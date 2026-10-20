Název MR.D.I.Y., tedy „udělej si sám“, svádí k představě klasického hobbymarketu plného nářadí. Kutilské potřeby však tvoří jen část nabídky. Řetězec sází hlavně na levné zboží pro domácnost, hračky, papírnictví, školní potřeby, sportovní vybavení nebo doplňky do auta.
Řada výrobků navíc nese přímo značku MR.D.I.Y., díky čemuž může firma držet nízké ceny. K dostání jsou také drobné kusy nábytku, například botníky, odkládací stolky, koupelnové regály či textilní šatní skříně.
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Malajsijský hobby obchod již brzy v Česku. První pobočku otevře v Ostravě
V regálech nechybějí ani dárkové tašky a krabice, umělé rostliny, cestovní potřeby nebo sezonní zboží.
Ceny jsou mnohdy srovnatelné s řetězci Action či Pepco. V nabídce jsou například kuchyňské houbičky za 12 korun, pánve za 153 korun, ložní povlečení od 119 korun nebo dětské auto za 305 korun. Prodejna zabírá plochu 833 metrů čtverečních.
V první fázi dvacet prodejen
Ostrava má být pro řetězec výchozím bodem pro další rozšiřování v Moravskoslezském kraji i dalších částech Česka. „Otevření naší první české prodejny v Ostravě je pro MR.D.I.Y. důležitým milníkem. Ostravu nevnímáme pouze jako místo první prodejny, ale jako výchozí bod pro další růst. Naší ambicí je postupně rozšiřovat působení v Moravskoslezském kraji,“ uvedl manažer pro expanzi a rozvoj obchodu Leoš Kocman.
V první fázi chce společnost otevřít 20 prodejen v Praze a dalších velkých městech. Dlouhodobě plánuje v Česku vybudovat síť více než stovky obchodů.
Podle Markéty Dostálkové, senior asset manager REICO EAM, má Forum Nová Karolina téměř deset milionů návštěv ročně. „Pro značky, které vstupují na český trh, je důležité být od začátku dobře vidět a oslovit co nejvíce zákazníků. Forum Nová Karolina jim nabízí zázemí zavedeného centra s pestrou skladbou obchodů, restaurací a služeb,“ uvedla s tím, že první česká prodejna MR.D.I.Y. je potvrzením, že Forum Nová Karolina je atraktivní adresou i pro nové mezinárodní značky.
„Naším cílem je, aby Forum Nová Karolina pravidelně přivádělo nové značky i obchodní koncepty. V případě MR.D.I.Y. jdeme ještě dál, protože značka u nás otevřela vůbec první prodejnu v České republice,“ dodala Dostálková.