádobí není potřeba volit vysoké teploty, čímž ušetříte další významnou část elektrické energie.
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