Únor: skutečný začátek jara pro alergiky
V českém prostředí panuje mýtus, že sezona senné rýmy začíná v květnu s rozkvětem luk. Realita je však jiná. První pylová zrna lísky a olše se v ovzduší objevují často již koncem ledna nebo v první polovině února. Stačí několik dní s teplotami nad 5 °C a tyto dřeviny začínají uvolňovat agresivní pyl, který patří mezi nejsilnější spouštěče alergických reakcí u nás.
Problémem únorových alergií je jejich snadná zaměnitelnost s běžným nachlazením. Člověk, který trpí vodnatou rýmou, únavou a pálením v krku, často sahá po horkých nápojích proti chřipce, zatímco jeho tělo bojuje s pylovou reakcí. Klíčem k úspěšnému zvládnutí sezony je proto včasná diagnostika, a především preventivní příprava lékárničky, která vás nenechá ve štychu během prvního slunného víkendu.
Pylový kalendář pod drobnohledem: olše a líska
Prvními posly nepříjemných příznaků jsou v našich zeměpisných šířkách stromy z čeledi břízovitých.
- Líska obecná: Její jehnědy se otevírají velmi brzy. Pyl lísky je vysoce dráždivý a díky větru se šíří na velké vzdálenosti. Alergici na lísku často vykazují i tzv. zkříženou alergii na ořechy.
- Olše lepkavá: Typický strom českých luhů a břehů řek. Její pylová sezona vrcholí obvykle v březnu, ale první zrna jsou detekovatelná už v únoru.
Sledování pylového informačního servisu by se mělo stát rutinou. Moderní aplikace a weby dnes nabízejí predikci podle konkrétních regionů ČR, což je zásadní – zatímco v Polabí může být situace kritická, v podhůří Šumavy může být ještě klid.
Proč je včasná medikace zásadní?
Moderní farmakologie nabízí širokou škálu přípravků, ale většina z nich nefunguje jako kouzelný vypínač. Alergický zánět v těle má určitou setrvačnost. Pokud začnete užívat antihistaminika až v momentě, kdy nemůžete dýchat, bude trvat několik dní, než se sliznice zklidní.
Odborníci doporučují začít s užíváním léků přibližně 14 dní před očekávaným vrcholem sezony daného alergenu. Tímto způsobem se stabilizují receptory v těle a nástup samotné pylové vlny pak probíhá s výrazně mírnějšími symptomy. Včasná medikace navíc snižuje riziko rozvoje astmatu, což je u neléčené senné rýmy poměrně častá komplikace.
Sestavení moderní lékárničky: co nesmí chybět
Při nákupu v lékárně se nenechte zmást pouze marketingovými názvy. Důležité je složení a forma podání. Moderní lékárnička alergika by měla být rozdělena do tří úrovní:
1. Celková antihistaminika (tablety)
- To je základ každé výbavy. Hledejte tzv. antihistaminika 2. a 3. generace (např. látky cetirizin, loratadin, levocetirizin či desloratadin). Mohou způsobovat ospalost, ale výrazně méně než starší léky.
2. Lokální pomocníci (nosní spreje a oční kapky)
- Často efektivnější než tablety, protože působí přímo v místě potíží.
- Nosní spreje s kortikosteroidy: Jsou dostupné i bez receptu v nižších koncentracích. Jsou považovány za nejúčinnější zbraň proti alergické rýmě, ale jejich efekt nastupuje až po několika dnech pravidelného užívání.
- Antihistaminové kapky do očí: Rychlá úleva od řezání, slzení a otoků víček.
- Bariérové spreje: Relativní novinka, která na sliznici nosu vytvoří tenký film, přes který pylová zrna neproniknou k receptorům.
3. Hygiena a mechanická ochrana
- Možná vás překvapí, že do lékárničky patří i věci, které primárně léky nejsou:
- Konvička na výplach nosu (Rhino Horn): Levná a extrémně účinná pomůcka. Vypláchnutí nosu slanou vodou po příchodu zvenku mechanicky odstraní zachycená pylová zrna.
- Mořská voda ve spreji: Pro hydrataci sliznic vysušených topením a pyly.
- Umělé slzy: Pomáhají vyplavit alergeny z oka během dne.
Rozpočet a dostupnost v ČR
Vybavení kvalitní lékárničky na jednu sezonu vyjde běžného občana na částku mezi 500 až 1 500 Kč v závislosti na zvolených značkách a velikosti balení. Většina základních léků (antihistaminika v balení po 7, 10 nebo 30 tabletách) je volně prodejná.
Nicméně, pokud jsou vaše příznaky silné, vyplatí se návštěva alergologa. Na recept lze získat větší balení s doplatkem, který je často nižší než tržní cena volně prodejných léků. Navíc v České republice pojišťovny přispívají na různé formy imunoterapie, což je jediná cesta, jak se alergie zbavit trvale, nikoliv jen tlumit příznaky.
Praktické tipy pro únorové dny
Kromě léků pomůže i změna režimu, která nestojí nic:
- Větrejte s rozmyslem: Nejméně pylu je v ovzduší těsně po dešti nebo v noci a brzy ráno (v městských oblastech).
- Mytí vlasů: Pyl se zachytává ve vlasech jako v lapači. Pokud se večer neosprchujete, přenesete si alergeny přímo do polštáře a celou noc je budete vdechovat.
Sušení prádla: V únoru a březnu se vyhněte sušení prádla venku. Mokré tkaniny fungují jako magnet na poletující prach a pyl.