V peněžence ji nosí miliony lidí a většina jí nevěnuje sebemenší pozornost. Přitom právě obyčejná dvacetieurová bankovka může mít pro sběratele cenu několika stovek, někdy i tisíců eur. Stačí jediná zvláštnost, která ji odliší od ostatních kusů v oběhu.
Největší zájem je o bankovky s neobvyklým sériovým číslem. Cenné jsou například kombinace se stejnými číslicemi, opakujícími se vzory nebo dokonale symetrickým pořadím. Právě takové kusy bývají mezi sběrateli vyhledávané a jejich cena může rychle vystřelit vzhůru.
Jak poznat vzácnou bankovku?
Hodnotu ale nezvyšují jen čísla. Velmi ceněné jsou také tiskové chyby vzniklé při výrobě. Může jít o posunutý tisk, špatně zarovnané prvky, neobvyklé zbarvení nebo chybně oříznutý okraj. Zatímco pro běžného člověka jde o vadu, pro sběratele může být právě tato chyba důvodem, proč za bankovku zaplatí mnohonásobně více.
Velkou roli hraje i stav samotné bankovky. Nepomačkané a minimálně používané kusy mají výrazně vyšší hodnotu než ty opotřebované. Největší šanci na zajímavý nález pak mají starší série dvacetieurovek, které se do oběhu dostaly před lety.
Za kolik se reálně prodávají dvacetieurovky?
Na mezinárodním numismatickém portálu NumisBids se v uplynulých letech dražily konkrétní dvacetieurové bankovky, u kterých tiskárny udělaly chybu. Sběratelé za ně zaplatili tyto částky:
- Chybějící hologram a ochranný proužek (říjen 2023): Bankovka ze série z roku 2002, které kvůli chybě při výrobě úplně chyběl stříbřitý metalický proužek s hologramem. Vyvolávací cena začínala na 150 eurech, nakonec se prodala za 240 eur (v přepočtu přes 6 000 Kč).
- Chybný posun tisku a ořezu (duben 2024): Dvacetieurová bankovka s výrazně posunutým obrazem vůči okrajům – na jedné straně byl bílý okraj extrémně široký, na druhé tisk chyběl. V aukci za ni kupec zaplatil 180 eur (cca 4 500 Kč).
- Dvojitý tisk sériového čísla (červenec 2024): Vzácný exemplář, kde tiskový stroj nanesl sériové číslo na rubovou stranu dvakrát přes sebe, což vytvořilo efekt stínu. Nový majitel za ni dal 210 eur (zhruba 5 300 Kč).
Podobné příběhy se pravidelně objevují i mezi českými sběrateli. Některé mince nebo chybně vytištěné bankovky se v minulosti prodaly za desítky až stovky tisíc korun, přestože původně šlo o běžné peníze z oběhu. I proto dnes řada lidí kontroluje sériová čísla dřív, než bankovku použije v obchodě.