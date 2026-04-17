V ostravském nákupním centru Avion hodlá irský oděvní řetězec Primark v průběhu letošního roku otevřít novou pobočku. Firma nicméně zatím nestanovila přesný termín otevření již svého čtvrtého obchodu s fast fashion oblečením v Česku.
Prodejní plocha bude mít rozlohu přibližně 3 100 metrů čtverečních. Sortiment by se neměl nijak lišit od již zavedených prodejen. Firma v současnosti nabírá zaměstnance, kterých má být podle prohlášení společnosti osmdesát.
Místní zájemci o oblečení z populárního řetězce jsou do té doby odkázáni na nákupy v Brněnském centru Olympia v Modřicích. Druhou (a i o něco bližší) možností je Centrum Silesia v polských Katovicích.
Tyrkysová záplava
Společnost chystá další rozšiřování sítě, a s další expanzí se plánuje opět vrátit do hlavního města. V pořadí už pátý obchod hodlá umístit v obchodním centru na Černém mostě. Otevřít by měla mezi zářím 2027 a zářím 2028
Řetězec na český trh vstoupil teprve v červnu 2021 otevřením první pobočky v novostavbě na pražském Václavském náměstí. Rozloha třípatrové prodejny tu dosahuje téměř pěti tisíc metrů čtverečních.
Móda bez e-shopu
Druhý, tedy brněnský obchod, o rozloze 3 600 metrů čtverečních přivítal zákazníky o rok později. Nejnovější prodejna na pražském Zličíně otevřela v listopadu 2024.
Společnost zároveň razí neobvyklou strategii – neprovozuje e-shop a zákazníci si tak zboží musí vždy přijít vybrat a koupit do prodejen. Stránky tak slouží spíše jen jako online katalog.
Oblibu zákazníků si Primark získal pro nízké ceny a široký sortiment, řetězec však dlouhodobě čelí kritice pro neudržitelné výrobní praktiky a špatné pracovní podmínky.