Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Mnoho pěstitelů netuší, co dělá špatně. Jarní péče o muškáty má pravidla

Autor:
  18:25
Mnoho pěstitelů se dopouští osudové chyby: věří, že muškátům po zimě stačí jen trocha vody a slunce. Realita je ale neúprosná. Pokud podceníte jarní restart, vaše rostliny sice přežijí, ale v květnu vás místo záplavy květů čekají jen vytáhlé, žloutnoucí stonky bez života. Přicházíte tak nejen o estetickou dominantu svých oken, ale i o peníze, které jste investovali do přezimování. Pokud nezasáhnete správně a včas, budete muset v polovině sezony celé truhlíky vyhodit a koupit nové sazenice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pelargonium for Europe

Jarní probuzení: Proč nestačí jen začít zalévat?

V dubnu se dny prodlužují a slunce začíná mít sílu. Pro muškáty (pelargonie), které trávily zimu v útlumu na chodbách či ve sklepích, je to kritický moment. Jejich pletiva jsou oslabená, kořenový systém odpočívá a starý substrát je po loňské sezoně chemicky vyčerpaný.

Většina zahrádkářů dělá tu chybu, že rostliny pouze přenese do tepla a začne je hojně zalévat. Tím ale nastartují proces, který vede k rychlému vyčerpání zbylých zásob energie v rostlině. Výsledkem je slabý, neduživý růst. Aby vaše muškáty vypadaly jako z katalogu, musíte se vyhnout následujícím pěti přešlapům.

1 Strach z radikálního řezu

Toto je nejčastější chyba. Lidé litují ostříhat dlouhé, byť slabé zelené výhony. Jenže právě tyto zimní výhonky jsou pro budoucí kvetení bezcenné. Jsou slabé a nikdy neponesou těžká květenství.

Muškáty seřízněte nemilosrdně. Ponechte pouze 5 až 10 centimetrů starého dřevnatého stonku se dvěma až třemi růstovými vrcholy (očky). Jen tak donutíte rostlinu, aby investovala energii do nových, silných a zdravých výhonů přímo od báze.

2 Použití loňského substrátu

Zemina, ve které muškáty loni kvetly, je plná zbytků hnojivých solí, vápna z tvrdé vody a pravděpodobně i zárodků plísní či škůdců. Pokud muškáty nepřesadíte do čerstvého, zničíte jejich šanci na zdravý kořenový systém.

Kupujte výhradně substrát určený pro pelargonie. Má upravenou kyselost (pH) a obsahuje smáčedla, která zajistí, že rašelina po vyschnutí opět přijme vodu. Cena kvalitního substrátu se pohybuje kolem 150–200 Kč za 50 litrů, což je investice, která se vám vrátí v podobě stovek květů.

3 Šok z přílišného tepla a nedostatku světla

Přesunout muškáty ze studeného sklepa přímo do vytopeného obývacího pokoje nad radiátor je rozsudek smrti. Rostlina zareaguje vytažením – začne tvořit dlouhé, bledé listy (etiolizace), které při prvním závanu větru venku zaschnou a zežloutnou.

Po seříznutí a přesazení potřebují muškáty světlé místo s teplotou kolem 15–18 °C. Pokud máte prosklenou verandu nebo světlou chodbu, je to ideální. Světlo je v dubnu důležitější než teplo.

4 Přemokření spících kořenů

Kořeny po zimě nepracují hned na 100 %. Pokud truhlík po přesazení prolijete litry vody, kořeny se udusí a začnou hnít. Prvním příznakem hniloby kořenů je paradoxně žloutnutí a vadnutí listů, což pěstitele často vede k další, fatální zálivce.

Pravidlo prstu: Do hlíny strčte prst. Pokud je substrát vlhký dva centimetry pod povrchem, nezalévejte. Muškát raději snese krátké sucho než trvalé mokro.

5 Ignorování dubnových mrazíků

Dubnové počasí je nevyzpytatelné. I když je přes den 20 °C, noční mrazy pod -2 °C muškáty spolehlivě zničí. Pokud je vynesete ven příliš brzy bez možnosti zakrytí, listy zčervenají, zkřehnou a rostlina se bude z tohoto šoku vzpamatovávat měsíc.

Jarní péče vs. letní výsledek
FaktorŠpatný postup (žloutnutí v květnu)Správný postup (bohatý květ)
ŘezŽádný nebo jen symbolickýRadikální (na 2–3 očka)
SubstrátPůvodní loňská zeminaČerstvý substrát pro pelargonie
ZálivkaKaždodenní, bez ohledu na vlhkostStřídmá, až po proschnutí horní vrstvy
HnojeníIhned po přesazení silnými dávkamiZačít až 3–4 týdny po přesazení
UmístěníIhned na přímé slunce a do průvanuPostupné otužování ve stínu

Jak poznat, že je něco špatně?

Pokud i přes vaši péči začnou listy měnit barvu, pozorně se podívejte na jejich spodní stranu. V bytech se v předjaří často objevují mšice nebo molice. Pokud uvidíte drobné bílé tečky nebo lepkavý povlak, zasáhněte okamžitě. V zahradnických centrech jsou k dostání přípravky na bázi řepkového oleje, které jsou bezpečné pro domácí použití a škůdce spolehlivě eliminují.

Vstoupit do diskuse
Témata: pelargónie, teplo, zima, květ

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Velký test dětských přileb: Helma z Lidlu za 400 korun porazila luxusní konkurenci

Cyklostezka mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou je jednou z...

Chystáte se s dětmi na kolo a řešíte, kolik může stát úplně nejlepší helma? Pak vás potěší, že se vlezete pod pět stovek. Přilba z Lidlu stojí okolo 400 korun, přesto však porazila několikanásobně...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

Zelené pivo je hit Zeleného čtvrtka. Víte ale, co do něj pivovary přidávají?

Průkopníkem velikonočního zeleného piva v Česku je Starobrno, které ho vaří...

Na první pohled ho nepřehlédnete, při prvním loku vás ale může překvapit. Zelené pivo se o Velikonocích na Zelený čtvrtek objevuje v hospodách po celém Česku a láká tisíce lidí. Přesto většině Čechů...

Otevírací doba na Velikonoční pondělí. Mají obchody otevřeno, nebo zavřeno?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Na Velikonoční pondělí 6. dubna 2026 musí mít obchody dle zákona zavřeno. Kde a kdy ve státní svátek nakoupíte?

Obyčejná kedlubna skrývá překvapivou sílu. Pomáhá hubnout a nastartuje trávení

Ilustrační snímek

Většina z nás ji vnímá jako obyčejnou svačinu z dětství, kterou stačilo oloupat a posypat solí. Přitom kedlubna patří k nutričně nejbohatším plodinám, které dokážeme vypěstovat. Pokud ji ve svém...

7. dubna 2026  11:45

Medvědí česnek pod lupou: Jak poznat skutečnou bylinku a nenechat se opít marketingem

Víte, kam vyrazit na medvědí česnek? Dejte pozor, aby to nebylo v chráněné...

Jarní horečka jménem medvědí česnek je tady. Lesy voní po česneku, sociální sítě přetékají fotkami domácích pest a regály obchodů se plní produkty se zelenými listy na obalu. Jenže pozor – zatímco v...

7. dubna 2026  8:30

Strom splněných přání láká do nové pobočky UGO. Stylovými dárky děkuje fandům za dvacet let přízně

UGO Salaterie OC Fénix

Česká značka UGO dosáhla významného milníku. Právě v těchto dnech otevírá svou v pořadí již 60. pobočku, která vyrostla v pražském obchodním centru Fénix. Expanze navíc přichází v symbolický moment,...

7. dubna 2026

Vitamin B proti klíšťatům? Vyhozené peníze. Experti prozradili, co skutečně funguje

Má smysl používat proti klíšťatům repelent? „Velice dobře funguje na komáry a...

S příchodem jara se do přírody nevrací jen příjemné počasí, ale i klíšťata. Mnoho lidí těmto nenápadným parazitům nevěnuje dostatek pozornosti, přestože mohou přenášet závažná onemocnění, jako je...

6. dubna 2026  15:20

Káva není vždy vítěz. Srovnání tří povzbuzovačů ukazuje překvapivého favorita

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Káva, matcha a čaj patří mezi nejoblíbenější povzbuzující nápoje na světě. Zatímco káva a čaj jsou již po mnoho let nestárnoucí klasikou, matcha se stala hitem poměrně nedávno. Každý z těchto nápojů...

6. dubna 2026  8:39

Pondělní účtenka: Udělejte si doma pořádek a pochutnejte si na obědě za dvacet korun

Krabičková dieta od Zdravé stravování

Dneškem končí velikonoční svátky a přichází čas na úklid domácnosti a první jarní práce kolem domu. Obchody ve velkém zlevňují čisticí prostředky i potřeby pro domácí kutily. Očistu si kromě domova...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Čaj si vybírejte jako auto, radí expert. Sypaný vyjde levněji než sáček ze supermarketu

Vzpomínka na Bombaj. Čaj, mléko, med a čokoláda. Překvapivá lahůdka.

Sáčkový čaj ze supermarketu je rychlý a pohodlný, sypaný čaj naopak láká plnější chutí, přirozeným aroma i možností více nálevů. Rozdíl mezi sáčkovým a sypaným čajem však zdaleka netkví jen v obalu....

5. dubna 2026  8:30

Než schováte zimní oblečení do skříně, udělejte jednu věc. Většina lidí na ni zapomíná

Kožené a ryze horské boty si zaslouží opravdu speciální a pravidelnou péči....

Stačí pár minut navíc a zimní kabáty, svetry i bundy mohou bez problémů přečkat celé léto ve skříni. Přesto většina lidí jeden jednoduchý krok vynechá. Právě ten přitom rozhoduje o tom, jestli...

4. dubna 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.