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Může levná vrtačka porazit Makitu? Tesco a Lidl poslaly své zástupce do souboje

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  5:00

Aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li I9. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Aku vrtačky Reikel, Parkside a Makita vypadají podobně, stojí ale od 599 do 2 700 korun. Vyplatí se levný model z Tesca, univerzální volba z Lidlu, nebo značková Makita bez baterie? Srovnali jsme výhody i skrytá rizika.

Reikel, Parkside a Makita. Všechny tři akumulátorové vrtačky vypadají na první pohled podobně, všechny nabízí dvě rychlosti a LED osvětlení. Cenově jsou však každá úplně jinde. Zatímco za Makitu zaplatíte přes 2 700 korun, Parkside vyjde o více než tisíc korun levněji, Reikel dokonce o více než dva tisíce.

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Tři vrtačky, tři cenové kategorie

Pokud jde o cenu, pak z tohoto souboje vychází vrtačka značky Reikel jako jasný favorit. V Tescu ji nyní koupíte jen za 599 korun, běžná cena se pak pohybuje okolo 1 199 korun. Akce však platí pouze do úterý 18. srpna a využít ji mohou jen členové věrnostního klubu Clubcard.

Vrtačka se může pochlubit 18V Li-ion akumulátorem, dvěma rychlostmi a LED osvětlením. Maximální utahovací moment činí 28 Nm.

Přestože vrtačky Parkside patří mezi levnější modely, model Parkside PABS 20-Li I9 je více než dvakrát dražší než Reikel z Tesca. Na e-shopu Lidl.cz ji nyní seženete za 1 449 korun, běžně pak za cenu 1 549 korun.

Vrtačka je kompatibilní s akumulátory 20 V Team a ačkoliv je značně dražší, nabízí vyšší točivý moment a dvoustupňovou převodovku. Navíc dokáže dosáhnout až na 1 500 otáček za minutu.

Oblíbená aku vrtačka Parkside má nástupce. Lidl ji teď nabízí za pár stovek

Nejdráž ze srovnávaných modelů vychází Makita DHP487Z. Ta je v Datartu ve slevě za 2 748 korun (z původních 2 807 korun). Stejně jako Reikel nabízí 18 V Li-ion systém a dvě rychlosti, maximální kroutící moment však činí 40 Nm. Pochlubit se může také 1 700 otáčkami za minutu a příklepovým vrtáním až 25 500 úderů za minutu.

Akumulátorová vrtačka Reikel 18 V Li-ion.

Aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li I9.

Aku vrtačka Makita DHP487Z.

SROVNÁNÍ – přehled parametrů Reikel vs. Parkside vs. Makita
ParametrReikel TescoParkside PABS 20-Li I9Makita DHP487Z
Akční cena599 Kč1 449 Kč2 748 Kč
Běžná cena1 199 Kč1549 Kč2 807 Kč
Napětí18 V20 V18 V
Typ baterieLi-ionLi-ionLi-ion
Max. otáčky1 400 ot./min.1 500 ot./min.1 700 ot./min.
Max. moment28 Nm45 Nm40 Nm
Nastavení momentu21+125+120 stupňů
Příklepneanoano
LED osvětleníanoanoano

Makita má jednu zásadní nevýhodu

Makita pro vás může být i přesto volbou číslo jedna. Před koupí ale musíte počítat s jednou zásadní nevýhodou, která může konečnou cenu ještě výrazně zvýšit.

Makita DHP487Z se totiž prodává bez akumulátoru a nabíječky. Samotných 2 748 korun tedy není konečná částka, za kterou získáte kompletní sadu připravenou k práci. Pokud už doma nemáte kompatibilní akumulátor Makita LXT, budete muset baterii a nabíječku dokoupit.

Naopak u modelu Parkside PABS 20-Li I9 za 1 449 korun můžete být klidní. Model už totiž v ceně obsahuje i 2Ah akumulátor, 2,4A nabíječku a příslušenství, takže nemusíte platit ani korunu navíc.

Aku vrtačka Makita DHP487Z.

Na vrtání do zdi Reikel nestačí

Pokud chcete aku vrtačku především na šroubování nábytku, drobné opravy nebo vrtání do dřeva, absence příklepu u Reikelu nemusí být zásadní problém. Jakmile ale přijde na vrtání do zdiva, situace se mění. Reikel příklepovou funkci nemá, takže na pravidelné vrtání otvorů do cihlové nebo betonové zdi není ideální volbou.

V tomto směru mají Parkside a Makita jasnou výhodu. Oba modely příklep nabízejí, Makita dokonce zvládne až 25 500 úderů za minutu. To sice automaticky neznamená, že byste s ní nahradili výkonné vrtací kladivo, určitě ji ale oceníte, pokud hodláte vrtačku používat na běžné vrtání do zdiva. Reikel vás naopak může limitovat.

Která z trojice dává největší smysl?

  • Pokud je hlavním kritériem cena, jasně vede Reikel. Za 599 korun nabízí základní parametry pro běžné domácí šroubování a vrtání a proti Parkside stojí méně než polovinu.
  • Parkside představuje prostřední cestu. Za 1 449 korun dostanete vyšší maximální moment než u obou konkurentů a současně i kompletní sadu s baterií a nabíječkou.
  • Makita je nejdražší, cena nezahrnuje baterii ani nabíječku. Na druhou stranu nabízí bezuhlíkový motor, příklep, vyšší maximální otáčky a zapadá do systému Makita LXT.

Jakou značku aku vrtaček byste si vybrali vy?

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Témata: vrtačka, Tesco, Lidl, vrtání

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Aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li I9.

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