Jarní probuzení: Proč nestačí jen začít zalévat?
V dubnu se dny prodlužují a slunce začíná mít sílu. Pro muškáty (pelargonie), které trávily zimu v útlumu na chodbách či ve sklepích, je to kritický moment. Jejich pletiva jsou oslabená, kořenový systém odpočívá a starý substrát je po loňské sezoně chemicky vyčerpaný.
Většina zahrádkářů dělá tu chybu, že rostliny pouze přenese do tepla a začne je hojně zalévat. Tím ale nastartují proces, který vede k rychlému vyčerpání zbylých zásob energie v rostlině. Výsledkem je slabý, neduživý růst. Aby vaše muškáty vypadaly jako z katalogu, musíte se vyhnout následujícím pěti přešlapům.
1 Strach z radikálního řezu
Toto je nejčastější chyba. Lidé litují ostříhat dlouhé, byť slabé zelené výhony. Jenže právě tyto zimní výhonky jsou pro budoucí kvetení bezcenné. Jsou slabé a nikdy neponesou těžká květenství.
Muškáty seřízněte nemilosrdně. Ponechte pouze 5 až 10 centimetrů starého dřevnatého stonku se dvěma až třemi růstovými vrcholy (očky). Jen tak donutíte rostlinu, aby investovala energii do nových, silných a zdravých výhonů přímo od báze.
2 Použití loňského substrátu
Zemina, ve které muškáty loni kvetly, je plná zbytků hnojivých solí, vápna z tvrdé vody a pravděpodobně i zárodků plísní či škůdců. Pokud muškáty nepřesadíte do čerstvého, zničíte jejich šanci na zdravý kořenový systém.
Kupujte výhradně substrát určený pro pelargonie. Má upravenou kyselost (pH) a obsahuje smáčedla, která zajistí, že rašelina po vyschnutí opět přijme vodu. Cena kvalitního substrátu se pohybuje kolem 150–200 Kč za 50 litrů, což je investice, která se vám vrátí v podobě stovek květů.
3 Šok z přílišného tepla a nedostatku světla
Přesunout muškáty ze studeného sklepa přímo do vytopeného obývacího pokoje nad radiátor je rozsudek smrti. Rostlina zareaguje vytažením – začne tvořit dlouhé, bledé listy (etiolizace), které při prvním závanu větru venku zaschnou a zežloutnou.
Po seříznutí a přesazení potřebují muškáty světlé místo s teplotou kolem 15–18 °C. Pokud máte prosklenou verandu nebo světlou chodbu, je to ideální. Světlo je v dubnu důležitější než teplo.
4 Přemokření spících kořenů
Kořeny po zimě nepracují hned na 100 %. Pokud truhlík po přesazení prolijete litry vody, kořeny se udusí a začnou hnít. Prvním příznakem hniloby kořenů je paradoxně žloutnutí a vadnutí listů, což pěstitele často vede k další, fatální zálivce.
Pravidlo prstu: Do hlíny strčte prst. Pokud je substrát vlhký dva centimetry pod povrchem, nezalévejte. Muškát raději snese krátké sucho než trvalé mokro.
5 Ignorování dubnových mrazíků
Dubnové počasí je nevyzpytatelné. I když je přes den 20 °C, noční mrazy pod -2 °C muškáty spolehlivě zničí. Pokud je vynesete ven příliš brzy bez možnosti zakrytí, listy zčervenají, zkřehnou a rostlina se bude z tohoto šoku vzpamatovávat měsíc.
|Faktor
|Špatný postup (žloutnutí v květnu)
|Správný postup (bohatý květ)
|Řez
|Žádný nebo jen symbolický
|Radikální (na 2–3 očka)
|Substrát
|Původní loňská zemina
|Čerstvý substrát pro pelargonie
|Zálivka
|Každodenní, bez ohledu na vlhkost
|Střídmá, až po proschnutí horní vrstvy
|Hnojení
|Ihned po přesazení silnými dávkami
|Začít až 3–4 týdny po přesazení
|Umístění
|Ihned na přímé slunce a do průvanu
|Postupné otužování ve stínu
Jak poznat, že je něco špatně?
Pokud i přes vaši péči začnou listy měnit barvu, pozorně se podívejte na jejich spodní stranu. V bytech se v předjaří často objevují mšice nebo molice. Pokud uvidíte drobné bílé tečky nebo lepkavý povlak, zasáhněte okamžitě. V zahradnických centrech jsou k dostání přípravky na bázi řepkového oleje, které jsou bezpečné pro domácí použití a škůdce spolehlivě eliminují.