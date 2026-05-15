Kdysi stačilo sáhnout po oblíbené sladkosti a člověk přesně věděl, co dostane. Dnes už to však neplatí. Obaly sice vypadají až na pár designových úprav takřka stejně, ovšem uvnitř na vás čeká daleko méně radosti. Tento jev je dokonce už natolik rozšířený, že dostal i jméno: v zahraničí shrinkflace, u nás smrskflace.
Z čeho tento pojem vznikl? Jde o spojení anglických slov „shrink“ (zmenšit) a „inflation“ (inflace). Produkty se prostě „smrskávají“. V praxi to znamená, že výrobce sníží gramáž nebo počet kusů v balení, ale ponechá stejnou cenu, případně ji ještě zvýší. Za méně zboží tak platíte více peněz.
Velký, ale legální podvod?
Jak smrskflaci poznat?
Nejlepší obranou je sledovat cenu za kilogram nebo za 100 gramů. Tu musí obchody uvádět povinně. Podezřelé bývá hlavně:
Ačkoliv mnoho lidí označuje smrskflaci za podvod, faktem je, že ji zákon přímo nezakazuje. Výrobce totiž neporušuje pravidla, pokud správně uvede hmotnost na obalu.
Výjimkou jsou některé zahraniční státy, například Francie, které se proti shrinkflaci začínají aktivně vymezovat. Podle zdejších pravidel musí velké supermarkety zákazníky na zmenšení balení upozornit přímo v regálu. Pokud výrobce sníží gramáž produktu a zároveň zvýší nebo ponechá cenu, obchod musí po určitou dobu viditelně informovat, že se množství výrobku změnilo. Čerstvé je rozhodnutí německého soudu, podle kterého Milka klame spotřebitele příliš velkým obalem vzhledem k malému obsahu.
Celý trik stojí hlavně na psychologii. Většina zákazníků totiž nakupuje podle vzhledu obalu a ceny, nikoliv podle ceny za kilogram nebo gram. Právě proto shrinkflace funguje tak dobře.
SEZNAM Kterých potravin se smrskflace týká?
|Produkt
|Původní gramáž
|Nová gramáž
|Běžná cena*
|Cena v akci*
|Orion čokoláda na vaření
|100 g
|90 g
|53,90 Kč
|24,90 Kč
|Studentská pečeť
|280 g
|250 g
|124,90 Kč
|89,90 Kč
|Bohemia Chips
|70 g
|60 g
|32,90 Kč
|19,90 Kč
|Bohemia Chips
|230 g
|200 g
|81,90 Kč
|44,90 Kč
|Margot
|100 g
|80 g
|26,90 Kč
|14,90 Kč
*Jedná se o aktuální ceny v obchodním řetězci Tesco.
Smrskflaci utrpěly také mléčné výrobky, rybí konzervy či prací prášky. U cukrovinek a dalších pochutin je fenomén nejviditelnější.
1. Stejný obal, méně čokolády
Jedním z nejdiskutovanějších příkladů smrskflace je Studentská pečeť. Oblíbená čokoláda se postupně zmenšila z 280 gramů na 250 gramů. Výrobce navíc upravil i tvar tabulky: namísto klasických obdélníků jsou dnes okraje více zaoblené, takže produkt působí podobně velký jako dřív.
Právě optické klamy bývají pro smrskflaci typické. Lidské oko totiž menší změnu velikosti často nepozná, zvlášť pokud zůstane obal téměř stejný.
|
Méně čokolády za více peněz. Velikonoční zajíčci letos vyjdou dráž než hovězí svíčková
2. Mini za cenu Maxi
Generacemi milovaná sladkost, která nám pomalu mizí před očima: taková je bezpochyby kokosová ikona, tyčinka Margot. Z původních sto gramů se smrskla na osmdesát, což samo o sobě vyvolalo rozruch.
Ještě větší pozornost však vzbudily nové tyčinky, takzvané mini Margotky. Ty mají jen čtyřicet gramů, přestože se prodávají za stejnou cenu jako původní stogramová Margot. Platíte tedy téměř stejnou částku za méně než polovinu produktu.
Na podobném principu vznikly i mini Horalky. U těch se z pohledu ceny za kilogram často mnohem více vyplatí koupit klasickou padesátigramovou Horalku než malé mini balení o 27 gramech.
3. Plné vzduchu a menší než dřív
Co by to ale bylo za článek o shrinkflaci, kdybychom nezmínili chipsy. Třeba takové Bohemia Chips zmenšily hned dva sáčky najednou. Malé sáčky ze 70 na 60 gramů, větší balení pak z 230 na 200 gramů. Ceny ovšem nikoliv.
Zákazníci si navíc dlouhodobě stěžují, že pytlíky obsahují stále více vzduchu a méně chipsů. Výrobci argumentují ochranou produktu při přepravě, ovšem rozdíl v reálném množství je nepřehlédnutelný.
Proč firmy zmenšují balení místo zdražení?
Důvod je jednoduchý: zákazníci vnímají zdražení citlivěji než menší balení. Když se cena oblíbené čokolády zvýší z 39 na 49 korun, lidé si toho všimnou okamžitě. Pokud ale zůstane cenovka stejná a čokoláda se zmenší z 200 na 180 gramů, většina zákazníků změnu přehlédne.
Výrobci navíc často používají několik triků najednou:
- zaoblení hran produktu
- silnější plastové obaly
- větší krabičky s více vzduchem
- nové „mini“ varianty
- redesign obalu odvádějící pozornost od gramáže
A co vy? Všimli jste si změny gramáže u některého z výrobků? Pokud jsme váš oblíbený výrobek neuvedli v tabulce, dejte nám vědět v komentářích!