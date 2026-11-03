Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

McDonald’s překvapil počítačovou myší ve tvaru hranolků. Vyrábí ji ze starých hraček

Autor:
  11:30

Fotogalerie4

McDonald’s vytáhl z rukávu pořádně neobvyklou novinku. Ve spolupráci se společností Lenovo uvedl do prodeje počítačovou myš, která vypadá jako krabička hranolků. Ta však zdaleka nezaujala jen vzhledem. Více než 60 procent plastového krytu pochází ze starých hraček z Happy Mealu. Zájem o myš byl tak velký, že se okamžitě vyprodala. | foto: McDonald’s

McDonald’s vytáhl z rukávu pořádně neobvyklou novinku. Ve spolupráci se společností Lenovo uvedl do prodeje počítačovou myš, která vypadá jako krabička hranolků. Ta však zdaleka nezaujala jen vzhledem. Více než 60 procent plastového krytu pochází ze starých hraček z Happy Mealu. Zájem o myš byl tak velký, že se okamžitě vyprodala.

Červená krabička, ze které vykukují žluté hranolky, patří k asi nejznámějším symbolům fastfoodového řetězce McDonald’s. Tentokrát se však její podoba přesunula z restauračních pultů přímo na pracovní stoly. Řetězec se spojil s technologickou společností Lenovo a společnými silami uvedly na trh neobvyklou počítačovou myš zvanou Fry Mark.

Posvítili jsme si na sýrovku v McDonald’s. Kolik stojí Swiss King a další novinky?

Myš na první pohled připomíná klasické balení hranolků. Má červené tělo, žlutou horní část a nechybí ani logo McDonald’s. Mezi dvěma tlačítky se nachází červené rolovací kolečko.

Pod vtipným vzhledem se však skrývá plnohodnotná počítačová periferie, nikoliv pouze dekorace pro fanoušky fastfoodu.

Myš lze připojit přes Bluetooth, bezdrátový USB přijímač s frekvencí 2,4 GHz nebo klasický USB kabel. Nabízí tři úrovně citlivosti snímání a integrovanou dobíjecí baterii s kapacitou 380 mAh. Součástí balení je také látkové pouzdro, které lze rozložit a použít jako podložku pod myš.

Více než 60 procent plastového krytu tvoří recyklovaný materiál získaný ze starých hraček z Happy Mealu. | foto: McDonald’s

Staré hračky z Happy Mealu dostaly druhý život

Nejzajímavější na celé novince ovšem není její vzhled, ale především to, z čeho byla vlastně vyrobena. Více než 60 procent plastového krytu tvoří recyklovaný materiál získaný ze starých hraček z Happy Mealu. Ty se nejprve sesbíraly, roztřídily a rozebraly. Následně prošly zpracováním, při kterém se z nich stal materiál vhodný pro výrobu nové elektroniky.

McDonald’s vytáhl z rukávu pořádně neobvyklou novinku. Ve spolupráci se společností Lenovo uvedl do prodeje počítačovou myš, která vypadá jako krabička hranolků. Ta však zdaleka nezaujala jen vzhledem. Více než 60 procent plastového krytu pochází ze starých hraček z Happy Mealu. Zájem o myš byl tak velký, že se okamžitě vyprodala.
Myš lze připojit přes Bluetooth, bezdrátový USB přijímač s frekvencí 2,4 GHz nebo klasický USB kabel. Nabízí tři úrovně citlivosti snímání a integrovanou dobíjecí baterii s kapacitou 380 mAh. Součástí balení je také látkové pouzdro, které lze rozložit a použít jako podložku pod myš.
Více než 60 procent plastového krytu tvoří recyklovaný materiál získaný ze starých hraček z Happy Mealu.
Látkové pouzdro neslouží jen k přenášení. Po rozložení funguje i jako podložka.
4 fotografie

Uvedený podíl se vztahuje pouze na plastový kryt, nikoliv na celou myš. Ta samozřejmě obsahuje také elektronické součástky a baterii. Výrobci se snažili omezit plast i u balení, které tvoří kartonová krabička. Látkové pouzdro navíc neslouží jen k přenášení. Po rozložení funguje i jako podložka.

Nejde přitom o první podobný experiment McDonald’s. Jeho iniciativa zaměřená na opětovné využívání materiálů funguje už od roku 2021. Ze starých a nevyužitých materiálů v minulosti vznikaly například tácy, květináče, plyšové hračky nebo zaměstnanecké uniformy. Spolupráce s Lenovem tak rozšiřuje projekt i do světa elektroniky.

McDonald’s servíruje menu pro hráče: Nuggetky z Halo i pálivý dip z World of Warcraft

V Česku si ji zatím nekoupíme

Počítačová myš Fry Mark se dostala do prodeje 22. a 23. října, a to výhradně v pevninské Číně. McDonald’s připravil pouze 4 tisíce kusů, které rozdělil do dvou prodejních vln. Každý den bylo k dispozici 2 tisíce sad.

Cena myši činila 99 jüanů, tedy přibližně 325 korun. K tomu však bylo potřeba přidat ještě 18 věrnostních bodů McDonald’s.

Limitovaná edice se krátce po zahájení prodeje vyprodala. Společnost zatím neoznámila, že by chtěla myš nabídnout také v dalších zemích. Čeští fanoušci McDonald’s a netradičních počítačových doplňků si tak budou muset nechat zajít chuť.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Akční letáky

Albert

platný do 3. 11.

Kaufland

platný do 3. 11.

Globus

platný do 3. 11.

BILLA

platný do 3. 11.

Tesco

platný do 3. 11.

Penny Market

platný do 3. 11.
Všechny letáky

Nejčtenější

25 důvodů, proč nám bude Tesco chybět. Toto jiné supermarkety nenabízejí

Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina...

Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina Ahold Delhaize, která už v Česku provozuje prodejny Albert. Zákazníci tak možná přijdou o víc než jen známé logo nad...

Co se vyplatí v německém Kauflandu a co je levnější v Česku? Překvapily lahůdky

Kaufland Heidenau

Ceny v akci jsou zajímavé, podstatnější je však tamní nabídka zboží. Přestože část sortimentu známe i z českých obchodů Kauflandu, tak především sortiment lahůdek je v Německu nepřeberný. Navštívili...

KVÍZ: Umíte pivo jen pít, nebo mu rozumíte? Dvacet otázek zaskočí i štamgasta

ilustrační snímek

Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...

KVÍZ: Pamatujete nákupy z devadesátek? Do supermarketu se jezdilo i na výlet

Ilustrační snímek

Devadesátá léta nepřinesla jen nové televize, mobily a hudbu. Změnil se i způsob, jakým Češi nakupovali. Objevily se první supermarkety a hypermarkety, katalogové nakupování, teleshopping,...

KVÍZ: Za některé hračky z 80. let dala rodina kus výplaty. Poznáte, za které?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

McDonald’s překvapil počítačovou myší ve tvaru hranolků. Vyrábí ji ze starých hraček

McDonald’s vytáhl z rukávu pořádně neobvyklou novinku. Ve spolupráci se...

McDonald’s vytáhl z rukávu pořádně neobvyklou novinku. Ve spolupráci se společností Lenovo uvedl do prodeje počítačovou myš, která vypadá jako krabička hranolků. Ta však zdaleka nezaujala jen...

3. listopadu 2026  11:30

Bez mobilu, karty i hotovosti. Na Slovensku testují placení nehtem

Celý princip funguje na bázi miniaturního pasivního čipu, který nemá žádnou...

Peněženky, platební karty a v posledních letech i chytré hodinky nebo telefony a prsteny doplňuje další inovace, která posouvá bezkontaktní placení o kus dál. Slovenská spořitelna totiž představila...

3. listopadu 2026  4:30

25 důvodů, proč nám bude Tesco chybět. Toto jiné supermarkety nenabízejí

Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina...

Tesco po třech desetiletích opustí český trh. Jeho prodejny má převzít skupina Ahold Delhaize, která už v Česku provozuje prodejny Albert. Zákazníci tak možná přijdou o víc než jen známé logo nad...

3. listopadu 2026

Myslel, že jde o podvod. Čtenář vyhrál 10 tisíc, SUV na iDNES.cz je dál ve hře

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Když jsme Milanu Kubáskovi oznámili radostnou novinu, nejprve nás podezíral z podvodu. Pak se však podíval do tabulky výherců a našel v ní své jméno. Stal se v pořadí druhým výhercem týdenní prémie...

2. listopadu 2026  15:32

Německo má poloprázdné zásobníky plynu, do zimy vstupuje bez plánované rezervy

ilustrační snímek

Německo vstupuje do zimy s výrazně nižšími zásobami zemního plynu, než vláda plánovala. Zásobníky jsou naplněné jen zhruba ze 61 procent, přestože stanovený cíl pro začátek listopadu byl vyšší. Za...

2. listopadu 2026  14:25

Legendární prasátko z Kofoly se vrací. Hlas mu propůjčila Jiřina Bohdalová

Vánoční kampaň firem O2 a Kofola, 2026

Není větší vánoční reklamní legendy než prasátko od Kofoly. Letos ho samozřejmě uvidíte také, dokonce se naučilo mluvit. Zajímavější je však spolupráce operátora O2 a Kofoly. Takže známou scénu s...

2. listopadu 2026  9:10

Od zkušební krabičky až ke 3 milionům zákazníků. Jak severský zvyk dobyl Česko

Advertorial
Od zkušební krabičky až ke 3 milionům zákazníků. Jak severský zvyk dobil Česko

Dvacet let tichého, spolehlivého doručování severských doplňků stravy až do schránky. Příběh, který si vyzkoušelo 2 900 000 lidí v Česku i na Slovensku.

2. listopadu 2026

Hrajte o novou Škodu Fabia. NaturaMed slaví 20 let v Česku

Advertorial
Hrajte o novou Škodu Fabia. NaturaMed slaví 20 let v Česku

Dvacet let tichého, spolehlivého doručování severských doplňků stravy až do schránky. Příběh, který si vyzkoušelo 2 900 000 lidí v Česku i na Slovensku.

2. listopadu 2026

Co se vyplatí v německém Kauflandu a co je levnější v Česku? Překvapily lahůdky

Kaufland Heidenau

Ceny v akci jsou zajímavé, podstatnější je však tamní nabídka zboží. Přestože část sortimentu známe i z českých obchodů Kauflandu, tak především sortiment lahůdek je v Německu nepřeberný. Navštívili...

2. listopadu 2026

Citron vydá málo šťávy? Než ho rozkrojíte, udělejte s ním jednu jednoduchou věc

ilustrační snímek

Citron může na pohled působit šťavnatě, přesto z něj po rozkrojení získáte jen minimum šťávy. Jednoduchá úprava před krájením však pomůže dužinu uvolnit a usnadní vymačkávání bez zbytečného plýtvání.

1. listopadu 2026  11:30

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Virální kosmetika z Číny je v drogerii dm: Sheglam láká na ceny pod 250 korun

Značka Sheglam je nyní k dostání v prodejnách dm.

Dekorativní kosmetika Sheglam, jež spadá pod čínský gigant Shein, zaujme výraznými růžovými obaly i širokým výběrem produktů. V drogerii dm, která ji nově nabízí, jsme prošli celý růžový stojan a...

1. listopadu 2026  4:30

Na nákupy do Rakouska. Spar, Müller i Hofer nabízejí, co v Česku nenajdete

Prodejny Hartlauer

Co tak spojit letošní vánoční cesty za adventními trhy u našich zahraničních sousedů s běžným nákupem? Pojďte s námi nahlédnout do rakouských obchodů, kde vedle známých diskontů objevíte růžové...

1. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×