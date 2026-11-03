Červená krabička, ze které vykukují žluté hranolky, patří k asi nejznámějším symbolům fastfoodového řetězce McDonald’s. Tentokrát se však její podoba přesunula z restauračních pultů přímo na pracovní stoly. Řetězec se spojil s technologickou společností Lenovo a společnými silami uvedly na trh neobvyklou počítačovou myš zvanou Fry Mark.
|
Posvítili jsme si na sýrovku v McDonald’s. Kolik stojí Swiss King a další novinky?
Myš na první pohled připomíná klasické balení hranolků. Má červené tělo, žlutou horní část a nechybí ani logo McDonald’s. Mezi dvěma tlačítky se nachází červené rolovací kolečko.
Pod vtipným vzhledem se však skrývá plnohodnotná počítačová periferie, nikoliv pouze dekorace pro fanoušky fastfoodu.
Myš lze připojit přes Bluetooth, bezdrátový USB přijímač s frekvencí 2,4 GHz nebo klasický USB kabel. Nabízí tři úrovně citlivosti snímání a integrovanou dobíjecí baterii s kapacitou 380 mAh. Součástí balení je také látkové pouzdro, které lze rozložit a použít jako podložku pod myš.
Staré hračky z Happy Mealu dostaly druhý život
Nejzajímavější na celé novince ovšem není její vzhled, ale především to, z čeho byla vlastně vyrobena. Více než 60 procent plastového krytu tvoří recyklovaný materiál získaný ze starých hraček z Happy Mealu. Ty se nejprve sesbíraly, roztřídily a rozebraly. Následně prošly zpracováním, při kterém se z nich stal materiál vhodný pro výrobu nové elektroniky.
Uvedený podíl se vztahuje pouze na plastový kryt, nikoliv na celou myš. Ta samozřejmě obsahuje také elektronické součástky a baterii. Výrobci se snažili omezit plast i u balení, které tvoří kartonová krabička. Látkové pouzdro navíc neslouží jen k přenášení. Po rozložení funguje i jako podložka.
Nejde přitom o první podobný experiment McDonald’s. Jeho iniciativa zaměřená na opětovné využívání materiálů funguje už od roku 2021. Ze starých a nevyužitých materiálů v minulosti vznikaly například tácy, květináče, plyšové hračky nebo zaměstnanecké uniformy. Spolupráce s Lenovem tak rozšiřuje projekt i do světa elektroniky.
|
McDonald’s servíruje menu pro hráče: Nuggetky z Halo i pálivý dip z World of Warcraft
V Česku si ji zatím nekoupíme
Počítačová myš Fry Mark se dostala do prodeje 22. a 23. října, a to výhradně v pevninské Číně. McDonald’s připravil pouze 4 tisíce kusů, které rozdělil do dvou prodejních vln. Každý den bylo k dispozici 2 tisíce sad.
Cena myši činila 99 jüanů, tedy přibližně 325 korun. K tomu však bylo potřeba přidat ještě 18 věrnostních bodů McDonald’s.
Limitovaná edice se krátce po zahájení prodeje vyprodala. Společnost zatím neoznámila, že by chtěla myš nabídnout také v dalších zemích. Čeští fanoušci McDonald’s a netradičních počítačových doplňků si tak budou muset nechat zajít chuť.