Zrušením fixního poplatku se Česká spořitelna postarala o to, aby menší vklady nebyly nadále znevýhodňovány. Pokud se klient rozhodne jednorázově investovat například tisíc korun, namísto dřívějšího poplatku 90 korun nově zaplatí pouhé 3,50 koruny. Klienti nově zaplatí pouze 0,35 procent z celkového objemu transakce bez jakékoliv minimální limitní částky v korunách. Banka tímto krokem reaguje na dravou konkurenci a měnící se chování uživatelů.
„Odstraněním jednorázových poplatků vycházíme vstříc zejména mladým klientům, kteří jsou zvyklí investovat přes mobilní aplikace. Zájem zejména mladých klientů o investování v mobilní aplikaci George roste takovým tempem, že předpokládáme, že do několika let bude se Spořitelnou investovat každý čtvrtý bankovní klient v Česku,“ doplňuje Lukáš Míka, který je odpovědný za rozvoj investičních a depozitních řešení.
Kromě levnějších poplatků přichází banka také s okamžitým připisováním nakoupených titulů. Při pořízení akcií, ETF, ETC či certifikátů v aplikaci George klienti ihned uvidí změnu ve svém portfoliu. Dosud se nákup zobrazoval až po technickém vypořádání pokynu, což trvalo klidně i tři dny. Podle Míky starý model u řady lidí vyvolával zbytečnou nejistotu.
Ke konci dubna vzrostl počet investujících klientů Spořitelny meziročně o čtrnáct procent na více než 780 tisíc a celkový objem spravovaných investic přesáhl 520 miliard korun. Trend potvrzují i data z průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví, podle kterých se aktivnímu investování věnuje více než polovina Čechů.