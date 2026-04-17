Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Milovníci levné módy zajásají. Primark otevře novou prodejnu v Ostravě

Matouš Waller
  8:30
Irský oděvní gigant Primark se chystá na další expanzi v Česku. Ještě letos otevře nový obchod v Ostravě. Termín otevření obchodu na několika tisících metrech čtverečních ještě nezná, už ale nabírá personál. Do tří let slibuje otevření další prodejny i v Praze.
Fotogalerie3

Pražská pobočka funguje už pět let. Letos otevře nový obchod v Ostravě. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

V ostravském nákupním centru Avion hodlá irský oděvní řetězec Primark v průběhu letošního roku otevřít novou pobočku. Firma nicméně zatím nestanovila přesný termín otevření již svého čtvrtého obchodu s fast fashion oblečením v Česku.

Prodejní plocha bude mít rozlohu přibližně 3 100 metrů čtverečních. Sortiment by se neměl nijak lišit od již zavedených prodejen. Firma v současnosti nabírá zaměstnance, kterých má být podle prohlášení společnosti osmdesát.

Otevření prvního Primarku v novostavbě na Václavském náměstí provázely dlouhé fronty. | foto: Stadler Jakub

Místní zájemci o oblečení z populárního řetězce jsou do té doby odkázáni na nákupy v Brněnském centru Olympia v Modřicích. Druhou (a i o něco bližší) možností je Centrum Silesia v polských Katovicích.

Tyrkysová záplava

Společnost chystá další rozšiřování sítě, a s další expanzí se plánuje opět vrátit do hlavního města. V pořadí už pátý obchod hodlá umístit v obchodním centru na Černém mostě. Otevřít by měla mezi zářím 2027 a zářím 2028

Jak se nakupuje v Primarku? Levné oblečení, ale i zákaz partnerů

Řetězec na český trh vstoupil teprve v červnu 2021 otevřením první pobočky v novostavbě na pražském Václavském náměstí. Rozloha třípatrové prodejny tu dosahuje téměř pěti tisíc metrů čtverečních.

Móda bez e-shopu

Druhý, tedy brněnský obchod, o rozloze 3 600 metrů čtverečních přivítal zákazníky o rok později. Nejnovější prodejna na pražském Zličíně otevřela v listopadu 2024.

Otevření druhé pobočky v Brně provázely vlaječky, DJ i fronty.

Společnost zároveň razí neobvyklou strategii – neprovozuje e-shop a zákazníci si tak zboží musí vždy přijít vybrat a koupit do prodejen. Stránky tak slouží spíše jen jako online katalog.

Oblibu zákazníků si Primark získal pro nízké ceny a široký sortiment, řetězec však dlouhodobě čelí kritice pro neudržitelné výrobní praktiky a špatné pracovní podmínky.

Vstoupit do diskuse

Milovníci levné módy zajásají. Primark otevře novou prodejnu v Ostravě

Česká pobočka Primark na Václavském náměstí otevírá již ve čtvrtek. (15. června...

Irský oděvní gigant Primark se chystá na další expanzi v Česku. Ještě letos otevře nový obchod v Ostravě. Termín otevření obchodu na několika tisících metrech čtverečních ještě nezná, už ale nabírá...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.