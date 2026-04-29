Monstera v bytě: Jak ji pěstovat, aby měla velké děrované listy a nechřadla

Autor:
  11:45
Monstera patří mezi nejvděčnější pokojové rostliny, ale právě proto ji mnoho lidí podceňuje. Když jí chybí světlo, opora nebo správná zálivka, začne tvořit malé listy bez typických otvorů, žloutne, vadne nebo se rozlézá po bytě. Správná péče přitom není složitá. Stačí pochopit, co rostlina opravdu potřebuje, a vyhnout se několika častým chybám.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obsah

Proč je monstera tak oblíbená

Monstera, nejčastěji Monstera deliciosa, se v posledních letech stala jednou z nejznámějších pokojových rostlin. V interiéru působí výrazně, rychle zaplní prázdný kout a její velké zelené listy s typickými průřezy vypadají dekorativně i v obyčejném bytě.

Není to ale jen rostlina na efekt. Při dobrých podmínkách dokáže růst mnoho let, vytváří stále větší listy a postupně se z malé pokojovky může stát dominantní prvek celé místnosti.

Nejlepší místo pro monsteru: světlo ano, ostré slunce ne

Monstera pochází z tropických oblastí, kde roste v podrostu a šplhá po stromech. Doma proto nejlépe prospívá na místě s jasným rozptýleným světlem. Ideální je prostor blízko okna, ale ne tam, kde na ni v létě celé hodiny praží přímé polední slunce.

Příliš tmavý kout je častý důvod, proč monstera sice přežívá, ale neroste tak, jak by měla. Listy bývají menší, řapíky se natahují ke světlu a nové listy často nemají typické díry. Rostlina se snaží šetřit energii a místo mohutného růstu jen pomalu živoří.

Naopak ostré slunce může listy popálit. Projevuje se to světlými až hnědými skvrnami, suchými okraji nebo celkově vybledlou barvou. Nejlepší je proto stanoviště u východního nebo západního okna, případně dál od jižního okna za záclonou.

Jak často zalévat monsteru

Největší chybou při pěstování monstery je automatická zálivka podle kalendáře. Zalévat jednou týdně může fungovat v jednom bytě, ale v jiném už to může být moc.

Záleží na teplotě, velikosti květináče, typu substrátu, ročním období i množství světla.

Praktické pravidlo je jednoduché: zalévejte až ve chvíli, kdy vrchní část substrátu proschne. Prstem zkontrolujte několik centimetrů zeminy. Pokud je stále vlhká, počkejte. Pokud je suchá, zalijte důkladně tak, aby voda protekla ke kořenům. Přebytečnou vodu z obalu nebo misky vždy vylijte.

Monstera lépe snese krátké proschnutí než trvale mokré kořeny. Přemokření vede k hnilobě kořenů, žloutnutí listů a celkovému vadnutí. Zrádné je, že přelitá rostlina může vypadat podobně jako rostlina suchá. Rozdíl poznáte podle substrátu. Pokud je mokrý a listy přesto vadnou, problém bývá často v kořenech.

Nejčastější problémy při pěstování monstery

ProblémPravděpodobná příčinaCo udělat
Žluté listyPřelití, málo světla, starší list přirozeně odcházíZkontrolovat vlhkost substrátu, omezit zálivku, přesunout blíž ke světlu
Hnědé suché okrajeSuchý vzduch, nepravidelná zálivka, přímé slunceZvýšit vzdušnou vlhkost, zalévat rovnoměrně, odsunout od ostrého slunce
Malé listy bez děrMálo světla, mladá rostlina, chybějící oporaDopřát více rozptýleného světla, přidat mechovou tyč nebo kokosovou oporu
Povadlé listySuchý substrát nebo naopak uhnívající kořenyZkontrolovat zeminu, podle stavu zalít nebo rostlinu vyjmout a prohlédnout kořeny
Rostlina se rozlézá do stranPřirozený popínavý růst bez vedeníPřivázat k opoře, otočit ke světlu, případně seříznout
Lepivé listy nebo skvrnyŠkůdci, nejčastěji puklice, svilušky nebo třásněnkyIzolovat rostlinu, omýt listy, použít vhodný přípravek proti škůdcům

Substrát a květináč: kořeny nesmí stát ve vodě

Monstera potřebuje vzdušný substrát, který udrží trochu vlhkosti, ale zároveň rychle odvádí přebytečnou vodu. Běžný univerzální substrát může fungovat, ale často bývá příliš hutný. Lepší je směs pro pokojové rostliny doplněná například o perlit, kokosové chipsy, kůru nebo jinou hrubší složku.

Důležitý je také květináč s odtokovým otvorem. Dekorativní obal sám o sobě nestačí, pokud v něm voda zůstává stát. Kořeny monstery potřebují vzduch. Když jsou dlouhodobě v mokru, začnou odumírat a rostlina postupně slábne.

Při přesazování nevybírejte zbytečně obrovský květináč. Příliš velká nádoba drží mnoho vlhkého substrátu, který rostlina nestihne prokořenit. Lepší je posunout se jen o jednu velikost výše.

Kdy monsteru přesadit

Mladší rostliny obvykle rostou rychleji a mohou potřebovat přesazení každý rok nebo jednou za dva roky. Starší velké monsterě často stačí výměna vrchní části substrátu a přesazení až ve chvíli, kdy je květináč opravdu prorostlý.

Přesazení zvažte hlavně tehdy, když:

  • kořeny vyrůstají spodem z květináče,
  • substrát po zalití velmi rychle vysychá,
  • rostlina se v nádobě překlápí,
  • růst se výrazně zpomalil, i když má dobré světlo,
  • zemina je stará, slehlá a špatně propouští vodu.

Nejvhodnější doba pro přesazování je jaro nebo začátek léta, kdy má rostlina dost světla a síly na regeneraci. V zimě přesazujte jen tehdy, když je to nutné, například při podezření na hnilobu kořenů.

Opora je důležitější, než si mnoho lidí myslí

Monstera je popínavá rostlina. V přírodě se přichytává ke stromům a roste vzhůru. V bytě bez opory často začne růst do stran, zabírá hodně místa, ohýbá se a její stonky mohou časem působit neuspořádaně.

Opora pomáhá rostlině držet přirozený směr růstu. Může to být mechová tyč, kokosová tyč, dřevěná lať nebo pevná mříž. Důležité je přivazovat stonek opatrně, neškrtit ho a postupně ho vést nahoru.

Správně vedená monstera bývá kompaktnější, stabilnější a často tvoří větší listy.

Co dělat se vzdušnými kořeny

Vzdušné kořeny jsou u monstery normální. Nevypadají vždy esteticky, ale pro rostlinu mají smysl. Pomáhají jí přichytávat se k opoře a v přirozeném prostředí získávat vlhkost.

Není nutné je odstřihávat. Můžete je navést do substrátu, přichytit k mechové tyči nebo je nechat volně růst. Pokud překážejí, lze je opatrně zkrátit čistými nůžkami, ale není vhodné odstraňovat jich příliš mnoho najednou.

U starších rostlin bývají vzdušné kořeny výrazné a dřevnaté. Je to známka přirozeného vývoje, ne chyba v péči.

Vlhkost vzduchu a teplota

Monstera má ráda teplo a vyšší vzdušnou vlhkost, ale běžný byt obvykle zvládne. Nejlépe se jí daří při stabilní pokojové teplotě přibližně od 18 do 25 °C. Nemá ráda studený průvan, náhlé změny teplot ani umístění přímo u radiátoru.

Suchý vzduch se často projeví hnědými špičkami listů. Pomoci může zvlhčovač, miska s keramzitem a vodou poblíž rostliny nebo seskupení více pokojovek na jednom místě. Rosení listů má spíše krátkodobý efekt. Mnohem důležitější je stabilní prostředí a pravidelné otírání listů od prachu.

Prach na listech není jen estetický problém. Snižuje schopnost rostliny přijímat světlo, a tím může brzdit růst. Listy proto občas otřete vlhkým hadříkem.

Hnojení: méně je často více

Monstera roste nejvíce od jara do začátku podzimu. V tomto období jí můžete přidávat hnojivo pro zelené pokojové rostliny. Stačí slabší dávka podle návodu, obvykle jednou za dva až čtyři týdny.

V zimě, kdy je méně světla a růst se zpomaluje, hnojení výrazně omezte nebo úplně vynechte. Přehnojení může poškodit kořeny a způsobit hnědnutí okrajů listů. Pokud rostlina stojí v tmavém koutě a téměř neroste, hnojivo problém nevyřeší. Nejdřív potřebuje lepší světelné podmínky.

Je monstera vhodná do každého bytu?

Monstera není náročná v tom smyslu, že by vyžadovala každodenní péči. Není ale vhodná úplně všude. Nehodí se do velmi tmavých místností, do průvanu, k topení ani tam, kde pro ni není dost prostoru.

Je také dobré počítat s tím, že jde o rostlinu, která časem výrazně naroste. Malá monstera z obchodu může za několik let zabrat celý roh místnosti. Kdo chce rostlinu kompaktní, měl by ji pravidelně tvarovat, vést po opoře a případně zmlazovat řezem.

Důležitá je také opatrnost v domácnostech s malými dětmi a zvířaty. Listy monstery nejsou určené ke konzumaci a při požití mohou podráždit sliznice.

