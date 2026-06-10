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MS ve fotbale vyjde Čechy draho. Jen za cestu a ubytování dají přes 120 tisíc

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  11:45
Letošní MS ve fotbale v Mexiku a USA se Čechům extrémně prodraží. Jen za cestu a ubytování na jediný zápas dá dvojice fanoušků v nejrychlejší variantě přes 120 tisíc korun. V případě rychlých leteckých spojů se náklady vyšplhají na čtvrt milionu. Do země navíc nepustí jen tak každého.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sen mnoha českých fanoušků se může brzy proměnit ve skutečnost. Již tento týden se totiž česká reprezentace představí na Mistrovství světa ve fotbale v mexické Guadalajaře, americké Atlantě a v Mexico City. Cesta se ovšem natolik prodraží, že si ji každý nemůže dovolit.

Největší položkou jsou letenky, které u některých spojů mohou překročit i hranici sto tisíc korun pro dvě osoby. Kromě toho však musí fanoušci počítat také s dopravou z letiště, ubytováním a samozřejmě se vstupenkami na samotné zápasy. Na kolik tedy letošní Mistrovství světa ve fotbale vyjde?

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Obsah

11. 6. – Guadalajara (Mexiko)

Co musíte vyřídit před cestou do Mexika?

  • Cestovní pas – doporučená platnost minimálně 6 měsíců po opuštění země. Pro turistické cesty do 180 dní nepotřebujete vízum.
  • Hraniční průvodka – imigrační formulář, který vyplníte v letadle, na letišti nebo předem online. Papír musíte přísně střežit, bez něj vás nepustí z letadla domů.
  • Vytištěné dokumenty – mexičtí úředníci často neakceptují potvrzení v mobilu. Mějte fyzicky vytištěný itinerář cesty, potvrzení o ubytování v hotelu a zpáteční letenku.

První zápas odehraje český tým už tento čtvrtek 11. června v mexické Guadalajaře. Pokud si chcete tuto mimořádnou událost užít na vlastní pěst, stále si ještě můžete koupit letenky i ubytování.

Když z Prahy odletíte ve středu 10. 6. v 8:50, přiletíte do Mexika ve 20:58 místního času. Musíte se ale připravit na to, že cesta bude hotové utrpení. Čekají vás totiž dvě mezipřistání a doba letu se může z 18 hodin protáhnout až na šílených 32 hodin.

I ty nejlevnější letenky navíc nekoupíte pod 18 700 korun za osobu. Pokud tedy cestujete ve dvou, jen za samotnou cestu zaplatíte minimálně 37 400 korun.

K tomu si ještě připočítejte účet za ubytování v blízkosti stadionu, kde ceny začínají přibližně na 2 400 korunách za jednu noc, a poplatek za dopravu. Z letiště na stadion je to totiž ještě zhruba třicet minut autem.

Za výlet do Guadalajary tedy dáte minimálně čtyřicet tisíc korun. V případě, že byste však upřednostnili rychlejší spojení, se cena za letenky může vyšplhat i na více než padesát, či dokonce sto tisíc korun za osobu.

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18. 6. – Atlanta (USA)

Co musíte vyřídit před cestou do USA?

  • Biometrický cestovní pas – platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z USA.
  • Elektronické povolení ke vstupu ESTA – bezvízový formulář vyplníte online za poplatek 40,27 USD na osobu, zažádejte si nejpozději 72 hodin před odletem.

POZOR! Při imigračním pohovoru musíte prokázat, že zemi do 90 dnů opustíte.

Pokud jste po roce 2011 navštívili Írán, Irák, Sýrii, nebo po roce 2021 Kubu, musíte s předstihem žádat o klasické vízum na americké ambasádě.

O týden později se turnaj přesouvá do Spojených států. Konkrétně se český tým utká s JAR v Atlantě 18. června. Pokud se rozhodujete, který ze zápasů navštívit, může být pro vás Amerika nejvýhodnější volbou. Nejenže letenky vycházejí nejlevněji, v letadle navíc strávíte nejméně času a budete muset absolvovat jen jedno mezipřistání.

Pokud z Prahy odletíte ve středu 17. 6. v 10:15, přiletíte do Atlanty v 17:51. Délka letu se běžně pohybuje okolo jedenácti hodin, u nejlevnější varianty se pak vyplatí počítat s 24hodinovým letem. Ceny letenek začínají na 18 250 korunách za osobu, pro dva tedy na 36 500 korunách.

Když si však spočítáme cenu ubytování, vyjde nás Atlanta o něco dráž než Mexiko. Ubytování na jednu noc v těsné blízkosti stadionu totiž začíná na zhruba 7 500 korunách. Na rozdíl od Mexika se však ke stadionu dopravíte pohodlně MHD i z letiště, a to během půl hodiny.

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24. 6. – Mexiko City (Mexiko)

Třetí utkání se odehraje 24. června, a to opět v Mexiku, tentokrát v hlavním městě Mexiko City. Jde o poslední zápas základní skupiny, zároveň i o ten vůbec nejdražší výlet za hranice Evropy.

Na pojištění nešetřete

Zdravotní péče v USA a Mexiku patří k nejdražším na světě. I obyčejné ošetření vás může vyjít na desetitisíce korun. Při výběru cestovního pojištění proto zvolte variantu s neomezeným limitem léčebných výloh a připlaťte si za kvalitní asistenční služby.

Pokud odletíte z Prahy v úterý 23. 6. v 9:10, dorazíte do Mexika v 17:30. Náročné je, že let s jedním mezipřistáním může zabrat čtrnáct hodin, stejně tak se ale může protáhnout i na dlouhých 39 hodin.

Nejlevnější letenka z Prahy do Mexiko City startuje na 24 100 korunách za osobu. Dva fanoušci tedy jen za cestu zaplatí minimálně 48 200 korun.

Hotel v bezprostřední blízkosti stadionu pak vyjde přibližně na 5 800 korun za jednu noc. Celkové minimální náklady pro dva se tak při jedné noci snadno vyšplhají přes hranici 54 tisíc korun.

Nesmíme ovšem zapomenout, že ani v tomto městě není stadion hned vedle letiště, takže si budete muset k ceně připočítat ještě poplatek za dopravu. Cesta autem trvá přibližně půl hodiny, veřejnou dopravou pak více než hodinu.

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Tři zápasy za 200 tisíc korun

V případě, že byste se chtěli zúčastnit všech tří zápasů, byste si museli sáhnout hluboko do úspor. Když si totiž sečtete letenky pro dvě osoby na všechny tři zápasy, dostanete se na minimální částku 138 000 korun. V každém městě však strávíte jen jednu noc a budete se muset vypořádat s desítkami hodin čekání na letištích.

Pokud byste sáhli po komfortnější a rychlejší variantě, přehoupli byste se přes hranici 240 000 korun. Nutno podotknout, že v ceně nejsou započítané vstupenky na fotbal, jídlo, transfery mezi městy ani kapesné.

A kolik že stojí samostatné vstupné?

  • 11. 6. ČESKO – JIŽNÍ KOREA od 400 USD (8 400 korun)*
  • 18. 6. ČESKO – JAR od 380 USD (8 000 korun)*
  • 24. 6. ČESKO – MEXIKO od 1 281 EUR (31 000 korun)**

*Ceny vstupenek jsou platné k datu 8.6.2026 pro portál FIFA.
**Ceny vstupenek jsou platné k datu 8.6.2026 pro portál ticombo.com.

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SROVNÁNÍ Vyjde organizovaný zájezd levněji?

V případě, že si nechcete cestu za českou reprezentací zařizovat kompletně sami, můžete se obrátit na cestovku a využít některý z organizovaných zájezdů. Na první pohled sice nevypadají levně, musíte však brát v potaz, že již zahrnují ceny za další služby.

Například zájezd na utkání Česko – JAR od CZECH SPORT TRAVEL, zahrnující letenku, vstupenku na zápas, čtyři noci ubytování se snídaní, pojištění i služby delegáta vychází na 61 990 korun za osobu. Dvojice fanoušků tak zaplatí 123 980 korun. Naproti tomu přes portál fotbalovysen.cz zaplatí za pět nocí jen 112 536 korun.

Za zájezd na zápas Česko – Mexiko s třídenním pobytem je pak cena stanovena na 58 990 korun za osobu, tedy 117 980 korun za dva cestující. S fotbalovysen.cz sice zaplatíte za zájezd přes 133 tisíc, na druhou stranu si však v Mexiku pobydete o dvě noci déle.

V případě, že byste si nechtěli nechat ujít oba zápasy, můžete se přihlásit na kombinovaný zájezd na oba zápasy s celkovou délkou osm nocí za 114 990 korun za osobu, tedy 229 980 korun pro dva.

VariantaPočet nocíCena za osobuCena pro 2 osoby
Atlanta448 275 Kč96 550 Kč
Atlanta – fotbalovysen.cz556 268 Kč112 536 Kč
Atlanta – CZECH SPORT TRAVEL461 990 Kč123 980 Kč
Mexiko City 341 514 Kč83 028 Kč
Mexiko City – CZECH SPORT TRAVEL358 990 Kč117 980 Kč
Mexiko City – fotbalovysen.cz566 503 Kč133 006 Kč
Atlanta + Mexiko City895 589 Kč191 178 Kč
Atlanta + Mexiko City – CZECH SPORT TRAVEL8114 990 Kč229 980 Kč

Na první pohled vychází cestování na vlastní pěst výrazně levněji. Například výlet do Atlanty na čtyři noci vyjde dva lidi na zhruba 66 tisíc korun, zatímco organizovaný zájezd stojí téměř 124 tisíc korun.

Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že organizované zájezdy už zahrnují vstupenky na zápasy, transfery po městě, cestovní pojištění, případné poplatky za zavazadla a další služby.

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