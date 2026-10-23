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mBank chystá odstávku. V neděli vypne klíčové služby, fungovat nebudou ani platby

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  14:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: zdroj: mBank

Nedělní ráno může zkomplikovat plány mnoha Čechům. Jedna z tuzemských bank, jejíž služby využívá víc než čtvrt milionu klientů, chystá rozsáhlou technickou odstávku. Fungovat nebude internetové bankovnictví ani mobilní aplikace. Omezení se dotkne také odesílání a přijímání plateb, včetně plateb na internetu.

Na nedělní výpadek by se měli připravit klienti mBank. Ta plánuje na 25. října 2026 rozsáhlou aktualizaci bankovních systémů, kvůli které dočasně omezí fungování hned několika důležitých služeb. Odstávka začne ve dvě hodiny ráno, skončit má v devět hodin dopoledne.

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Během odstávky nebude dostupné:

  • internetové bankovnictví
  • mobilní aplikace
  • odesílání a přijímání plateb
  • placení kartou na internetu

Omezení se dotkne také systému žádostí o bankovní produkty, SMS služeb a zákaznické linky mLinka.

Nejde o drobnou nepříjemnost

Kdo potřebuje poslat peníze nebo zaplatit na internetu, měl by si vše zařídit s předstihem. Výpadek totiž zasáhne hned několik běžně využívaných funkcí.

„Předem se omlouváme za způsobené problémy. Víme, že v době bezhotovostní nejde o drobnou nepříjemnost. Okamžitý přístup k penězům na vašem běžném účtu kdykoliv a kdekoliv by měl být naprostou samozřejmostí. Budeme se snažit všechny systémy znovu zprovoznit co nejrychleji,“ uvedla mBank na svém webu.

Potíže mohou přetrvat i krátce po skončení odstávky. Pokud se klientům následně nebude správně zobrazovat internetové bankovnictví, mBank doporučuje aktualizovat stránku pomocí klávesové zkratky Ctrl + F5.

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Nezapomeňte na nedělní změnu času

Neobvyklý termín odstávky souvisí také se změnou času. V neděli 25. října se totiž přechází z letního času na zimní čas, takže se ve dvě hodiny ráno ručičky vracejí o hodinu zpět. Banka ve svém oznámení výslovně uvádí, že odstávka potrvá od 2:00 do 9:00 zimního času.

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