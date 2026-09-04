McDonald’s přichází s poněkud neobvyklou novinkou. Místo klasické limitované omáčky nebo další variace burgeru se tentokrát inspiroval světem videoher. Ve Velké Británii a Irsku spojil síly s Xboxem a pro fanoušky si připravil speciální Side Missions Menu.
Nejde přitom jen o obaly s obrázky herních postav. Některé položky jsou přímo inspirované tím, co hráči znají ze samotných her. Na menu se tak objevují například bramborové kousky inspirované Fallout 76, speciální McNuggets podle Halo nebo dezert z Candy Crush.
Nabídka odstartovala 25. srpna a je dostupná pouze po omezenou dobu.
Obsah
Z obrazovky rovnou na tác
Jak uvádí sám řetězec, jedná se o vůbec první spolupráci mezi McDonald’s a Xboxem. Do projektu se zapojilo hned šest známých herních značek:
- Halo: Campaign Evolved
- Fallout 76
- Forza Horizon 6
- Overwatch
- World of Warcraft
- Candy Crush
Koncept navazuje na kampaň Side Missions, kterou McDonald’s spustil už v roce 2025 s myšlenkou, že návštěva fastfoodu je jakousi vedlejší misí, která vás na chvíli odvede od hlavního úkolu.
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PŘEHLED Co všechno najdete v herním menu?
|Halo: Campaign Evolved
|Black Pepper & Garlic McNuggets
|Fallout 76
|Blamco Cheesy Potato Bites
|Forza Horizon 6
|Sour Cherry Fizz
|World of Warcraft
|Fiery Buffalo Dip
|Candy Crush
|Choco McFlurry
|Overwatch
|Sugar Donut
Jednou z nejzajímavějších novinek jsou bezpochyby Blamco Cheesy Potato Bites, inspirované světem Fallout 76. Jde o zlatavé křupavé bramborové kroužky s měkkým středem a roztaveným sýrem uvnitř, které se podávají s kečupem.
Inspirací je herní značka BlamCo, kterou fanoušci Falloutu znají například díky BlamCo Mac & Cheese. Tento pokrm vyzdvihl i Tim Kenward, marketingový šéf McDonald’s pro Velkou Británii a Irsko. V tiskové zprávě přiznal, že jako velký fanoušek Falloutu se na Blamco Cheesy Potato Bites těší nejvíc.
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Ještě větší úlet čeká fanoušky série Halo. Pro ty si McDonald’s připravil Black Pepper & Garlic McNuggets, které jsou inspirované ikonickým tvorem Moa z univerza Halo. Jde o klasické kuřecí McNuggets, tentokrát ale ochucené černým pepřem a česnekem. Zakoupit si můžete 6, 9 nebo 20 kousků, které si můžete vychutnat se sladkokyselým dipem.
Fanoušci Forza Horizon 6 dostanou pro změnu vlastní nápoj. Sour Cherry Fizz kombinuje Sprite Zero se sirupem s příchutí kyselé třešně a ledem. Inspirací je mimo jiné období kvetoucích třešní a japonské prostředí, které ve hře hraje významnou roli.
Na své si přijdou také hráči Candy Crush. Zmrzlina Candy Crush Choco McFlurry kombinuje čokoládové kousky sušenek a čokoládovou polevu. A pokud hledáte něco jednoduššího, můžete si dát třeba Sugar Donut. Ten odkazuje na oblíbenou svačinu postavy Kiriko z Overwatch.
Speciální položku dostal také World of Warcraft. K Chicken Selects si zákazníci mohou dát Fiery Buffalo Dip, tedy krémový buffalo dip s výrazně pálivým charakterem. Inspirací je Ragnaros, Lord of Fire, a jeho ohnivá říše v Azerothu.
SROVNÁNÍ Kolik herní menu stojí?
Jelikož na tuto nabídku prozatím narazíte jen ve Spojeném království, není na webových stránkách řetězce dostupný ceník v českých korunách. Pokud byste se tam rozhodli vyrazit, vyplatí se mít alespoň orientační přehled, kolik za herní menu zaplatíte.
|Položka
|Cena ve Velké Británii
|Přepočet na koruny (cca)
|6× Black Pepper & Garlic McNuggets
|£5,39
|150 korun
|9× Black Pepper & Garlic McNuggets
|£6,29
|175 korun
|20× Black Pepper & Garlic McNuggets
|£8,49
|240 korun
|Cheesy Potato Bites
|£2,69
|75 korun
|Cheesy Potato Bites Sharebox
|£6,89
|195 korun
|Fiery Buffalo Dip
|£0,70
|20 korun
|Candy Crush Choco McFlurry
|£2,69
|75 korun
|Candy Crush Choco McFlurry Mini
|£1,99
|55 korun
|Sugar Donut
|£2,19
|60 korun
|Sour Cherry Fizz
|£2,29
|65 korun
Hráči mohou získat i speciální odměny do hry
Tím ale spolupráce s Xboxem nekončí. Kromě jídla a pití si mohou zákazníci vychutnat také exkluzivní odměny do vybraných her.
Stačí si nainstalovat mobilní aplikaci McDonald’s UK a směnit své věrnostní body za herní kódy. Získat můžete třeba brnění pro Halo, poukaz na auto ve Forza Horizon 6 nebo speciální balíček ve Falloutu 76.
|Halo: Campaign Evolved
|Side Mission Armour Style
|Forza Horizon 6
|Car voucher
|Fallout 76
|Sugar Bomb Bundle
|Candy Crush Saga
|Booster Bundle
|World of Warcraft
|Red Hot Portable Bakery
|Overwatch
|Kiriko Donut Break Emote
Výhodou je, že jen za samotnou registraci v aplikaci získáte rovnou 1 000 bodů jako dárek. Nabídka je ale časově omezená a platí pouze do 28. září.