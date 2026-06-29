Hledat auto, které zvládne všechno od rozvozu dětí do školky až po dovolenou s karavanem, je cesta ke kompromisům. Často tak skončíte s vozem, který sice umí všechno, ale nic pořádně. Efektivnější je vybrat auto podle toho, jak ho plánujete používat nejčastěji. Na výjimečné situace si vůz raději půjčte.
Řešení pro každého
Každý má jiné nároky. Rodina s dětmi hledá prostor, pár zase svobodu na cestách a podnikatel spolehlivý nástroj pro práci. Každý má jiné nároky. Rodina s dětmi hledá prostor, pár zase svobodu na cestách a podnikatel spolehlivý nástroj pro práci. Univerzální auto pro všechny sice neexistuje, řešení pro každého nicméně ano. Dealer zastupuje více značek a nabízí široké spektrum modelů pro všechny typy klientů. Zákazník tak nemusí své potřeby ohýbat podle značky, ale vybírá si auto, které mu skutečně sedne..
Například Louda Auto nabízí vozy řady významných výrobců včetně značek Škoda, Volkswagen, Hyundai, Audi, SEAT, CUPRA, Kia, Renault, Dacia nebo MG. Vybere si tedy každý.
„Nejhorší je, když si zákazník vybere auto podle představy, a ne podle toho, jak opravdu žije. Někdo chce velké SUV, ale 90 % času jezdí sám po městě. Jiný se bojí elektromobilu, přitom denně najede 30 kilometrů a nabíjet by mohl doma,“ vysvětluje Petr Štuksa, ředitel divize Nových vozů v Louda Auto. Výhoda multibrandového dealera tkví podle něj v tom, že není odkázán na jednu značku nebo jeden typ pohonu. „Zákazníkovi můžeme férově říct: tohle auto pro vás dává smysl, tohle už je zbytečně velké, drahé nebo nepraktické,“ dodává Petr Štuksa.
Právě u elektromobilů navíc nemusí rozhodovat jen cena energie. V porovnání se spalovacími vozy bývají jejich běžné servisní náklady výrazně nižší. Elektromotor má méně dílů podléhajících opotřebení, neřeší se například výměny motorového oleje, svíček ani řady součástí spojených se spalovacím motorem. Pro řidiče, kteří jezdí převážně po městě nebo na kratších trasách, tak může elektromobil dávat smysl i z hlediska dlouhodobých provozních výdajů.
Potřebujete auto na víkend? Půjčovna vám kryje záda
Vlastní auto běžné cesty zvládne, ale na ty výjimečné, třeba stěhování nebo cestu na hory, často nestačí. Místo nákupu druhého vozu do rodiny se vyplatí krátkodobé půjčení. V takové situaci může být praktičtější půjčit si auto v autopůjčovně. Půjčené auto vám samozřejmě nikdy plně nenahradí vlastní vozidlo, může vám ale pomoci, když si chcete vyjet na víkendový pobyt do hor nebo převézt větší množství materiálu.
Jaké výhody se s autem z půjčovny pojí?
- nižší pořizovací náklady
- nižší provozní výdaje během roku
- možnost využít vždy vhodný typ vozidla
- odpadá nutnost vlastnit druhé auto
Autopůjčovna CAR4WAY nabízí širokou škálu vozidel pro krátkodobé i delší využití. „Zákazníci už dnes daleko více řeší praktičnost. Na běžné ježdění si s rozumem pořídí nové nebo prověřené ojeté auto, které odpovídá jejich každodenním potřebám, a větší vůz si půjčí jen ve chvíli, kdy ho opravdu potřebují. Nemusí tak celý rok platit vyšší provozní náklady jen kvůli jedné dovolené nebo pár víkendům,“ říká Petr Štuksa.
Správně zvolené financování vám ušetří desítky tisíc korun
Při nákupu vozu lidé často hledí jen na cenovku. Skutečné náklady ale definuje až způsob financování, od hotovosti přes úvěry až po operativní leasing. Významnou roli hraje například způsob financování. Zatímco některým zákazníkům vyhovuje koupit auto za hotové, jiní si raději vezmou úvěr nebo operativní leasing, který jim umožní lépe rozložit náklady v čase a zachovat si alespoň částečnou finanční rezervu.
„Největší chyba je řešit jen cenu auta na webu. Dvě auta se stejnou cenovkou mohou zákazníka ve výsledku stát úplně jiné peníze. Rozhoduje financování, zůstatková hodnota, pojištění, servis i to, za kolik zákazník prodá své současné auto,“ tvrdí Petr Štuksa a dodává: „U rodin dnes často vítězí řešení, které nezablokuje všechny úspory najednou. U podnikatelů zase hraje roli daňová a provozní stránka. Proto má smysl propočítat celou mobilitu, ne jen měsíční splátku.“
Klíčem je financování šité na míru. Rodina s hypotékou má jiné možnosti než podnikatel a prodeje na protiúčet či kombinované pojištění dnes už patří ke standardu, který situaci výrazně usnadňuje. Společnosti jako Louda Auto naštěstí umožňují nastavit financování individuálně a propojit jej s dalšími službami včetně pojištění, případně jsou schopni auto prodat na protiúčet stávajícího vozu.
Mobilita už není jen o vlastnictví auta
Pohled na vlastnictví auta se mění. Doba, kdy jsme hledali jeden všehoschopný vůz, končí. Moderní řidič kombinuje: vlastní auto na denní dojíždění a autopůjčovnu na zbytek potřeb během roku. Cílem je mít v danou chvíli k dispozici přesně to, co zrovna potřebujete.