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Místo detoxikačních vod z obchodu vhoďte do džbánku plevel. Nastartuje metabolismus

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  15:20

Popenec | foto: MAFRA

Místo drahých detoxikačních nápojů z plných cukru a konzervantů vyzkoušejte sílu české přírody. Tento přehlížený plevel z vaší zahrady nastartuje metabolismus, podpoří trávení a zbaví tělo otoků zcela zdarma.

Obsah

Balená chemie proti zahradnímu pokladu

S příchodem teplých dní přirozeně roste naše potřeba hydratace. Občas máme pocit, že čistá kohoutková voda nestačí a že k letnímu osvěžení nutně potřebujeme speciální designové drinky.

Na scénu tak přicházejí balené infuzované vody s lákavými nápisy slibujícími štíhlou linii nebo příval antioxidantů. Když se však podíváte na jejich složení podrobněji, realita může být obrovským zklamáním. Často jde o pasterizované nápoje, kde z původně deklarovaných složek nezbylo téměř nic. Aby tekutina v průhledné lahvi vydržela na regálech měsíce, bývají tyto vody uměle obohaceny syntetickými látkami a konzervanty.

Zázrak jménem voda. Někdy se stačí místo prášku pořádně napít

Pozor na drahé omyly z kaváren

Dalším nešvarem jsou předražené ledové čaje a domácí limonády z bister a kaváren. Ty sice mohou obsahovat čerstvé bylinky, ale ruku v ruce s nimi jde obrovské množství sladkých sirupů či třtinového cukru. Místo lehkého letního drinku tak tělu dodáte stovky prázdných kalorií. Skutečné osvěžení přitom nemusí stát ani korunu.

Přehlížený král zahrad Seznamte se s popencem

Když se řekne plevel, většina z nás si představí úporný boj o dokonalý trávník. Mezi rostlinami, které tak pracovitě vytrháváme, se však ukrývá hotový poklad. Naši předkové ho v kuchyni a lidovém kulinářství využívali zcela běžně jako aromatické koření. Jmenuje se popenec obecný (někdy také popenec břečťanovitý).

Drobná, plazivá rostlina s fialovými kvítky roste téměř všude: v trávnících, podél plotů, ve stínu stromů i na okrajích lesů. Zatímco moderní trendy vyzdvihují drahé exotické superpotraviny dovážené přes půlku planety, skvělou přísadu do letního džbánu máme doslova za domem.

Proč popenec v létě tak dobře funguje?

Popenec v sobě přirozeně kombinuje vysoké množství esenciálních olejů, hořčin a tříslovin. Právě díky tomu je v kuchyni tak oblíbený:

  • Příjemná nahořklá chuť: Obsažené hořké látky dodávají vodě specifický charakter, který výborně zahání žízeň a skvěle doplňuje těžší letní jídla z grilu.
  • Kořenitý profil: Silice obsažené v popenci dokážou obyčejnou kohoutkovou vodu proměnit v aromatický gastronomický zážitek bez gramu přidaného cukru.
  • Tradiční podpora vitality: V lidovém léčitelství se popenec odedávna používal k celkovému povzbuzení těla a jako přirozená součást jarních a letních jídelníčků.

Popenec obecný (Glechoma hederacea L.)

Kopřiva a máta: Osvědčené duo pro čistou chuť

Pokud na zahradě popenec nenajdete nebo si nejste jisti jeho identifikací, sáhněte po dvou alternativách, které zná naprosto každý: kopřivě dvoudomé a mátě peprné.

Kopřiva je v českém bylinkářství stálicí. Je oceňována pro svůj vysoký podíl minerálních látek a chlorofylu. Tradičně se využívá k jarnímu a letnímu restartu a jako skvělý základ pro domácí pitný režim. Žádný kupovaný nápoj nenabídne tak čisté propojení s přírodou jako obyčejný nálev z mladých kopřiv.

Máta naopak dodává nápojům žádanou letní svěžest. Obsažený mentol příjemně ochladí a potěší smysly v horkých dnech, kdy přirozeně uleví unavenému organismu a podpoří celkovou pohodu po jídle.

Žádné drastické diety. Tahle obyčejná bylinka ze zahrádky umí stopnout hlad a bleskově zklidnit žaludek

Srovnání Kupovaná iluze versus domácí síla

ParametrKupovaná ochucená voda z obchodu / bistraDomácí voda s popencem a kopřivou
Pořizovací cena45 Kč až 120 Kč za lahev (330–500 ml)0 Kč (voda z kohoutku + bylinky ze zahrady)
Obsah cukru a kaloriíČasto vysoký (skryté sirupy, fruktóza)Absolutně nulový
Čerstvost a kvalitaNízká (vlivem pasterizace a světla v obchodě)Maximální (zpracování ihned po utržení)
Konzervanty a chemieKyselina citronová, sorbany, umělá aromataŽádné (čistá příroda)
Dopad na prostředíPlastový odpad, uhlíková stopa z dopravyEkologický nápoj v opakovaném džbánu
Výsledek pro spotřebiteleČasto jen předražená sladká voda v plastuSkvělá přírodní chuť a stoprocentní osvěžení

Jak na to Metoda Cold Brew nebo rychlý nálev

Aby měly bylinky v nápoji nejlepší chuť, zvolte jeden ze dvou osvědčených postupů.

1. Studené louhování: Cold Brew

Tento způsob je ideální pro lehké osvěžení, bylinky si v něm zachovají jemnou chuť a přirozenou barvu.

Postup: Hrst čerstvého popence nebo máty důkladně omyjte. Bylinky v ruce lehce promněte nebo natrhejte, aby se uvolnily vonné silice. Vhoďte je do skleněného džbánu, zalijte studenou kohoutkovou vodou a nechte v lednici louhovat minimálně 4 až 6 hodin (ideálně přes noc). Podávejte s ledem a plátkem citronu.

2. Rychlý teplý nálev

Tuto metodu zvolte vždy, pokud pracujete s kopřivou. Je potřeba ji spařit, aby ztratila svou pálivost.

Postup: Mladé výhonky kopřiv (případně směs s popencem) přelijte horkou vodou o teplotě cca 85 stupňů Celsia (nikoliv vroucí). Nechte 10 minut louhovat pod pokličkou. Bylinky vyjměte, nálev nechte zchladnout na pokojovou teplotu a poté jej dejte vychladit do chladničky.

Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie

Pravidla bezpečného sběru Na co si dát pozor?

Sběr na vlastní zahradě je ideální, přesto dodržujte tři základní pravidla, aby byl výsledek stoprocentně bezpečný:

  1. Čistá lokalita: Bylinky nikdy nesbírejte v blízkosti silnic, průmyslových zón nebo na místech, kde se venčí domácí mazlíčci. Sbírejte tam, kde nepoužíváte chemické postřiky.
  2. Jistota identifikace: Pokud si nejste popencem jistí, ověřte si ho v atlase nebo mobilní aplikaci. Popenec má po promnutí mezi prsty velmi specifickou kořeněnou vůni připomínající směs máty a šalvěje.
  3. Pestrost v pitném režimu: Domácí bylinkovou vodu užívejte jako příjemné zpestření v horkých dnech. Bylinky v rámci pitného režimu pravidelně střídejte, doplňujte je čistou vodou nebo je vyměňte za plátky salátové okurky či citrusy.
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