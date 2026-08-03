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Máte doma Povídání o pejskovi a kočičce? Sběratelé za něj zaplatí až 50 tisíc

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  11:45

První vydání Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka z roku 1929. | Zdroj: polipet.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Staré knihy po rodičích či prarodičích nemusí mít jen sentimentální hodnotu. Sběratelé jsou za některá vydání ochotni zaplatit desítky tisíc korun. To platí i pro Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, které může mít hodnotu až padesát tisíc korun.

Četli vám jako malým před spaním, jak pejsek s kočičkou pekli dort? A pamatujete si tu historku, jak myli podlahu? Pokud už jste z knížky vyrostli a doma se vám na ni jen práší, můžete ji zkusit prodat. Nejen, že tím uděláte radost někomu, kdo by si chtěl na dětství zavzpomínat nebo ji předčítat svým dětem, ale navíc si můžete i pěkně vydělat.

Kniha totiž nemá jen sentimentální hodnotu. Sběratelé jsou za některá vydání ochotni zaplatit desítky tisíc korun. Třeba takové první vydání Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka může mít hodnotu až padesát tisíc korun.

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Doma ji má každý, málokdo ví o její hodnotě

Povídání o pejskovi a kočičce patří k nejoblíbenějším českým dětským knihám a znají ji celé generace čtenářů. Ne každý ale ví, že některá vydání mají dnes značnou sběratelskou hodnotu.

První knižní vydání vyšlo v roce 1929 a bylo doplněno originálními ilustracemi samotného Josefa Čapka. Právě ty jsou jedním z důvodů, proč sběratelé o knihu dodnes projevují velký zájem. Pokud máte doma toto první vydání v zachovalém stavu, můžete jej prodat i za desítky tisíc korun. Cena závisí především na stavu knihy a její kompletnosti.

Pokud však máte doma novější vydání, například to z roku 1984, budeme vás muset zklamat. Zpravidla nemají moc vysokou hodnotu, stále však za ně můžete dostat nějakou tu stovku na přilepšenou.

Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka z roku 1984 už má nižší hodnotu. | Zdroj: sbazar.cz

Pozor, samotný název knihy nestačí

Pokud doma Povídání o pejskovi a kočičce objevíte, neznamená to automaticky, že vlastníte knihu za padesát tisíc. O její hodnotě rozhoduje:

  • v jakém roce byla vydaná
  • v jakém stavu je vazba
  • zda jsou stránky zachovalé
  • zda nechybí některé stránky

Nejdůležitější je první bod. Rozdíl mezi prvním vydáním a pozdějšími dotisky totiž může představovat rozdíl i několika desítek tisíc korun. Důležité je samozřejmě i její stav. Můžete mít první vydání s podpisem samotného Čapka, ale pokud mu budou chybět stránky a zbytek bude ušpiněný od vylité kávy, pravděpodobně knížku jen tak neprodáte.

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Kdo na padesát tisíc dosáhne?

Pokud vlastníte první vydání v perfektním stavu, můžete snáze dosáhnout na padesát tisíc, v některých případech dokonce i na výrazně vyšší hodnotu. Cenu zvyšuje neopotřebovaná vazba, kompletnost knihy a samozřejmě Čapkův vlastnoruční podpis. Horní hranice není pevně stanovena a vždy záleží na zájmu sběratelů.

Dobrou zprávou ale je, že i bez Čapkova podpisu můžete na knížce něco málo vydělat. Vydání z roku 1929 se na online bazarech prodávají v aukcích za tisíce korun. Například na Aukru za ně sběratelé utratili 4 500 korun v roce 2024, letos v dubnu dokonce přes šest tisíc korun.

Podle čeho poznáte vzácné vydání?

  • vyšlo v roce 1929
  • vydalo ho pražské nakladatelství Otakar Štorch-Marien
  • je označeno jako první svazek edice Aventinum dětem
  • má přesně 122 stran
  • obsahuje kompletní soubor původních ilustrací Josefa Čapka
  • v tiráži je uveden rok vydání 1929
  • je v co nejzachovalejším stavu bez chybějících stránek či výrazného poškození vazby

Čím zachovalejší exemplář je, tím vyšší může být jeho sběratelská hodnota. Výjimečně cenné mohou být také kusy s věnováním.

Je vám líto vyhazovat staré knihy? Můžete je poslat dál a ještě si přivydělat

TIP Než knihu prodáte, udělejte tyto tři věci

Stejně jako automobil byste ani staré knihy nikdy neměli prodávat ukvapeně. Pokud při úklidu knihovny narazíte na starší či jinak zvláštní vydání, ze všeho nejdříve:

  • zkontrolujte rok vydání uvedený na titulní straně
  • vyfoťte si vazbu, titulní list i případné poškození
  • porovnejte ceny na internetových aukcích a oslovte více antikvariátů

Na cenu si dejte obzvlášť pozor. Rozdíly v nabízených částkách totiž mohou být propastnější, než byste si mohli myslet. Jeden antikvariát vám za knihu nabídne několik sto korun, sběratel klidně násobně více. Především byste si měli pamatovat, že pro knihy není stanovená jednotná ceníková tabulka a hodnota každého kusu se určuje individuálně.

Knihu před prodejem nijak neopravujte. Chybějící stránky ani poškozenou vazbu se nevyplatí nahrazovat svépomocí, protože zásahy mohou její sběratelskou hodnotu výrazně snížit.

Vznikla pro Alenku, vycházela v Lidových novinách

Málokdo ví, že Povídání o pejskovi a kočičce původně nebyla kniha. Josef Čapek psal příběhy pro svou malou dceru Alenu. Teprve postupem času začaly vycházet v Lidových novinách a byly vydány souborně knižně.

Zajímavostí je také to, že Josef Čapek byl nejen spisovatelem, ale především významným malířem a ilustrátorem. Právě jeho nezaměnitelný výtvarný styl dodává knize jedinečné kouzlo. Sběratelé oceňují zejména vydání s původními Čapkovými ilustracemi.

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