Konec drahých dovolených: Co je to bleisure
Svět práce prochází největší transformací od průmyslové revoluce. Zatímco dřívější generace budovaly svou kariéru na principu oběti, kdy je nutné nejprve odpracovat si své, aby si člověk zasloužil volno, mladí lidé narození mezi lety 1997 a 2012 (Generace Z) tento koncept odmítají. Práce pro ně není místem, kam se dochází, ale aktivitou, kterou lze vykonávat odkudkoli, pokud je k dispozici stabilní Wi-Fi a kvalitní káva.
Dlouhá léta byl svatým grálem personalistů termín worklife balance. Představa vah, kde na jedné straně stojí povinnosti a na druhé volný čas, však začíná působit archaicky. Gen Z tento koncept nahrazuje termínem worklife blending, plynulým prolínáním obou světů. Bleisure, tedy spojení anglických slov business (podnikání) a leisure (volný čas), je praktickým vyústěním této filozofie.
Jak ušetřit tisíce
V praxi to vypadá jednoduše: zaměstnanec odjede na pracovní cestu nebo konferenci, ale místo okamžitého návratu domů si pobyt o dva či tři dny prodlouží. Nebo naopak, vyráží na dovolenou s tím, že dopoledne vyřídí neodkladné pracovní hovory, aby odpoledne mohl bez výčitek surfovat nebo chodit po horách.
Prodloužený víkend v Barceloně
Jak vypadá bleisure v praxi? Martina firma vyslala do Barcelony na třídenní konferenci. Od středy do pátku se vzdělával a rozhodl se zůstat ve městě s partnerkou až do neděle.
Tisíce pro rodiný rozpočet Pětidenní pobyt v Barceloně pro dva by stál přes 28 000 Kč. Díky bleisure režimu zaplatí Martin ze svého pouze 12 000 Kč.
Zaměstnanec maximalizuje počet zážitků, aniž by musel čerpat omezené dny placeného volna a zároveň pohled do peněženky ukazuje masivní úsporu. Letenku nebo benzín a často i první dny ubytování uhradí zaměstnavatel v rámci služební cesty. Člověk si z vlastní kapsy doplácí jen hotel na dny volna a jídlo. Jde o legální způsob, jak ušetřit tisíce korun z rodinného rozpočtu.
Slovníček nových trendů
- Bleisure: Typicky jde o prodloužení pracovní cesty o soukromou část. Zaměstnanec využije toho, že ho firma vyslala do zajímavé destinace, a na vlastní náklady si pobyt prodlouží o víkend či dovolenou. Často přizve rodinu či přátele.
- Workation: spojení anglických slov work (práce) a vacation (dovolená). Označuje pobyt, který je od začátku plánován jako kombinovaný. Člověk odjíždí do rekreační oblasti s úmyslem pracovat na dálku a ve volném čase využívat benefity lokality.
Flexibilita je víc než peníze na pásce
Průzkumy opakovaně potvrzují, že pro Gen Z je možnost flexibilního výkonu práce jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru zaměstnavatele. Finanční ohodnocení je samozřejmě důležité, ale už není jediným lákadlem. Mladí lidé chtějí svobodu pohybu a možnost efektivně řídit své náklady na život.
Sociálním sítím také dominuje přístup soft life. Jde o vědomé odmítání neustálého stresu a dřiny. „Pracuji, abych žil, nikoliv naopak,“ je heslo, které bleisure dokonale naplňuje. Práce z hotelového lobby v Krkonoších nebo z kavárny v Barceloně mladým umožňuje cítit se spokojeně a klidně i během náročných pracovních povinností.
Generační střet: Stará škola vs. bleisure
|Tradiční model (Boomers/Gen X)
|Moderní model (Gen Z)
|Místo výkonu
|Kancelář, fixní pracovní stůl
|Kdekoli se stabilním připojením
|Struktura dne
|Pevná pracovní doba (9:00 – 17:00)
|Práce podle úkolů a energie
|Dovolená
|Striktně oddělená od práce, plně hrazená
|Pracovní cesty s rekreačním přesahem a úsporou nákladů
|Hlavní benefit
|Služební vůz, bonusy, prestiž
|Časová flexibilita, svoboda pohybu a nižší náklady na cestování
Kdo zaplatí úraz a data?
Bleisure má i svá úskalí, na která je nutné dát si pozor. Hranice mezi tím, co platí firma a co zaměstnanec, musí být striktně nastavena. Pokud zaměstnanec během volnočasové části v zahraničí utrpí úraz, může nastat vážný právní problém s uznáním pracovního úrazu a plněním z komerčního pojištění. Neopatrnost se může změnit ve finanční noční můru.
Patero pro bleisure Aby vás volno u šéfa nepřišlo draho
- Dvojí fakturace je základ: Nikdy nenechávejte vystavit jednu celkovou fakturu za hotel na firmu, pokud zahrnuje i dny vašeho volna. Účetní oddělení to neuzná a koledujete si o malér. Chtějte rozdělení účtu už na recepci.
- Pozor na víkendové vícenáklady: Pokud v hotelu využijete wellness nebo parkování během dnů volna, ujistěte se, že tyto položky nepůjdou na vrub zaměstnavatele.
- Pojištění nepodceňujte: Jakmile v pátek odpoledne zaklapnete firemní notebook, přestáváte být na služební cestě. Zlomíte-li si v sobotu nohu na pláži, firemní pojistka vás nezachrání. Na víkend si sjednejte běžné komerční pojištění.
- Data a roaming: Pracujete z pláže v Egyptě nebo v Tunisku? Pozor na firemní datové limity. Pokud přetáhnete firemní tarif v zemi mimo EU, operátor vám napočítá astronomické částky, které po vás zaměstnavatel může legálně vymáhat.
- Doprovod partnera na schválení: Pokud s vámi na bleisure jede partner, vždy to oznamte firmě předem. I když letenku pro něj platíte sami, hotel může mít jiné taxy za obsazenost pokoje dvěma osobami.
Jak se mění hotely
Pokud chtějí firmy v Česku zůstat konkurenceschopné při náboru mladých talentů, musí se přizpůsobit. Bleisure není ústupek, je to investice. „Mladší generace už nevidí smysl v tom, aby trávili osm hodin v kanceláři a pak se unavení přesouvali domů. Pokud jim firma toto neumožní, jdou hledat jinam,“ vysvětluje Michal Španěl z portálu JenPráce.cz.
Změnu musí reflektovat i poskytovatelé ubytování. Klasický hotelový pokoj, kde jediným místem pro práci je malý toaletní stolek s nedostatečným osvětlením, už nestačí. Moderní české resorty již dnes sází na vysokorychlostní internet v celém areálu, ergonomické zázemí v lobby a klidové zóny, které umožňují nerušené hovory. Hotely se mění v místa, kde se hranice mezi recepcí, kanceláří a wellness stírá, což koncovému zákazníkovi přináší mnohem vyšší hodnotu za jeho peníze.