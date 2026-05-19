Máte ji v peněžence i vy? Sběratelé za tyto vzácné bankovky platí tisíce

  15:20
Mezi lidmi koluje nečekaný poklad a je dost možné, že ho máte v peněžence i vy. Do běžného oběhu se totiž dostala série velmi vzácných bankovek, za které jsou sběratelé ochotni okamžitě zaplatit mnohonásobně vyšší částky, než je jejich nominální hodnota. Stačí přitom jediná specifická chyba nebo správná kombinace čísel a z obyčejných drobných máte tisíce korun.
foto: archiv ČNB

V peněžence ji nosí miliony lidí a většina jí nevěnuje sebemenší pozornost. Přitom právě obyčejná dvacetieurová bankovka může mít pro sběratele cenu několika stovek, někdy i tisíců eur. Stačí jediná zvláštnost, která ji odliší od ostatních kusů v oběhu.

Největší zájem je o bankovky s neobvyklým sériovým číslem. Cenné jsou například kombinace se stejnými číslicemi, opakujícími se vzory nebo dokonale symetrickým pořadím. Právě takové kusy bývají mezi sběrateli vyhledávané a jejich cena může rychle vystřelit vzhůru.

Jak poznat vzácnou bankovku?

  • Výrazně posunutý vodoznak
  • Špatně oříznuté okraje
  • Chybějící ochranné prvky
  • Rozpité barvy
  • Chybějící části textu
  • Neobvyklé barevné odstíny na lícové či rubové straně
  • Čísla, která se čtou odpředu i odzadu úplně stejně
  • Sériová čísla jdoucí postupně za sebou
  • Opakující se kombinace pouze dvou číslic
  • Bankovky s velmi nízkým sériovým číslem na začátku produkce

Hodnotu ale nezvyšují jen čísla. Velmi ceněné jsou také tiskové chyby vzniklé při výrobě. Může jít o posunutý tisk, špatně zarovnané prvky, neobvyklé zbarvení nebo chybně oříznutý okraj. Zatímco pro běžného člověka jde o vadu, pro sběratele může být právě tato chyba důvodem, proč za bankovku zaplatí mnohonásobně více.

Vetchý jako Rašín a bankovka s unikátním prvkem. ČNB slaví sto let

Velkou roli hraje i stav samotné bankovky. Nepomačkané a minimálně používané kusy mají výrazně vyšší hodnotu než ty opotřebované. Největší šanci na zajímavý nález pak mají starší série dvacetieurovek, které se do oběhu dostaly před lety.

Za kolik se reálně prodávají dvacetieurovky?

Na mezinárodním numismatickém portálu NumisBids se v uplynulých letech dražily konkrétní dvacetieurové bankovky, u kterých tiskárny udělaly chybu. Sběratelé za ně zaplatili tyto částky:

  • Chybějící hologram a ochranný proužek (říjen 2023): Bankovka ze série z roku 2002, které kvůli chybě při výrobě úplně chyběl stříbřitý metalický proužek s hologramem. Vyvolávací cena začínala na 150 eurech, nakonec se prodala za 240 eur (v přepočtu přes 6 000 Kč).
  • Chybný posun tisku a ořezu (duben 2024): Dvacetieurová bankovka s výrazně posunutým obrazem vůči okrajům – na jedné straně byl bílý okraj extrémně široký, na druhé tisk chyběl. V aukci za ni kupec zaplatil 180 eur (cca 4 500 Kč).
  • Dvojitý tisk sériového čísla (červenec 2024): Vzácný exemplář, kde tiskový stroj nanesl sériové číslo na rubovou stranu dvakrát přes sebe, což vytvořilo efekt stínu. Nový majitel za ni dal 210 eur (zhruba 5 300 Kč).

Podobné příběhy se pravidelně objevují i mezi českými sběrateli. Některé mince nebo chybně vytištěné bankovky se v minulosti prodaly za desítky až stovky tisíc korun, přestože původně šlo o běžné peníze z oběhu. I proto dnes řada lidí kontroluje sériová čísla dřív, než bankovku použije v obchodě.

19. května 2026  15:20

