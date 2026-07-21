Air Bank nedávno spustila letní akci, v rámci které mohou její klienti získat až padesát korun zpět na zmrzlinu, limonádu nebo jiné osvěžení. Odměnu najdete v mobilní aplikaci My Air. Je tu ale jeden háček. Banka ji zpřístupňuje v závislosti na počasí a vždy jen vybranému regionu.
Jak odměnu získat?
Z jedné útraty můžete získat maximálně 50 korun nazpátek.
Pokud se vám odměna v aplikaci zobrazí, musíte si ji nejprve aktivovat a následně zaplatit kartou Air Bank v restauraci, kavárně, cukrárně nebo bistru. Banka vám poté vrátí až padesát korun z útraty.
„V Air Bank se snažíme přicházet s odměnami, které klientům zpříjemní každodenní život. A co se v horkých letních dnech hodí víc než dobrá zmrzlina nebo něco studeného na pití? Proto jsme připravili letní akci, díky které mohou naši klienti získat malé osvěžení na nás,“ uvedl Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
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Odměna není pro každého
Odměna s názvem Osvěžení v dnešním vedru není dostupná všem klientům současně. Air Bank ji aktivuje postupně v různých krajích podle aktuální předpovědi počasí. Dosáhnou na ni především ti klienti, kteří se pohybují v regionech s tropickými teplotami.
Pokud se vám nabídka v aplikaci doposud nezobrazila, nezoufejte. Nemusí to znamenat, že na ni nemáte nárok. Banka plánuje během léta odměnu zpřístupňovat opakovaně i v dalších částech republiky.
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Jak získat až padesát korun zpět?
Pro získání odměny stačí splnit pět podmínek. Samozřejmostí číslo jedna je mít účet u Air Bank a nainstalovanou mobilní aplikaci My Air.
Odměnu musíte nejprve najít v aplikaci v sekci Odměny za placení a aktivovat ji. Pak už jen stačí zaplatit kartou Air Bank v některé ze zapojených provozoven.
Nezapomeňte, že banka vrací maximálně padesát korun z útraty. Pokud tedy zaplatíte za zmrzlinu 45 korun, vrátí vám celou částku. Při vyšší útratě ale získáte zpět nanejvýš 50 korun.
Aplikaci pravidelně kontrolujte
Odměna se klientům zobrazuje pouze po omezenou dobu a její dostupnost se liší podle regionů. Zatím se odměny dočkali klienti z Plzeňského kraje, kteří ji mohli využít ve čtvrtek 18. června od 15 hodin do půlnoci.
Kdy a pro který region bude zpřístupněna příště, banka neuvedla. Doporučuje však aplikaci pravidelně kontrolovat během celého léta a spolu s ní i předpověď počasí.