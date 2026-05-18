Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mladí odmítají dřít do úmoru. Gen Z propadla fenoménu bleisure

Autor:
  15:20
Starý model práce od devíti do pěti se hroutí. Generace Z přestala čekat na víkend a praktikuje bleisure: spojení práce a cestování. Tento fenomén šetří dny klasické dovolené i peněženku, protože část nákladů platí firma. Kdo se nepřizpůsobí, riskuje ztrátu talentů i peněz.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Konec drahých dovolených: Co je to bleisure

Svět práce prochází největší transformací od průmyslové revoluce. Zatímco dřívější generace budovaly svou kariéru na principu oběti, kdy je nutné nejprve odpracovat si své, aby si člověk zasloužil volno, mladí lidé narození mezi lety 1997 a 2012 (Generace Z) tento koncept odmítají. Práce pro ně není místem, kam se dochází, ale aktivitou, kterou lze vykonávat odkudkoli, pokud je k dispozici stabilní Wi-Fi a kvalitní káva.

Dlouhá léta byl svatým grálem personalistů termín worklife balance. Představa vah, kde na jedné straně stojí povinnosti a na druhé volný čas, však začíná působit archaicky. Gen Z tento koncept nahrazuje termínem worklife blending, plynulým prolínáním obou světů. Bleisure, tedy spojení anglických slov business (podnikání) a leisure (volný čas), je praktickým vyústěním této filozofie.

Značky míří vedle. Generaci Z berou jako mileniály, přicházejí tím o zákazníky

Jak ušetřit tisíce

V praxi to vypadá jednoduše: zaměstnanec odjede na pracovní cestu nebo konferenci, ale místo okamžitého návratu domů si pobyt o dva či tři dny prodlouží. Nebo naopak, vyráží na dovolenou s tím, že dopoledne vyřídí neodkladné pracovní hovory, aby odpoledne mohl bez výčitek surfovat nebo chodit po horách.

Prodloužený víkend v Barceloně

Jak vypadá bleisure v praxi? Martina firma vyslala do Barcelony na třídenní konferenci. Od středy do pátku se vzdělával a rozhodl se zůstat ve městě s partnerkou až do neděle.

  • Co Martinovi zaplatí firma v rámci služební cesty? Zpáteční letenku (cca 5 000 Kč), ubytování na 2 noci se snídaní (středa, čtvrtek, cca 6 000 Kč), diety na 3 dny (cca 4 500 Kč).
  • Co Martina zaplatí ze svého? Letenku pro partnera (cca 5 000 Kč), doplatek za dvoulůžkový pokoj na víkend (2 noci pátek až neděle, cca 7 000 Kč), vlastní stravu na víkend.

Tisíce pro rodiný rozpočet Pětidenní pobyt v Barceloně pro dva by stál přes 28 000 Kč. Díky bleisure režimu zaplatí Martin ze svého pouze 12 000 Kč.

Zaměstnanec maximalizuje počet zážitků, aniž by musel čerpat omezené dny placeného volna a zároveň pohled do peněženky ukazuje masivní úsporu. Letenku nebo benzín a často i první dny ubytování uhradí zaměstnavatel v rámci služební cesty. Člověk si z vlastní kapsy doplácí jen hotel na dny volna a jídlo. Jde o legální způsob, jak ušetřit tisíce korun z rodinného rozpočtu.

Slovníček nových trendů

  • Bleisure: Typicky jde o prodloužení pracovní cesty o soukromou část. Zaměstnanec využije toho, že ho firma vyslala do zajímavé destinace, a na vlastní náklady si pobyt prodlouží o víkend či dovolenou. Často přizve rodinu či přátele.
  • Workation: spojení anglických slov work (práce) a vacation (dovolená). Označuje pobyt, který je od začátku plánován jako kombinovaný. Člověk odjíždí do rekreační oblasti s úmyslem pracovat na dálku a ve volném čase využívat benefity lokality.

Flexibilita je víc než peníze na pásce

Průzkumy opakovaně potvrzují, že pro Gen Z je možnost flexibilního výkonu práce jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru zaměstnavatele. Finanční ohodnocení je samozřejmě důležité, ale už není jediným lákadlem. Mladí lidé chtějí svobodu pohybu a možnost efektivně řídit své náklady na život.

Sociálním sítím také dominuje přístup soft life. Jde o vědomé odmítání neustálého stresu a dřiny. „Pracuji, abych žil, nikoliv naopak,“ je heslo, které bleisure dokonale naplňuje. Práce z hotelového lobby v Krkonoších nebo z kavárny v Barceloně mladým umožňuje cítit se spokojeně a klidně i během náročných pracovních povinností.

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Generační střet: Stará škola vs. bleisure

Tradiční model (Boomers/Gen X)Moderní model (Gen Z)
Místo výkonuKancelář, fixní pracovní stůlKdekoli se stabilním připojením
Struktura dnePevná pracovní doba (9:00 – 17:00)Práce podle úkolů a energie
DovolenáStriktně oddělená od práce, plně hrazenáPracovní cesty s rekreačním přesahem a úsporou nákladů
Hlavní benefitSlužební vůz, bonusy, prestižČasová flexibilita, svoboda pohybu a nižší náklady na cestování

Kdo zaplatí úraz a data?

Bleisure má i svá úskalí, na která je nutné dát si pozor. Hranice mezi tím, co platí firma a co zaměstnanec, musí být striktně nastavena. Pokud zaměstnanec během volnočasové části v zahraničí utrpí úraz, může nastat vážný právní problém s uznáním pracovního úrazu a plněním z komerčního pojištění. Neopatrnost se může změnit ve finanční noční můru.

Na pláž s notebookem. Dny volna jsou pro mnohé fyzicky i psychicky náročnější

Patero pro bleisure Aby vás volno u šéfa nepřišlo draho

  1. Dvojí fakturace je základ: Nikdy nenechávejte vystavit jednu celkovou fakturu za hotel na firmu, pokud zahrnuje i dny vašeho volna. Účetní oddělení to neuzná a koledujete si o malér. Chtějte rozdělení účtu už na recepci.
  2. Pozor na víkendové vícenáklady: Pokud v hotelu využijete wellness nebo parkování během dnů volna, ujistěte se, že tyto položky nepůjdou na vrub zaměstnavatele.
  3. Pojištění nepodceňujte: Jakmile v pátek odpoledne zaklapnete firemní notebook, přestáváte být na služební cestě. Zlomíte-li si v sobotu nohu na pláži, firemní pojistka vás nezachrání. Na víkend si sjednejte běžné komerční pojištění.
  4. Data a roaming: Pracujete z pláže v Egyptě nebo v Tunisku? Pozor na firemní datové limity. Pokud přetáhnete firemní tarif v zemi mimo EU, operátor vám napočítá astronomické částky, které po vás zaměstnavatel může legálně vymáhat.
  5. Doprovod partnera na schválení: Pokud s vámi na bleisure jede partner, vždy to oznamte firmě předem. I když letenku pro něj platíte sami, hotel může mít jiné taxy za obsazenost pokoje dvěma osobami.

Home office: Co může zaměstnavatel kontrolovat a na co nemá právo

Jak se mění hotely

Pokud chtějí firmy v Česku zůstat konkurenceschopné při náboru mladých talentů, musí se přizpůsobit. Bleisure není ústupek, je to investice. „Mladší generace už nevidí smysl v tom, aby trávili osm hodin v kanceláři a pak se unavení přesouvali domů. Pokud jim firma toto neumožní, jdou hledat jinam,“ vysvětluje Michal Španěl z portálu JenPráce.cz.

Změnu musí reflektovat i poskytovatelé ubytování. Klasický hotelový pokoj, kde jediným místem pro práci je malý toaletní stolek s nedostatečným osvětlením, už nestačí. Moderní české resorty již dnes sází na vysokorychlostní internet v celém areálu, ergonomické zázemí v lobby a klidové zóny, které umožňují nerušené hovory. Hotely se mění v místa, kde se hranice mezi recepcí, kanceláří a wellness stírá, což koncovému zákazníkovi přináší mnohem vyšší hodnotu za jeho peníze.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl, jak ho znáte, končí. V Česku překope všechny prodejny. Co se už ve čtvrtek změní?

ilustrační snímek

Lidl v Česku spouští radikální proměnu prodejen. Po vzoru z Německa zavádí takzvané „Lidl světy“, které skoncují s chaotickým hledáním zboží v koších. Nový systém stálých sekcí a barevné navigace...

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

Billa rozdává sklenice na pivo zdarma pro všechny zákazníky

Plnící linka plze&#328;ského Prazdroje

S blížícím se MS v hokeji se obchodní řetězce předhánějí v tom, kdo přiláká fanoušky na lepší nabídku. Jeden z nich ale tentokrát vyložil karty na stůl s předstihem a přichází s překvapením, na které...

Kvůli téhle nálepce Češi míjejí levné jídlo. Na chuti přitom nic nepoznáte

Jídlo s nálepkou „Nekrmte koš!“ vyjde i o 70 % levněji.

Regály českých obchodů skrývají poklady, které většina zákazníků přehlíží kvůli psychologické bariéře. Jídlo, kterému končí minimální trvanlivost nebo má drobnou estetickou vadu, přitom chutná stejně...

Mladí odmítají dřít do úmoru. Gen Z propadla fenoménu bleisure

Ilustrační snímek

Starý model práce od devíti do pěti se hroutí. Generace Z přestala čekat na víkend a praktikuje bleisure: spojení práce a cestování. Tento fenomén šetří dny klasické dovolené i peněženku, protože...

18. května 2026  15:20

Konopí si letos zasadí tisíce Čechů. Mnozí ale neví, jak na to, upozorňuje expert

Ve spolupráci
Společnost CANNA patří mezi známé evropské výrobce rostlinné výživy a substrátů.

Ještě před pár lety se o pěstování konopí mluvilo spíše šeptem. Poslední dobou strach ustupuje, a naopak roste zájem lidí, kteří si chtějí rostlinu vypěstovat svépomocí na zahradě. Mnozí však...

18. května 2026  12:52

Jak ušetřit čas i peníze díky správné technice na zahradu

Komerční sdělení
Travní sekačka CP1 484 G | Zdroj: vari.cz

Péče o zahradu, pozemek nebo menší hospodářství dnes už dávno neznamená jen ruční práci. Moderní zahradní technika dokáže výrazně ulehčit každodenní činnosti, zkrátit čas strávený údržbou a zároveň...

18. května 2026  11:45

Kdy jít pro maso a kdy pro pečivo? Supermarkety mají pevný řád výprodejů

Sleva deset procent na potraviny pro seniory nad 65 let nezaujala ani v Hradci...

Většina Čechů nakupuje potraviny intuitivně cestou z práce. Možná ale jde o drahou chybu, která stojí tisíce korun měsíčně. Řetězce fungují podle přísného harmonogramu. Pokud minete čas výprodejů,...

18. května 2026  8:30

Nakupujete s aplikací nebo bez? Cenový rozdíl u pokladny může vystoupat i na 600 korun

ilustrační snímek

Aplikace a věrnostní karty se během posledních let staly téměř nezbytnou součást nakupování. Zatímco dříve nabízely jen občasné slevy navíc, dnes často rozhodují o tom, kolik zákazník u pokladny...

18. května 2026

Kupujete levný univerzální substrát? Okrádáte se o chuť rajčat i o vlastní peníze

Tyčková, nebo keříková? Tyčková rajčata mají jeden výhon, který potřebuje...

Mnoho zahrádkářů investuje do drahých sazenic, aby pak jejich úsilí ztroskotalo na nákupu nejlevnějšího univerzálního substrátu. Vodnatá rajčata, kyselé jahody a zbytečně vyhozené peníze jsou přímým...

17. května 2026  15:20

Fanoušci Lega a Pána prstenů si přijdou na své. Peněženku to ale zabolí

Lego stavebnice města Minas Tirith z Pána prstenů.

Fanoušci Pána prstenů i sběratelé Lega mají nový důvod šetřit. Společnost Lego představila dosud největší a nejdražší stavebnici ze světa Středozemě, monumentální Minas Tirith. Bílé město Gondoru...

17. května 2026  11:45

Lidl, jak ho znáte, končí. V Česku překope všechny prodejny. Co se už ve čtvrtek změní?

ilustrační snímek

Lidl v Česku spouští radikální proměnu prodejen. Po vzoru z Německa zavádí takzvané „Lidl světy“, které skoncují s chaotickým hledáním zboží v koších. Nový systém stálých sekcí a barevné navigace...

17. května 2026  8:30

KVÍZ: Znáte éčka? Většina lidí u zkratek tápe. Jak jste na tom vy?

Éčka prodlužují trvanlivost potravin, vylepšují barvu a lesk, zvýrazňují a...

Čtete pozorně etikety na potravinách, nebo vás pohled na seznam kódů začínajících písmenem E děsí? Víte, co je to E300, proč se do šunky dává dusitanová sůl a které barvivo se vyrábí z hmyzu?...

vydáno 17. května 2026

Nike v Číně ztrácí půdu pod nohama. Zákazníci preferují domácí značky

Průčelí domu s obchodem značky Nike Air Jordan na ulici Nan-ťing v Šanghaji...

Ještě kolem roku 2010 se zdálo, že značka Nike patří mezi nejúspěšnější zahraniční firmy působící v Číně a že tamní spotřebitelé na její produkty nedají dopustit. Dnes je ale vše jinak. V posledních...

16. května 2026

Nekupujte obarvený tuk: Jednoduchý test v obchodě odhalí, které mascarpone je jen předražená náhražka

Ilustrační snímek

Rozdíl mezi poctivým italským mascarpone a jeho levnou náhražkou není jen v ceně, ale hlavně v ingrediencích, které výrobci maskují za lákavé nápisy. Pokud nechcete vyhazovat peníze za obarvenou vodu...

16. května 2026  15:20

Posledních 6 týdnů na nákupy bez cla: Tričko za šedesát korun nebo kryt za dvacku výrazně podraží

Aplikace Temu

Objednávky za pár desítek korun z čínských tržišť zřejmě čeká výrazná změna. Evropská unie totiž plánuje zavést nový poplatek na malé zásilky ze zemí mimo EU, který se dotkne především platforem jako...

16. května 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.