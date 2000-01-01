náhledy
Vzpomínáte na mléko v sáčcích, školní svačinky nebo Jovo koktejl za korunu třicet? Výrobky z mléka kdysi vypadaly jinak, existovaly mléčné bary i jídelny a z bílé suroviny vznikaly pochoutky, které si oblíbily celé generace. Vydejte se s námi do obchodů, škol i za lahůdkami z minulosti. Ale pozor. Zdaleka ne všechno je skutečně retro. Úvodní snímek však z minulosti opravdu je, nafocen byl 1. 11. 1958, kdy se v Československu začalo prodávat plnotučné mléko. V poválečných letech byl nedostatek mléčného tuku a smetana se do té doby využívala přednostně na výrobu másla.
Autor: ČTK / Mucha Josef, ČTK
Své místo si mléko našlo také ve školách, kde se rozdávalo dětem během přestávek. Na snímku z roku 1948 jsou žáci druhé třídy základní školy v Rudolfově u Českých Budějovic. Pro některé dnešní dospělé může být podobná svačina vzpomínkou na dětství, pro mladší generaci zase ukázkou doby, kdy se školní mléko nerozdávalo v tetrapakových krabičkách, ale naběračkou.
Autor: ČTK / Parbus Bohuslav, ČTK
Mléko v sáčku. Pro dnešní děti možná zvláštní představa, pro řadu dospělých známá součást nákupů a nakonec i tzv. školních přesnídávek nebo svačinek. Dobová fotografie z 30. listopadu 1994 zachycuje pracovnici plzeňské mlékárny při přendávání sáčků do přepravek. Právě v první polovině 90. let se od tohoto typu obalu upustilo úplně.
Autor: ČTK / Vítek Vladislav, ČTK
Starý design, současný výrobek. Mléko v sáčku se vrátilo do prodejen v říjnu 2015. Našli byste ho konkrétně v obchodech řetězce Lidl, který jej přidal do akční nabídky v rámci jednoho ze svých retro týdnů. Na snímku je polotučné mléko slovenského výrobce MISLY a. s. v retro obalu. Na rozdíl od ostatních fotografií nejde o archivní záběr, ale o fotografii ze současnosti.
Autor: ČTK / Švancara Petr, ČTK
Psal se rok 1958 a plnotučné mléko bylo novinkou, kterou chtěli dostat na stůl i pro ty nejmenší. Tisk novému typu mléka věnoval pozornost i kvůli jeho významu ve výživě dětí. Zajímavé je, že tehdejší zpráva spojovala novinku také s rozvojem zemědělství. Za větší dostupností mléka měla stát „rostoucí produkce jednotných zemědělských družstev a státních statků“, říká dobový popisek snímku.
Autor: ČTK / Mucha Josef, ČTK
Z mléka se kdysi připravovaly také sladké koktejly. Například Jovo koktejl s ovocným sirupem z produkce národního podniku Laktos jste si mohli dopřát za 1,30 Kčs. V přepočtu na dnešní ceny by stál zhruba 11 korun. Nyní už si za takovou částku koupíte jen máloco.
Autor: Profimedia, iDNES.cz
Na Václavském náměstí se 5. října 1960 otevřela jedna z nejmodernějších mléčných jídelen v republice. Nešlo přitom jen o místo, kde si člověk koupil sklenici mléka. Podnik nabízel i sýrové speciality a další výrobky, které lákaly kolemjdoucí. Fotografie přibližuje jeho interiér a připomíná dobu, kdy mléčné jídelny patřily k městskému životu podobně, jako dnes lidé míří do kaváren nebo bister.
Autor: ČTK / Švarc, ČTK
V mléčném baru v dolní části Václavského náměstí si mohli zákazníci vychutnat mléko a výrobky z něj i mimo pult. Zaměstnankyně Anna Kubištová (na snímku z roku 1950) roznášela mléčné koktejly na podnose přímo ke stolům. Stačilo se zastavit, objednat si něco dobrého a na chvíli si odpočinout od ruchu velkoměsta.
Autor: ČTK / Peterka Miroslav, ČTK
Mléko nemuselo skončit jen ve sklenici. V mléčných barech z něj připravovali u tohoto pultu zmíněné koktejly, které lákaly na sladké osvěžení. Fotografie z roku 1950 zachycuje jejich přípravu opět v mléčném baru v dolní části Václavského náměstí v Praze.
Autor: ČTK / Peterka Miroslav, ČTK
Dobrý dezert se neobejde bez pořádné porce šlehačky. Tímto pravidlem se řídili i zaměstnanci mléčných barů. Fotografie ze zákulisí provozu na Václavském náměstí ukazuje přípravu nadýchané dobroty v době, kdy se podobné občerstvení těšilo oblibě. Zatímco dnes si mnoho lidí objedná dezert přes výdejní okénko nebo aplikaci, v roce 1950 chodili zákazníci mlsat přímo do podniku.
Autor: ČTK / Peterka Miroslav, ČTK
Rok 1976 a na výrobní lince vzniká pochoutka, kterou si řada lidí pamatuje dodnes. Termix nebyl jen obyčejný tvarohový dezert. Díky různým příchutím, mezi nimiž se objevily také ovocné a vzácně i zeleninové varianty (připomínající budapešťskou pomazánku), zpestřoval svačiny dětem i dospělým. V národním podniku Lacrum v dnešním Zlíně (Gottwaldově-Prštném) ho na automatickém stroji balila pracovnice Růžena Buchtíková, prozrazuje dobový popisek. Termix v kávové nebo pistáciové příchuti byl opravdu za odměnu, na hliníkové mističky s touto pochoutkou se stály fronty a byly brzy vyprodané.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Některé obaly se lidem vryjí do paměti natolik, že je poznají i po desítkách let. Pribináček se začal vyrábět v roce 1954 v mlékárně Pribina TPK v Hesově u Přibyslavi a jeho původní podoba dnes připomíná dobu, kdy si na něm pochutnávaly celé generace. V únoru 2014 si Lidl připomněl jeho šedesáté výročí a vrátil do obchodů původní balení v rámci retro týdne.
Autor: ČTK / Pavlíček Luboš, ČTK
Důležitou roli hrály mléčné výroby ve výživě těch úplně nejmenších. Značka Sunar je na trhu dodnes natolik známá, že v současnosti už málokdo řekne kojenecké výživě jinak. Fotografie z roku 1975 zachycuje její výrobu v závodě Východočeského průmyslu mléčné výživy v Opočně.
Autor: ČTK / Šourek Jiří, ČTK
Kdo říká, že se mléko musí pít jen vestoje? Školák na fotografii z roku 1999 si ho vychutnává hlavou dolů, zavěšený na prolézačce. Na Základní škole v Čéčově ulici v Českých Budějovicích si děti mohly o přestávce koupit čtvrtlitrové balení s jahodovou, banánovou nebo kakaovou příchutí za šest korun. Škola mléko prodávala z vlastní iniciativy, mimo státní dotační program. Zájem byl velký a očekávalo se, že s příchodem dotovaného mléka pro nejmladší školáky ještě poroste.
Autor: ČTK / Veis David, ČTK
A to už jsme téměř v současnosti, na přelomu let 2009 a 2010 se v Česku začaly výrazněji prosazovat automaty, ze kterých si zákazníci mohli načepovat čerstvé mléko přímo do vlastní nádoby. První velký boom však provázely i obavy ze syrového mléka a řada provozovatelů proto přešla na pasterovanou variantu. Na snímku je mlékomat u obchodního centra Čepkov ve Zlíně.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA