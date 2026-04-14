Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Natálie Brabcová
  11:45
Jemný zelený prášek, který dokáže víc než jen povzbudit. Matcha je čaj, který podporuje soustředění i energii. Tento zelený zázrak má ale svá pravidla. Při nesprávném pití se mohou projevit nežádoucí účinky.

Matcha, japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku. | foto: www.matchatea.cz

Tenhle zelený prášek z Japonska patří mezi nejstarší zastiňované čaje a používá se při zenových buddhistických ceremoniích už přes 800 let. Překvapivé účinky na tělo ale závisí na tom, jak ho připravíte.

Co je matcha a proč se liší od běžného zeleného čaje

Matcha je japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku. Na rozdíl od běžného zeleného čaje, který se pouze louhuje, u matchy konzumujete celý list. Tělo tak získává více kofeinu, antioxidantů a dalších prospěšných látek.

Zastiňování čaje

Zastínění čaje při růstu se často používá u japonských čajů. Nižší přísun slunečního světla zvyšuje koncentraci chlorofylu v listech, a tím i intenzitu zeleného zbarvení. Čaj má pak vyšší obsah některých aminokyselin, sladší chuť a zpravidla i vyšší obsah kofeinu.

V některých článcích nebo na Wikipedii se setkáte s označením „mačča“, pocházejícím z českého přepisu japonštiny. V praxi se ale častěji používá mezinárodní označení „matcha“. Bez ohledu na zápis se obě varianty vyslovují stejně (mača) a obě jsou přijatelné.

Účinky matchy v těle: Energie, soustředění i antioxidanty

Matcha obsahuje kofein a L-theanin. Tato kombinace může podpořit pozornost a soustředění a u některých lidí působí dokonce vyrovnaněji než káva. Obsahuje také polyfenoly a katechiny, tedy antioxidanty, které chrání buňky před poškozováním škodlivými látkami.

Při mírné a pravidelné konzumaci může matcha přispět k:

  • zlepšení pozornosti a některých kognitivních funkcí
  • vyššímu příjmu antioxidantů
  • ochraně buněk před oxidačním stresem

Kdy může matcha škodit: Na co si dát pozor

I zdravý nápoj může vyvolat nežádoucí účinky při nadměrné konzumaci:

  • Nervozita a nespavost – kofein může způsobit bušení srdce, napětí a problémy se spánkem, zejména večer.
  • Žaludeční potíže a zvýšená kyselost – taniny a kyseliny mohou dráždit žaludek, vyvolat pálení žáhy nebo pocit těžkosti.
  • Bolesti hlavy – vysoká dávka kofeinu může u citlivých jedinců vyvolat bolesti hlavy nebo migrény.

Když si připravíte nápoj z 2 gramů matchy (přibližně 1 čajová lžička), dostanete do těla asi 60 mg kofeinu – což je jen o trochu méně než u espressa.

Jaké množství matchy je pro tělo bezpečné

Optimální denní množství matchy je 1–2 čajové lžičky prášku, což odpovídá zhruba 2–4 šálkům čaje.

Pro maximální kvalitu: Používejte čerstvý prášek, aby zůstal bohatý na antioxidanty. Skladujte ho v chladu a temnu, mimo přímé světlo a vlhko. Nepoužívejte kovovou lžičku. Tradičně se hodí bambusová metlička (chasen), která zachová chuť a jemnou pěnu.

Jak správně připravit matchu

  • Prosijte prášek, aby nezůstaly hrudky a matcha byla jemná a hladká.
  • Zalijte vodou o teplotě 70–80 °C, ne vroucí, aby se zachovala chuť i antioxidanty.
  • Šlehejte bambusovou metličkou (chasen) rychlými pohyby do jemné pěny.
  • Můžete přidat mléko nebo rostlinnou alternativu pro matcha latte.

Takto připravená matcha si uchová maximum antioxidantů, jemnou chuť a správnou texturu.

Pomůcky pro přípravu matchy: Metlička a sady

Pro tradiční přípravu matchy se používá bambusová metlička (chasen), která vytváří jemnou pěnu a zachovává chuť i antioxidanty. Matcha má jemně travnatou a mírně nahořklou chuť, která se liší podle kvality prášku a způsobu zpracování. Začátečníci často kupují připravený matcha set, který obsahuje metličku, lžičku (chashaku) a misku (chawan) a poskytuje vše potřebné pro klasickou japonskou přípravu.

Nejčastější chyby při pití matchy

Přidávání cukru nebo smetany ve velkém množství – Ačkoli matcha může chutnat lépe s mlékem nebo sladidly, velké množství cukru nebo sladkých přísad snižuje její zdravotní přínosy a zvyšuje kalorický obsah.

Příprava v příliš horké vodě (nad 90 °C) – Použití příliš horké vody zvýrazní hořkost a může snížit obsah jemných látek a antioxidantů.

Pití matchy večer těsně před spaním – Protože matcha obsahuje kofein, její pití ve večerních hodinách může u citlivých jedinců narušit spánek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.