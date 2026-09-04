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McDonald’s servíruje menu pro hráče: Nuggetky z Halo i pálivý dip z World of Warcraft

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  5:00
McDonald’s ohlásil spolupráci s Xbox. V menu nově přibydou herní novinky včetně...

McDonald’s ohlásil spolupráci s Xbox. V menu nově přibydou herní novinky včetně exkluzivních kupónů. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Black Pepper & Garlic McNuggets inspirované hrou Halo: Campaign Evolved. |...
Blamco Cheesy Potato Bites inspirované hrou Fallout 76. | Zdroj: McDonald’s UK
Choco McFlurry inspirované hrou Candy Crush. | Zdroj: McDonald’s UK
Sour Cherry Fizz inspirované hrou Forza Horizon 6. | Zdroj: McDonald’s UK
6 fotografií
McDonald’s spojil síly s Xboxem a představil unikátní Side Missions Menu. V nabídce jsou kousky z Falloutu, World of Warcraft, Halo i Candy Crush, ke kterým lze získat odměny do her. Speciální edice odstartovala ve Velké Británii a Irsku.

McDonald’s přichází s poněkud neobvyklou novinkou. Místo klasické limitované omáčky nebo další variace burgeru se tentokrát inspiroval světem videoher. Ve Velké Británii a Irsku spojil síly s Xboxem a pro fanoušky si připravil speciální Side Missions Menu.

Nejde přitom jen o obaly s obrázky herních postav. Některé položky jsou přímo inspirované tím, co hráči znají ze samotných her. Na menu se tak objevují například bramborové kousky inspirované Fallout 76, speciální McNuggets podle Halo nebo dezert z Candy Crush.

Nabídka odstartovala 25. srpna a je dostupná pouze po omezenou dobu.

Obsah

Z obrazovky rovnou na tác

Jak uvádí sám řetězec, jedná se o vůbec první spolupráci mezi McDonald’s a Xboxem. Do projektu se zapojilo hned šest známých herních značek:

  • Halo: Campaign Evolved
  • Fallout 76
  • Forza Horizon 6
  • Overwatch
  • World of Warcraft
  • Candy Crush

Koncept navazuje na kampaň Side Missions, kterou McDonald’s spustil už v roce 2025 s myšlenkou, že návštěva fastfoodu je jakousi vedlejší misí, která vás na chvíli odvede od hlavního úkolu.

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PŘEHLED Co všechno najdete v herním menu?

PŘEHLED: herní novinky v McDonald’s
Halo: Campaign EvolvedBlack Pepper & Garlic McNuggets
Fallout 76Blamco Cheesy Potato Bites
Forza Horizon 6Sour Cherry Fizz
World of WarcraftFiery Buffalo Dip
Candy CrushChoco McFlurry
OverwatchSugar Donut

Jednou z nejzajímavějších novinek jsou bezpochyby Blamco Cheesy Potato Bites, inspirované světem Fallout 76. Jde o zlatavé křupavé bramborové kroužky s měkkým středem a roztaveným sýrem uvnitř, které se podávají s kečupem.

Inspirací je herní značka BlamCo, kterou fanoušci Falloutu znají například díky BlamCo Mac & Cheese. Tento pokrm vyzdvihl i Tim Kenward, marketingový šéf McDonald’s pro Velkou Británii a Irsko. V tiskové zprávě přiznal, že jako velký fanoušek Falloutu se na Blamco Cheesy Potato Bites těší nejvíc.

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Ještě větší úlet čeká fanoušky série Halo. Pro ty si McDonald’s připravil Black Pepper & Garlic McNuggets, které jsou inspirované ikonickým tvorem Moa z univerza Halo. Jde o klasické kuřecí McNuggets, tentokrát ale ochucené černým pepřem a česnekem. Zakoupit si můžete 6, 9 nebo 20 kousků, které si můžete vychutnat se sladkokyselým dipem.

Fanoušci Forza Horizon 6 dostanou pro změnu vlastní nápoj. Sour Cherry Fizz kombinuje Sprite Zero se sirupem s příchutí kyselé třešně a ledem. Inspirací je mimo jiné období kvetoucích třešní a japonské prostředí, které ve hře hraje významnou roli.

Na své si přijdou také hráči Candy Crush. Zmrzlina Candy Crush Choco McFlurry kombinuje čokoládové kousky sušenek a čokoládovou polevu. A pokud hledáte něco jednoduššího, můžete si dát třeba Sugar Donut. Ten odkazuje na oblíbenou svačinu postavy Kiriko z Overwatch.

Speciální položku dostal také World of Warcraft. K Chicken Selects si zákazníci mohou dát Fiery Buffalo Dip, tedy krémový buffalo dip s výrazně pálivým charakterem. Inspirací je Ragnaros, Lord of Fire, a jeho ohnivá říše v Azerothu.

McDonald’s ohlásil spolupráci s Xbox. V menu nově přibydou herní novinky včetně exkluzivních kupónů.
Black Pepper & Garlic McNuggets inspirované hrou Halo: Campaign Evolved. | Zdroj: McDonald’s UK
Blamco Cheesy Potato Bites inspirované hrou Fallout 76. | Zdroj: McDonald’s UK
Choco McFlurry inspirované hrou Candy Crush. | Zdroj: McDonald’s UK
Sour Cherry Fizz inspirované hrou Forza Horizon 6. | Zdroj: McDonald’s UK
6 fotografií

SROVNÁNÍ Kolik herní menu stojí?

Jelikož na tuto nabídku prozatím narazíte jen ve Spojeném království, není na webových stránkách řetězce dostupný ceník v českých korunách. Pokud byste se tam rozhodli vyrazit, vyplatí se mít alespoň orientační přehled, kolik za herní menu zaplatíte.

PŘEHLED: na kolik korun vyjde herní menu?
PoložkaCena ve Velké BritániiPřepočet na koruny (cca)
6× Black Pepper & Garlic McNuggets£5,39150 korun
9× Black Pepper & Garlic McNuggets£6,29175 korun
20× Black Pepper & Garlic McNuggets£8,49240 korun
Cheesy Potato Bites£2,6975 korun
Cheesy Potato Bites Sharebox£6,89195 korun
Fiery Buffalo Dip£0,7020 korun
Candy Crush Choco McFlurry£2,6975 korun
Candy Crush Choco McFlurry Mini£1,9955 korun
Sugar Donut£2,1960 korun
Sour Cherry Fizz£2,2965 korun

Hráči mohou získat i speciální odměny do hry

Tím ale spolupráce s Xboxem nekončí. Kromě jídla a pití si mohou zákazníci vychutnat také exkluzivní odměny do vybraných her.

Stačí si nainstalovat mobilní aplikaci McDonald’s UK a směnit své věrnostní body za herní kódy. Získat můžete třeba brnění pro Halo, poukaz na auto ve Forza Horizon 6 nebo speciální balíček ve Falloutu 76.

PŘEHLED: exkluzivní herní odměny
Halo: Campaign EvolvedSide Mission Armour Style
Forza Horizon 6Car voucher
Fallout 76Sugar Bomb Bundle
Candy Crush SagaBooster Bundle
World of WarcraftRed Hot Portable Bakery
OverwatchKiriko Donut Break Emote

Výhodou je, že jen za samotnou registraci v aplikaci získáte rovnou 1 000 bodů jako dárek. Nabídka je ale časově omezená a platí pouze do 28. září.

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